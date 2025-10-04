Estados Unidos

Donald Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional en Illinois

El Pentágono notificó la movilización de 300 efectivos bajo control federal, sin precisar destino ni fecha de despliegue. La medida forma parte de la estrategia de Washington contra las protestas frente a instalaciones migratorias

Guardar
Agentes de policía se enfrentan
Agentes de policía se enfrentan a manifestantes durante un incidente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y agentes federales en el barrio de Little Village, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, este 4 de octubre de 2025 (REUTERS/Jim Vondruska)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump activó un plan para federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, según informó el gobernador demócrata JB Pritzker. La notificación fue realizada por el Pentágono el sábado por la mañana, aunque no se precisó ni el destino ni la fecha de despliegue, en un contexto de tensión creciente ante la amenaza recurrente de Trump de enviar tropas a Chicago.

En un comunicado, el gobernador Pritzker calificó la acción como “absolutamente escandalosa y antiestadounidense”, asegurando que el Departamento de Guerra de la administración Trump le dio un ultimátum para convocar a las tropas estatales, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, el gobierno federal tomaría el control directamente. El gobernador enfatizó que considera la medida una imposición que vulnera la autonomía del estado y que extraerá a los efectivos de la Guardia Nacional de sus familias y puestos de trabajo regulares.

La intensificación de la presencia federal en Illinois ocurre tras estrategias similares implementadas en otras ciudades del país, entre ellas Baltimore y Memphis. Previamente, Trump había desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y llevó a cabo una intervención federal en Washington DC. Pritzker describió el movimiento como una “actuación fabricada” que poco tiene que ver con la seguridad real y mucho con la intención de control político por parte de la Casa Blanca.

El foco de la tensión ha sido la protección de la instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, a las afueras de Chicago. Según el gobernador, las fuerzas estatales, de condados y locales coordinan desde hace semanas medidas para mantener la seguridad del lugar, convertido en objetivo recurrente durante el recrudecimiento de la política migratoria federal. El viernes, autoridades federales reportaron la detención de trece manifestantes cerca de la infraestructura de ICE.

Un agente de policía se
Un agente de policía se enfrenta a un manifestante, mientras otro es detenido, durante un enfrentamiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y agentes federales en el barrio de Little Village, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 4 de octubre de 2025 (REUTERS/Jim Vondruska)

En el plano nacional, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el lunes pasado la creación de una “Fuerza Especial de Protección del ICE”, desplegada por el Departamento de Justicia para proteger estas instalaciones y arrestar a “agitadores violentos”, en palabras de la funcionaria. En una publicación en la red social X, Bondi aseguró que el operativo busca presentar cargos federales graves contra los sospechosos de amenazas o actos violentos y respaldó su mensaje presentando un memorando dirigido a directivos del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshals.

El documento, que cita inicialmente al presidente Trump, plantea la existencia de una “nueva era de violencia política extrema” presuntamente impulsada por campañas organizadas de intimidación y radicalización, con el objetivo de “silenciar discursos opuestos, influir en políticas y obstaculizar el funcionamiento de la sociedad democrática”. Bondi citó el aumento del 1000% en los ataques contra agentes de ICE desde el 21 de enero de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, así como diversos incidentes, entre ellos el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk y recientes atentados que afectan a figuras políticas.

Durante el fin de semana pasado, se registró una concentración de más de 200 personas bloqueando el acceso a un centro de procesamiento de ICE en el área metropolitana de Chicago. Según Bondi, los manifestantes corearon consignas ofensivas y trataron de irrumpir en propiedad federal. La fiscal general denunció además que tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han calificado a los agentes federales con términos despectivos.

Un vehículo del Servicio de
Un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), aparcado fuera de la sede de la agencia, el 24 de septiembre de 2025, en Broadview, Illinois (AP Foto/Erin Hooley)

El despliegue federal no se limita a Illinois. En Portland, Oregon, el presidente Trump reivindicó la próxima llegada de tropas federales, alegando que la ciudad se encuentra “devastada por la guerra”. Autoridades estatales y locales se opusieron activamente mediante demandas judiciales, cuyo desenlace sigue pendiente tras una audiencia celebrada el viernes por la jueza Karin J. Immergut. Mientras esperan la resolución judicial, unidades de la Guardia Nacional continúan con su entrenamiento en la costa de Oregon ante una inminente movilización.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el domingo de la detención de once manifestantes frente al centro de detención de ICE en Chicago, en paralelo a las declaraciones de Johnson y Pritzker que denunciaban el despliegue de agentes enmascarados en la ciudad como actos de intimidación. Como parte de la respuesta federal, Bondi aseguró que la nueva fuerza especial operará en cualquier lugar donde los cuerpos federales sean amenazados y advirtió que el proceso legal alcanzará no solo a los autores materiales de los disturbios, sino a quienes financien, coordinen o inciten actos de violencia.

La expansión de la estrategia federal ha alcanzado también a ciudades como Washington, Seattle y Los Ángeles, en el marco de una política migratoria mucho más estricta impulsada por la administración Trump. En respuesta, diversas autoridades locales han iniciado acciones legales para frenar la intervención directa del gobierno federal en sus jurisdicciones.

(Con información de AP y EP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIllinoisChicagoDonald Trumpprotestasúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Los clásicos de Halloween arrasan en el ranking de películas de Disney+ Estados Unidos

Desde que inició octubre comenzaron a popularizarse las películas de Halloween en la plataforma de Disney

Los clásicos de Halloween arrasan

¿La TSA sigue operando durante el cierre del gobierno? Lo que deben saber los viajeros en EEUU

Miles de empleados de la agencia de seguridad aérea continúan trabajando sin recibir salario, mientras el Congreso no logra aprobar un nuevo presupuesto federal

¿La TSA sigue operando durante

Taylor Swift conquista la taquilla con “The Official Release Party of a Showgirl”, que recaudó 15,8 millones en 24 horas

La producción generó un movimiento inusual en la industria del entretenimiento al combinar preventa récord y comunicación directa con millones de seguidores

Taylor Swift conquista la taquilla

Se acerca la primera superluna del año: esto es lo que se debe saber

La NASA confirmó que el satélite natural alcanzará su punto más cercano a la Tierra, generando un brillo excepcional visible desde diversas regiones del planeta

Se acerca la primera superluna

Un tiroteo en Texas deja dos niños muertos y otros dos en estado crítico

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la ciudad de Angleton, donde las autoridades hallaron a cuatro menores dentro de una vivienda y detuvieron a una mujer presuntamente vinculada con el caso

Un tiroteo en Texas deja
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: encontraron un feto en

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

La breve pausa del Gobierno a las retenciones al campo desató una ola de exportaciones

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: “Agradezco públicamente el apoyo que el Presidente me ha brindado”

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

INFOBAE AMÉRICA
Autismo temprano vs. tardío: un

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Guyana reforzó su defensa con apoyo militar francés ante las tensiones con el régimen de Venezuela por el Esequibo

El misterioso asesinato de Mary Rogers, la “Beautiful Cigar Girl” que inspiró a Edgar Allan Poe y marcó a Nueva York en el siglo XIX

Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

TELESHOW
El mensaje de Alex Caniggia

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina

Wanda Nara y Martín Migueles: café, paseo en moto de agua y tiempo con sus hijas

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos