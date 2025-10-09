El “Dr. Laguna”, cirujano de celebridades en los Ángeles, enfrenta decenas de acusaciones por mala praxis y conducta sexual inapropiada

El cirujano plástico Arian Mowlavi, conocido como “Dr. Laguna”, enfrenta múltiples acusaciones de mala praxis y conducta sexual inapropiada en California (Captura de video)

El cirujano plástico Arian Mowlavi, conocido en redes sociales como “Dr. Laguna” y por atender a una clientela adinerada en el sur de California, enfrenta acusaciones graves que han generado conmoción en el sector médico y entre la opinión pública.

Según reportes de Los Angeles Times, decenas de ex pacientes han denunciado a Mowlavi por mala praxis, conducta sexual inapropiada y lesiones graves, lo que ha derivado en cargos penales recientes, demandas civiles millonarias y acciones disciplinarias por parte de la Junta Médica de California.

Las acusaciones más recientes, detalladas por ambos medios, incluyen cargos penales presentados en julio y agosto de 2024 en el condado de Orange. Mowlavi fue imputado por dos delitos graves de agresión con lesiones serias, a los que se sumaron otros dos cargos en agosto.

De acuerdo con la denuncia penal citada por Los Angeles Times, los hechos habrían ocurrido en el verano de 2021 e involucraron el uso de instrumentos quirúrgicos durante procedimientos médicos realizados sin el consentimiento adecuado de las pacientes. La acusación formal sostiene que el cirujano “abusó de una posición de confianza y responsabilidad”.

Historial de denuncias y acciones disciplinarias

Decenas de ex pacientes denuncian al “Dr. Laguna” por negligencia médica, agresión y difusión no consentida de imágenes en redes sociales (Captura de video)

El historial disciplinario y legal de Mowlavi se remonta a varios años atrás. Daily Mail informa que desde 2018 el cirujano ha enfrentado múltiples demandas civiles y acciones de la Junta Médica de California.

Entre los casos más graves figura la muerte de Irlanda Swarthout, quien falleció en 2018 tras una liposucción y abdominoplastia. La paciente fue trasladada de urgencia al hospital tras colapsar en su domicilio y murió tres días después por una hemorragia interna.

En 2020, la familia de Swarthout recibió un pago de USD 1 millón y la Junta Médica acusó a Mowlavi de negligencia grave, conducta poco profesional y falta de reporte oportuno del incidente. No obstante, la suspensión de su licencia y la imposición de un periodo de prueba de diez años no se hicieron efectivas hasta octubre de 2022, según los registros citados por ambos medios.

Las denuncias contra el “Dr. Laguna” no se limitan a casos aislados. En 2021, una demanda colectiva presentada por 36 ex pacientes lo acusó de tocamientos indebidos, comentarios sexuales y presión para someterse a procedimientos adicionales. Daily Mail recoge el testimonio de Toni Arken, quien relató: “Definitivamente te avergüenza de tu cuerpo para que aceptes otras cirugías”.

La Junta Médica de California y la justicia investigan al “Dr. Laguna” tras nuevas denuncias y millonarios acuerdos extrajudiciales con víctimas (Captura de video)

Otras pacientes denunciaron que eran obligadas a entrar desnudas al quirófano, que se les marcaba el cuerpo para la cirugía en presencia de hombres y sin la presencia de una mujer, y que se publicaron imágenes de sus procedimientos en redes sociales sin su consentimiento. Una de las demandantes, identificada como KM, afirmó que un video de su cirugía fue difundido en línea acompañado de comentarios despectivos sobre su físico.

Además, una enfermera declaró haber presenciado cómo Mowlavi hacía comentarios sexuales sobre una paciente anestesiada y le daba palmadas en los glúteos.

Testimonios de pacientes y contexto mediático

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Millie Martini, quien relató a Daily Mail que tras someterse a una liposucción y un “mommy makeover” en 2022, fue presionada para aceptar procedimientos adicionales.

El pago de USD 6 millones por parte de la aseguradora de Mowlavi busca resolver una demanda colectiva de pacientes afectados (captura de video)

Martini describió que, tras la operación, se encontró con los pezones ennegrecidos y parcialmente desprendidos, y que posteriormente tuvo que ser hospitalizada por una sepsis potencialmente mortal. Según su demanda, el cirujano le retiró los pezones sin su consentimiento durante una supuesta revisión postoperatoria.

El caso de Mowlavi ha puesto en el centro del debate la seguridad de los pacientes en la cirugía plástica, la eficacia de los mecanismos de supervisión profesional y el impacto de la exposición mediática en la percepción pública.

El cirujano, autor de un libro sobre liposucción y autoproclamado “uno de los mejores escultores corporales del mundo”, utilizó su presencia en Instagram y otras plataformas para atraer a una clientela de alto poder adquisitivo, prometiendo resultados espectaculares y una imagen corporal ideal.

El Dr. Mowlavi utilizó Instagram para atraer pacientes prometiendo resultados espectaculares en cirugía corporal (captura de video)

Los Angeles Times señala que el abogado de Mowlavi no respondió a las solicitudes de comentarios tras la presentación de los cargos penales más recientes. Mientras tanto, la Junta Médica de California ha iniciado nuevos procedimientos disciplinarios, y se prevé que las audiencias administrativas y los juicios civiles continúen en los próximos meses.

En febrero de 2024, la aseguradora de Mowlavi acordó el pago de USD 6 millones a decenas de pacientes para resolver una demanda colectiva, aunque el médico no ha reconocido responsabilidad alguna por los hechos denunciados.