Un niño de dos años murió tras ser atacado por dos perros mientras su cuidadora dormía una siesta

Kaimir Jones, de dos años, murió en el patio de la guardería tras ser atacado por dos perros. (GoFundMe)

La policía de Valdosta, Georgia, investiga la muerte de un niño de dos años atacado por dos perros Rottweiler mientras se encontraba bajo el cuidado de una guardería sin licencia en esa localidad. Según reportó NBC News citando información de las autoridades, el menor, identificado posteriormente por medios locales como Kaimir Jones, murió después de quedar sin supervisión durante más de dos horas en la casa de la propietaria del recinto.

De acuerdo con información confirmada por la policía y publicada por People, los hechos ocurrieron el viernes 2 de octubre, cuando la madre de Kaimir Jones dejó a su hijo bajo el resguardo de Stacy Wheeler Cobb, de 48 años. La mujer gestionaba una guardería carente de licencia en su residencia de la zona 3800 de Pecan Drive, Valdosta, donde usualmente cuida a cerca de diez menores, aunque en ese momento solo el pequeño Jones estaba presente.

La señora Cobb declaró ante las autoridades que decidió dormir durante la tarde y supuso que el niño también descansaba. Durante ese periodo de descuido, el niño logró salir al patio, donde liberó a dos Rottweiler que se hallaban en un canil. Los animales lo atacaron, provocando su muerte en el sitio antes de la llegada de los primeros socorristas. NBC News detalló que al arribar los servicios de emergencia, el menor ya no presentaba signos vitales.

La jefa de policía de Valdosta, Leslie Manahan, lamentó el caso y atribuyó la tragedia a la “negligencia” de la responsable de la guardería. (Gabe Burns/The Daily Times/AP)

La titular de la guardería fue arrestada y trasladada al Lowndes County Jail tras ser imputada por los delitos de asesinato en segundo grado y crueldad hacia menores en segundo grado, conforme detalló la policía de Valdosta y replicó People. Hasta el momento del cierre de esta nota, los registros penitenciarios indicaban que Cobb permanecía bajo custodia. No se ha confirmado si cuenta con representación legal.

La comisaria de Valdosta, Leslie Manahan, expresó en un comunicado difundido por NBC News: “este es un hecho horrible y trágico que nunca debió haber ocurrido, pero por negligencia de esta persona, una madre perdió a su hijo y una familia enfrenta un dolor irreparable”. People resaltó también que la funcionaria añadió: “ninguna palabra puede aliviar su sufrimiento, pero nuestro corazón está con ellos en este momento de dolor”.

Durante la investigación, las autoridades determinaron que, en la jornada del ataque, la guardería solo atendía a Kaimir Jones, una situación inusual, ya que normalmente hay hasta diez niños en el establecimiento. El reporte de People confirmó que los agentes policiales encontraron otras dos mascotas en la propiedad, incluyendo un tercer perro que fue asegurado por el Control Animal del Condado de Lowndes.

Autoridades localizaron y aseguraron a los dos Rottweiler tras el incidente, junto a un tercer perro, de acuerdo con informes policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre del menor organizó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral, acumulando más de 14.000 dólares en GoFounMe. En el mensaje publicado en la colecta, la mujer mencionó que una intuición la motivó a salir antes de su trabajo ese día, aunque no logró llegar a tiempo.

Al llegar a la vivienda de Cobb, ya se encontraban presentes múltiples oficiales de policía que la apartaron del lugar. Sobre el incidente, la madre escribió en la plataforma que “fue una escena desgarradora, devastadora y traumática que no le deseo a nadie”.

Ni la policía de Valdosta ni las agencias de atención de emergencias ofrecieron comentarios adicionales, mientras la investigación permanece abierta. En tanto, los dos Rottweiler y el tercer perro involucrados en el caso quedaron bajo resguardo de los servicios municipales de control animal del condado, a la espera de que avance el proceso penal contra Stacy Wheeler Cobb.