Estados Unidos

Impactante accidente en California: un helicóptero se estrelló en una concurrida avenida de Huntington Beach y hay al menos cinco heridos

Los restos de la aeronave quedaron incrustados entre árboles frente a un hotel, cercano de la playa, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia

El momento del accidente

Un helicóptero se precipitó en la tarde del sábado cerca de la transitada intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street, en Huntington Beach, al sur de California y dejó cinco personas hospitalizadas. El accidente ocurrió poco después de las 14:00, en una de las zonas más concurridas de la ciudad y generó alarma entre turistas y residentes por la alta presencia de personas y vehículos.

De acuerdo con CBC News, la aeronave, con dos ocupantes, perdió el control e impactó contra varias palmeras y la fachada de un edificio cercano a la playa, en un área con numerosos comercios y hoteles destacados, como el Hyatt Regency. Los restos del helicóptero quedaron incrustados entre árboles frente al hotel, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia.

Las autoridades locales informaron que los dos tripulantes resultaron rescatados con vida de entre los escombros. Testigos presentes capturaron imágenes y vídeos que muestran al helicóptero maniobrando de manera errática a baja altura, segundos antes de la colisión. En algunas grabaciones, mencionadas por The Us Sun, se escuchan gritos de pánico entre bañistas y transeúntes: “Oh no, oh Dios mío”, mientras los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

El helicóptero quedó incrustado entre
El helicóptero quedó incrustado entre unos árboles, cerca de la playa

El incidente dejó además tres peatones heridos, quienes circulaban por la vía pública al momento de la caída, según confirmaron los bomberos y la policía de Huntington Beach.

Todos los lesionados, los dos ocupantes del helicóptero y tres transeúntes, fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluación y tratamiento médico. Si bien no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, la policía indicó que ambos tripulantes “fueron rescatados sanos y salvos”, información ratificada por la administración municipal ante CBS News.

Imágenes difundidas en redes sociales y desde la aplicación Citizen mostraron el despliegue masivo de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos en el lugar del accidente.

La causa del accidente permanece bajo investigación de las autoridades locales y federales. Por su parte, los equipos policiales recalcaron que no se emitirán más detalles hasta contar con información técnica preliminar. Además, el departamento de policía de Huntington Beach calificó el suceso como excepcional, dada la alta concurrencia y el horario del incidente.

El accidente dejó al menos
El accidente dejó al menos cinco personas hospitalizadas

Por otro lado, ni las identidades de los ocupantes ni la de los peatones han sido reveladas, por el hermetismo de las autoridades y la prioridad en la atención médica. Se notificó a organismos federales especializados, cuya llegada permitiría un examen exhaustivo de la aeronave, así como del clima y posibles fallas mecánicas previas.

Las condiciones del tiempo y la alta densidad de personas y vehículos aportaron complejidad a la emergencia posterior al accidente. No se registraron víctimas fatales, y todos los involucrados recibieron atención médica bajo protocolos locales, de acuerdo con las actualizaciones de Los Angeles Times, durante la jornada.

