Un delincuente sexual usó documentos falsos para inscribirse como alumno a una secundaria de Minnesota

Un hombre de 22 años logró inscribirse a una secundaria de Minnesota. (Hennepin County Sheriff's Office)

La identidad de un hombre que habría falsificado documentos para inscribirse en la White Bear Lake Area High School de Minnesota ha quedado al descubierto. Funcionarios escolares revelaron que Kelvin M. Luebke, un delincuente sexual de 22 años, logró ingresar a la institución usando una identidad falsa, lo que le permitió eludir los sistemas de seguridad del distrito.

El director Russel Reetz informó que un adulto se registró como alumno tras presentar documentación apócrifa y, durante 19 días, mantuvo oculta su verdadera edad y antecedentes ante las autoridades educativas. Según los reportes, presentó un certificado de nacimiento extranjero, donde constaba que tenía 18 años y se identificó como “joven sin hogar y sin acompañante” durante el proceso de inscripción.

Durante los días que permaneció en la escuela, entre el 3 y el 29 de septiembre, Luebke incluso logró inscribirse en el equipo de fútbol americano, participando en tres entrenamientos, aunque no llegó a competir en partidos ni a viajar con el equipo. El distrito escolar reiteró que no existían motivos para sospechar que los documentos entregados eran fraudulentos, pues el certificado de nacimiento exhibía sellos y marcas de agua oficiales que parecían auténticas.

Proceso de inscripción y advertencias de las autoridades escolares

Luebke entregó documentos falsos a la institución, lo que le permitió estar inscrito por casi un mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la ley federal exige a los centros educativos aceptar de inmediato a estudiantes elegibles, incluso si no cuentan con constancia académica o de residencia, lo que limita la capacidad de las escuelas para realizar verificaciones adicionales en estos casos. La revelación de la verdadera identidad de Luebke generó preocupación entre familias y estudiantes acerca de las políticas de seguridad del plantel.

En la carta enviada a los padres por el superintendente Kazmierczak, se señala: “El individuo presentó un certificado de nacimiento de otro país que aparentaba autenticidad. No había indicios de que el documento fuera falso: incluía marcas de agua y sellos oficiales”. A raíz de lo sucedido, directivos y personal educativo fueron alertados sobre la importancia de informar cualquier situación irregular.

“La seguridad y bienestar de todos los estudiantes es nuestra principal prioridad. Agradezco al personal, las familias y los estudiantes que reportaron lo sucedido”, afirmó el director Russel Reetz. Las normativas del distrito exigen que todos los estudiantes presenten un certificado de nacimiento o prueba de fecha de nacimiento, comprobante de residencia y récord de vacunación.

Tanto la dirección del plantel como la superintendencia ratificaron que el descubrimiento se debió esencialmente a que personal y estudiantes reconocieron a Luebke por una fotografía de fichaje policial, lo que precipitó la investigación interna y la revocación inmediata de su inscripción.

Antecedentes penales y respuesta de la comunidad

Luebke fue condenado por dos delitos sexuales en años recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes judiciales de Kelvin M. Luebke incluyen condenas y reportes relacionados con conducta inapropiada hacia menores. Dos años antes de estos hechos, fue condenado por enviar imágenes explícitas a una menor de 15 años, y en julio de 2023, un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Washington recogió nueva acusación de exhibicionismo e interacción inadecuada en línea con una persona menor de edad.

Por su parte, el propio Luebke declaró a la reportera Ashley Grams de CBS News que todo se trató de “un malentendido” respecto a su edad y nacionalidad, ya que, según explicó, poseía una segunda identificación legal de otro país y no habría intentado hacerse pasar por un adolescente.

Las autoridades escolares indicaron que Luebke había sido alumno en el distrito de Forest Lake entre enero de 2022 y comienzos de 2023, sin haber egresado. Los adultos encargados de su cuidado durante el curso escolar señalaron al canal local que creían que el joven estaba trabajando durante el tiempo en cuestión.