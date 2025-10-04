Estados Unidos

¿La TSA sigue operando durante el cierre del gobierno? Lo que deben saber los viajeros en EEUU

Miles de empleados de la agencia de seguridad aérea continúan trabajando sin recibir salario, mientras el Congreso no logra aprobar un nuevo presupuesto federal

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
La TSA mantiene operativos los
La TSA mantiene operativos los controles de seguridad en aeropuertos de EE.UU. pese al cierre del gobierno. (REUTERS/Daniel Cole)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene en funcionamiento sus servicios en todos los aeropuertos de Estados Unidos pese al cierre parcial iniciado tras la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto federal. Esta situación afecta a diversas agencias y programas públicos desde el fin de semana, lo que ha generado inquietud entre pasajeros y empresas aéreas por el posible impacto en los controles de seguridad y la experiencia de viaje. El funcionamiento ininterrumpido de la TSA resulta fundamental para garantizar la seguridad y la movilidad de millones de pasajeros a diario, según informaron medios estadounidenses como USA TODAY.

De acuerdo con la información difundida por la TSA, aproximadamente 61.000 de los 64.000 trabajadores de la agencia están considerados esenciales según la normativa vigente y deben presentarse a cumplir funciones aún sin financiación aprobada. Estos empleados recibirán los salarios de forma retroactiva cuando el Congreso restablezca los recursos, mientras que el personal no esencial ha sido temporalmente suspendido sin permiso para concurrir a sus puestos.

El cierre del gobierno ocurrió en otras oportunidades recientes en Estados Unidos, cada vez que existen desacuerdos parlamentarios sobre el gasto federal. Legislaciones específicas buscan garantizar la continuidad de prestaciones críticas, como la seguridad aeroportuaria y el control aduanero. En cierres anteriores, el ausentismo dentro de la TSA y la Administración Federal de Aviación (FAA) llegó a afectar la puntualidad de vuelos y la calidad del servicio, de acuerdo con registros oficiales.

¿Qué empleados de la TSA trabajan en el cierre del gobierno y reciben salario?

Según datos oficiales, la TSA distingue entre personal esencial y no esencial en cada cierre federal. En esta ocasión, unas 61.000 personas —el 95% de la plantilla— continúan realizando tareas clave, en su mayoría relacionadas con los controles en aeropuertos y la protección de pasajeros y tripulación. El restante 5% fue notificado de suspensión temporal hasta que se resuelva el conflicto presupuestario.

Durante este periodo, los empleados esenciales pueden continuar trabajando, aunque la retribución se difiere hasta una vez finalizada la paralización. La ley federal garantiza el pago retroactivo para todo el personal esencial que mantenga sus labores. La Federación de Empleados de Gobiernos Estadounidenses sostiene que “los trabajadores exceptuados deben recibir salario completo al reactivarse los fondos”, según reproduce USA TODAY.

La TSA ha comunicado por sus canales oficiales en X (antes Twitter) que “el 95% de sus empleados sigue en sus puestos a pesar del cierre, mientras la agencia toma medidas para limitar el efecto del conflicto en los pasajeros”.

El 95% del personal de
El 95% del personal de la TSA sigue trabajando sin salario durante la paralización presupuestaria. (REUTERS/Daniel Cole)

¿El cierre del gobierno pone en riesgo la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos?

El funcionamiento regular de los controles de seguridad se mantiene, pero las autoridades han advertido posibles demoras si la crisis se prolonga. La agencia revisa cerca de 2,5 millones de pasajeros cada día en promedio, según estimaciones difundidas por la propia TSA y citadas por USA TODAY. Hasta ahora no se registraron alteraciones mayores en cronogramas de partidas y llegadas.

La TSA advirtió mediante un comunicado: “Si el cierre se extiende mucho tiempo, podrían producirse aumentos en los tiempos de espera en los controles de seguridad en aeropuertos”. Organizaciones como Airlines for America, que representa a la mayoría de las aerolíneas del país, señalaron a USA TODAY que “cuando empleados federales encargados de la seguridad aérea trabajan sin percibir salarios o son suspendidos, toda la industria y los viajeros sienten el impacto”.

En cierres previos, el aumento del ausentismo se reflejó en demoras, congestión en los puntos de control y presión sobre las terminales aéreas más transitadas del país, según información recogida por la prensa especializada y autoridades federales.

