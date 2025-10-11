Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz: “Fue muy amable de su parte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló del premio Nobel de la Paz desde la Casa Blanca el 10 de octubre de 2025 (REUTERS/Kent Nishimura)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes durante una comparecencia en la Casa Blanca que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue “muy amable” al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que él también aspiraba.

“La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca y añadió entre risas que no le solicitó el galardón: “No le dije ‘dámelo a mí’”.

Según Trump, se ha mantenido ayudando a Machado “en todo momento”, señalando que la situación en Venezuela es “un desastre” y que la oposición “necesita mucha ayuda”.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por “su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”. En un mensaje en inglés publicado en la red social X, dedicó el galardón “al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a la causa”.

Durante su comparecencia, Trump aseguró que ha logrado poner fin a un total de ocho guerras, incluyendo la de Gaza, después de que Israel y el grupo terrorista Hamas accedieran a un alto el fuego y liberaran rehenes en concordancia con su plan de paz presentado un día antes de la decisión del Comité Noruego del Nobel. “Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, expresó el mandatario. Entre los conflictos que Trump afirma haber resuelto se encuentran, además de Gaza, los de Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Trump, quien aspiraba a obtener el Premio Nobel de la Paz tras la distinción otorgada en 2009 al entonces mandatario Barack Obama, continuó con sus críticas hacia el Comité del Nobel. Desde la Casa Blanca, se acusó al organismo de “anteponer la política a la paz”. Steven Cheung, director de Comunicaciones del gobierno estadounidense, declaró: “El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas”.

Imagen de archivo: La líder opositora venezolana Maria Corina Machado en una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025, un día antes de la asunción de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial tras las fraudulentas elecciones (AP Foto/Matías Delacroix)

Por otro lado, el contexto de la dedicatoria de Machado surge en medio de la campaña militar estadounidense cerca de las costas venezolanas y de una intensificación de acciones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro, presiones que la opositora y otros líderes disidentes venezolanos han respaldado como “medidas necesarias para la restauración de la soberanía popular”.

El Comité Nobel eligió a Machado reconociendo su papel como figura de unidad de la oposición y su perseverancia ante amenazas, persecución y el exilio forzoso de muchos compañeros y familiares.

Una amplia mayoría de líderes políticos de América, incluyendo presidentes y ex mandatarios de todo el espectro ideológico, felicitó a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz. Entre los apoyos, figuras como Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña y Luis Lacalle Pou subrayaron el significado del galardón como un respaldo a la democracia y la libertad en la región.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y el ex presidente Barack Obama, elogiaron el ejemplo de Machado para la lucha democrática global y presidentes de países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana también celebraron el reconocimiento.

(Con información de AFP y EFE)