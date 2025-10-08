La tormenta tropical Jerry se fortalece rápidamente y podría convertirse en huracán este fin de semana

El Centro Nacional de Huracanes actualiza el pronóstico de la tormenta Jerry, que podría convertirse en huracán de categoría 1 este fin de semana. (NHC)

El aumento en la intensidad de Tormenta tropical Jerry llevó al Centro Nacional de Huracanes (NHC) a actualizar sus previsiones, anticipando que el fenómeno alcanzará la categoría de huracán durante el fin de semana, aunque con una fuerza menor a la estimada inicialmente.

Según la información más reciente proporcionada por el NHC y recogida por FOX Weather, Jerry mantiene vientos máximos sostenidos de 97 kilómetros por hora, con ráfagas superiores, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora, situándose a unos 1.207 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento septentrionales.

El pronóstico oficial, revisado tras la misión de los Hurricane Hunters de la NOAA que sobrevolaron la tormenta el miércoles 8 de octubre por la mañana, indica que Jerry permanecerá como huracán de categoría 1, descartando la posibilidad de que alcance la categoría 2 con vientos de 161 kilómetros por hora, como se había proyectado en modelos anteriores.

El NHC emite alertas de tormenta tropical para varias islas del Caribe, incluyendo Antigua, Barbuda y Guadalupe. (Imagen ilustrativa Infobae)

La misión de reconocimiento, que se extendió hasta el final de la mañana, permitió recabar datos precisos sobre el tamaño y la intensidad del sistema, lo que motivó la actualización de las previsiones.

Desde su formación en el Atlántico el martes 7 de octubre, tras ser designada inicialmente como Invest 95L, la tormenta ha evolucionado rápidamente. El NHC ha emitido alertas de tormenta tropical para varias islas, entre ellas Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, Sint Maarten, Saba, San Eustaquio, Guadalupe y otras islas adyacentes.

Según el NHC, se prevé que las condiciones de tormenta tropical puedan afectar partes del norte de las islas de Sotavento dentro de la zona de vigilancia entre la noche del jueves y el viernes.

La trayectoria de Jerry pasará cerca del noreste de las islas de Sotavento entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. (NHC)

Las precipitaciones asociadas a Jerry podrían alcanzar entre 50 y 100 milímetros en las islas de Sotavento el jueves 9 de octubre, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas de mayor altitud.

Además, el NHC advierte que el oleaje generado por la tormenta llegará tanto a las islas de Sotavento como a las de Barlovento el jueves, extendiéndose hacia el oeste en dirección a las Antillas Mayores el viernes. Estas olas podrían provocar condiciones de mar peligrosas y corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas locales.

El NHC ha instado a los habitantes de las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, así como a otros territorios del noreste del Caribe, a seguir de cerca la evolución de Jerry. Según la trayectoria prevista, el centro de la tormenta pasará cerca o al noreste de las islas de Sotavento septentrionales entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 10 de octubre, antes de girar hacia el noroeste y posteriormente al norte, reduciendo su velocidad entre el jueves y el sábado.