El cierre del gobierno de EEUU se mantiene mientras persiste el estancamiento en torno a un acuerdo sobre la atención médica (AP/ J. Scott Applewhite)

El séptimo día del cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos mantuvo el mismo impasse que los días anteriores, con Demócratas y Republicanos enfrentados sobre la extensión de los subsidios de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Mientras los Demócratas buscan negociar la prórroga de ayudas que expirarán para millones de estadounidenses, los Republicanos insisten en que no discutirán ningún asunto hasta que se reabra el gobierno.

“La posición de los Demócratas no ha cambiado. Queremos lo mismo que la mayoría, una abrumadora mayoría, de los estadounidenses quiere: terminar con este cierre y detener la crisis sanitaria que hará que las primas se disparen para decenas de millones de personas”, declaró el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó tras reunirse con senadores republicanos: “Estamos 100% unidos”, y agregó que “ese es un buen lugar en el que estar”.

El choque se centra en la expiración de los subsidios de la ACA y en cómo manejar el aumento de primas para millones de asegurados. Los Demócratas exigen su extensión, mientras los Republicanos consideran que el sistema de salud subsidiado es defectuoso y debe reducirse. Algunos legisladores del partido Republicano proponen mantener los subsidios temporalmente para evitar incrementos de costos, pero otros exigen una reforma más profunda.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“Si los Republicanos gobiernan según las encuestas y no aprovechan este momento, ellos se harán responsables”, escribió el representante republicano Chip Roy en The Wall Street Journal, alentando a sus colegas a no ceder. “Se acabó el juego, la pandemia terminó y mis colegas no deberían desviarse en otra dirección”, agregó.

Los Republicanos han criticado la ACA desde su creación hace 15 años, pero pese a múltiples intentos, no han podido modificarla sustancialmente. Hoy, 24 millones de estadounidenses cuentan con cobertura gracias al programa, financiada en gran parte por subsidios que los hacen más asequibles.

Algunos republicanos ven la actual disputa como una oportunidad para revisar la ley, mientras el presidente Donald Trump indicó en redes sociales: “Estoy feliz de trabajar con los Demócratas en sus políticas sanitarias fallidas, o en cualquier otra cosa, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, señaló que “podría haber un camino a seguir” en los subsidios, pero que dependerá de la posición de la Casa Blanca. Otros senadores republicanos, como Rick Scott, sostienen que “todo el problema de todo esto es Obamacare”. Johnson mencionó que podrían considerarse “cambios bastante dramáticos” a la ley una vez reabierto el gobierno.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las conversaciones bipartidistas enfrentan obstáculos. El Senado rechazó cinco veces un proyecto aprobado por la Cámara para financiar al gobierno hasta mediados de noviembre. Algunos legisladores de ambos partidos sostienen conversaciones privadas: el senador Mike Rounds propuso extender los subsidios por un año y luego eliminarlos gradualmente, mientras la presidenta de la Comisión de Asignaciones, Susan Collins, sugirió aprobar un grupo de proyectos de gasto bipartidistas y luego abordar el tema de salud.

Sin embargo, los Demócratas exigen compromisos firmes y los Republicanos reclaman reformas más profundas, dejando el gobierno paralizado. El senador independiente Angus King, que se alinea con los Demócratas, señaló que podría cambiar su voto si los Republicanos no demuestran que ofrecerán soluciones concretas a la crisis sanitaria. El senador Markwayne Mullin enfatizó que su partido “no cede” y que “primero y ante todo, antes de que podamos hablar de cualquier cosa, deben reabrir el gobierno”.

El cierre afecta a cientos de miles de empleados federales que permanecen sin sueldo. La Casa Blanca sugiere que Trump podría bloquear el pago retroactivo incluso si el gobierno reabre. El memorando interno que justificaría esta medida está bajo consideración.

Johnson declaró que si esto es cierto, “eso debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los Demócratas hagan lo correcto aquí”. La senadora Patty Murray, principal demócrata en la Comisión de Asignaciones del Senado, respondió: “Los trabajadores federales, incluidos los suspendidos, tienen derecho a su pago retroactivo tras un cierre”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson (REUTERS/Kent Nishimura)

La Casa Blanca anunció además que utilizará ingresos por aranceles para reforzar el programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Lactantes y Niños, que enfrenta escasez de fondos.

La portavoz Karoline Leavitt indicó en X que la administración ha “identificado una solución creativa para transferir recursos” desde los aranceles, sin detallar cómo se implementaría.

El impasse sobre los subsidios y la reapertura del gobierno mantiene paralizadas varias agencias federales, mientras las conversaciones legislativas muestran un horizonte incierto.

(Con información de Associated Press)