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar por avión durante el cierre del gobierno de Estados Unidos?

La TSA y las aerolíneas aconsejan consultar el estado de los vuelos antes de acudir a los aeropuertos y prever una llegada con mayor antelación ante la posibilidad de filas prolongadas. La agencia ha publicado en sus redes institucionales: “Pedimos paciencia a los pasajeros durante el cierre y los invitamos a verificar información en los canales oficiales”.

Las recomendaciones principales incluyen:

  • Consultar en las páginas oficiales de las aerolíneas y de la TSA cualquier novedad sobre horarios o procedimientos.
  • Arribar al aeropuerto con más tiempo de lo habitual para superar los controles de seguridad.
  • Mantenerse informado sobre las actualizaciones a través de redes sociales de los aeropuertos y canales institucionales.

La TSA también sugiere preparar la documentación y el equipaje conforme a la normativa habitual, dado que los procedimientos de revisión y escaneo no han registrado alteraciones relevantes.

La TSA y las aerolíneas
La TSA y las aerolíneas recomiendan llegar con mayor antelación a los aeropuertos y consultar el estado de los vuelos. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué pasó en cierres anteriores y cómo puede evolucionar la situación actual de la TSA?

Durante el cierre más prolongado registrado en 2019, el ausentismo dentro de la TSA y la FAA se incrementó porque varios empleados buscaron ocupaciones alternativas o reportaron complicaciones económicas, según análisis publicados por USA TODAY y reportes de la agencia. En esa oportunidad, se observaron demoras y cancelaciones en aeropuertos estratégicos como Nueva York y Atlanta, así como congestiones en los accesos a los controles de seguridad.

La evolución de la situación dependerá de la duración del cierre y la disponibilidad de personal esencial dispuesto a continuar sin percibir el salario mensual habitual. Organizaciones gremiales y cámaras del transporte aéreo monitorean el desarrollo del conflicto y realizan recomendaciones periódicas tanto a empleados como a pasajeros.

La agencia federal mantiene abiertos todos los canales de comunicación para informar cambios operativos y orientar a los viajeros sobre servicios esenciales, procedimientos y eventuales ajustes, mientras las negociaciones presupuestarias prosiguen en el Congreso de Estados Unidos.

Temas Relacionados

TSACierre del gobiernoCongresoAeropuertosSeguridad aeroportuariaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué ver esta noche en

Taylor Swift conquista la taquilla con “The Official Release Party of a Showgirl”, que recaudó 15,8 millones en 24 horas

La producción generó un movimiento inusual en la industria del entretenimiento al combinar preventa récord y comunicación directa con millones de seguidores

Taylor Swift conquista la taquilla

Se acerca la primera superluna del año: esto es lo que se debe saber

La NASA confirmó que el satélite natural alcanzará su punto más cercano a la Tierra, generando un brillo excepcional visible desde diversas regiones del planeta

Se acerca la primera superluna

Un tiroteo en Texas deja dos niños muertos y otros dos en estado crítico

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la ciudad de Angleton, donde las autoridades hallaron a cuatro menores dentro de una vivienda y detuvieron a una mujer presuntamente vinculada con el caso

Un tiroteo en Texas deja

Estados Unidos endurece requisitos para choferes extranjeros: así afectarán las licencias comerciales

La medida obliga a los estados a verificar el estatus legal de cada solicitante y limita la vigencia de las licencias al periodo de su permiso de trabajo

Estados Unidos endurece requisitos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
La breve pausa del Gobierno

La breve pausa del Gobierno a las retenciones al campo desató una ola de exportaciones

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: “Agradezco públicamente el apoyo que el presidente me ha brindado”

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

INFOBAE AMÉRICA
Gary Oldman revela la conexión

Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

Netanyahu dijo que “en los próximos días” espera tener de regreso a todos los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El magnate Andrej Babis, crítico del apoyo militar a Ucrania, ganó las elecciones parlamentarias en República Checa

Científicos resuelven el misterio de la lluvia solar y abren nuevas claves para predecir el clima espacial

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

TELESHOW
Morena, la hija de Pablo

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos

Las fotos de Luisana Lopilato con Michael Bublé y sus hijos en París: “Un viaje inolvidable”

La Justicia falló a favor del “Negro Onty”, ex participante de Gran Hermano, acusado por abandono de su hijo