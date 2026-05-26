El S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico en una jornada mayormente positiva para Wall Street

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

El S&P 500 alcanzó un máximo histórico de cierre este martes, impulsado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, mientras el índice Philadelphia SE Semiconductor también tocó un récord intradía. El Nasdaq Composite avanzó un 1,18%, hasta las 26.655,89 unidades, y el Russell 2000 acompañó los máximos históricos intradía. El Promedio Industrial Dow Jones fue la excepción: retrocedió un 0,21%, hasta los 50.473,10 puntos.

El repunte se produjo tras la reapertura de los mercados estadounidenses después del feriado del lunes, cuando el presidente Donald Trump declaró que las negociaciones con Irán avanzaban “muy bien”. Los mercados bursátiles de otras regiones, que habían subido el lunes con esa noticia, cedieron parte de sus ganancias ante la continuación del conflicto.

PUBLICIDAD

El protagonista de la jornada fue Micron Technology, cuyas acciones se dispararon un 19,3% hasta superar los USD 895,88, convirtiéndose en el motor más potente del S&P 500. El detonante fue la revisión al alza del precio objetivo por parte de analistas de UBS liderados por Timothy Arcuri, que lo elevaron de USD 535 a USD 1.625 en un horizonte de 12 meses.

Con ese salto, Micron alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares, uniéndose a compañías como Nvidia, Apple y Microsoft, cada una de las cuales supera los tres billones. Los analistas de UBS proyectan una demanda sostenida de memoria informática, y las acciones de Micron ya se han más que triplicado en lo que va del año.

PUBLICIDAD

Qualcomm también anotó ganancias después de que Bloomberg News informara que la compañía llegó a un acuerdo con ByteDance, propietaria de TikTok, para el suministro de chips. Marvell Technology cerró igualmente al alza.

Los precios del petróleo han sido el eje de los mercados financieros desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero. El conflicto resultante cerró el estrecho de Ormuz y mantuvo a los petroleros retenidos en el Golfo Pérsico, lo que elevó el precio del crudo y generó una ola de inflación a escala mundial.

PUBLICIDAD

El barril de crudo Brent, referencia internacional, subió un 3,5% hasta USD 96,67, aunque esa recuperación apenas compensó parte del desplome del lunes. El crudo estadounidense, en cambio, cayó un 2,8% hasta USD 93,89 al cierre. Irán afirmó que Washington violó el alto el fuego tras lo que las fuerzas estadounidenses describieron como “ataques defensivos” en el sur del país, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

Un logotipo de Micron y una placa base de ordenador aparecen en esta ilustración tomada el 25 de agosto de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto podría “llevar unos días”. Las esperanzas de una mejora en el flujo de petróleo impulsaron a empresas con grandes gastos en combustible: United Airlines subió un 6% y Norwegian Cruise Line Holdings avanzó un 4,9%.

PUBLICIDAD

En el mercado de bonos, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó hasta el 4,49%, frente al 4,56% del viernes. Esa caída alivió parte de la presión sobre Wall Street, aunque los rendimientos elevados ya han situado la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en su nivel más alto desde el verano pasado y amenazan con frenar el financiamiento de los centros de datos de inteligencia artificial que han sostenido el crecimiento económico reciente.

Un informe publicado este martes mostró que la confianza del consumidor estadounidense bajó levemente en mayo, aunque el dato resultó menos negativo de lo que esperaban los economistas. El reporte siguió a otro del viernes que situó el sentimiento de los consumidores en su nivel más bajo registrado, en un contexto de inflación en aceleración. La mayoría de las grandes empresas del país superaron las previsiones de analistas en beneficios e ingresos al inicio de 2026, lo que ha contribuido a sostener los récords bursátiles pese a la incertidumbre.

PUBLICIDAD

En el lado negativo, AutoZone cayó un 9% tras presentar ingresos levemente por debajo de las expectativas en su último trimestre. El director ejecutivo Phil Daniele atribuyó el resultado a un desempeño inferior al previsto en las tiendas de Brasil y México, aunque las ganancias globales de la compañía superaron las estimaciones.

En los mercados internacionales, el Nikkei 225 de Japón retrocedió un 0,2% desde el máximo histórico alcanzado el lunes. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 2,5% al reincorporarse tras su feriado. El FTSE 100 de Londres sumó un 0,2%, a pesar de que BP cayó un 4% luego de que la petrolera británica destituyera a su presidente por lo que calificó como graves preocupaciones relacionadas con “estándares importantes de gobernanza, supervisión y conducta”.

PUBLICIDAD

Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, comparó el momento actual con el auge tecnológico de finales de la década de 1990: “Los repuntes tecnológicos que hemos visto este año nos recuerdan al boom de finales de la década de 1990”, aunque añadió que las lecciones aprendidas tras el estallido de la burbuja tecnológica de hace más de 25 años podrían evitar que la historia se repita.