Condenaron a ocho años de prisión a la mujer que intentó asesinar a Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos

Imagen de archivo de Sophie Roske en una armería de EEUU en mayo de 2022. Su equipo defensor señaló que se reconoce como mujer desde 2020 y que, durante su encarcelamiento, retomó el tratamiento de afirmación de género

Una mujer originaria de California fue condenada este viernes a ocho años de prisión por intento de asesinato de Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, en 2022. Sophie Roske, de 29 años y reconocida como mujer transgénero, recibió la sentencia de 97 meses de reclusión, seguida de una liberación supervisada de por vida, según determinó el Tribunal de Distrito de Washington DC para el Distrito de Columbia.

La pena, dictada por la jueza Deborah Boardman, representa una reducción considerable frente a los 30 años solicitados por la Fiscalía, considerando como atenuante la entrega voluntaria de Roske antes de perpetrar el ataque, de acuerdo a declaraciones recogidas por WUSA9 y CNN.

El episodio ocurrió en la madrugada del 8 de junio de 2022, cuando Roske, entonces con 26 años, viajó de California a la residencia del juez Kavanaugh en Chevy Chase, Maryland, con la intención de ingresar y asesinarlo. Portaba un arma de fuego, un cuchillo y herramientas para allanamientos.

Según consta en la causa, la imputada detectó la presencia de dos alguaciles federales en el perímetro, por lo que decidió caminar por la calle antes de hacer una llamada telefónica a su hermana para posteriormente marcar el 911 y confesar pensamientos suicidas y homicidas, solicitando ayuda psiquiátrica. Esta iniciativa, confirmó la jueza Boardman en el fallo, permitió a las fuerzas del orden frustrar la acción antes de que el plan se materializara, ya que las autoridades no tenían conocimiento del complot hasta la llamada de Roske.

Durante la audiencia, la jueza Boardman sostuvo: “Este es un acusado atípico en un caso atípico”. Destacó la capacidad de Roske de abandonar el plan de forma autónoma y la calificó de conducta “reprobable”, aunque ponderó atenuantes por la colaboración prestada desde el primer momento. Roske fue identificada en documentos judiciales por su nombre legal anterior, Nicholas Roske, aunque desde 2020 se reconoce como mujer y retomó recientemente el tratamiento de afirmación de género durante su encarcelamiento, según expuso su defensa, citada por CNN.

En esta fotografía de archivo tomada el 13 de septiembre de 2021, la policía monta guardia mientras activistas proaborto protestan cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh en Chevy Chase, Maryland (Foto de Nicholas Kamm / AFP)

En su declaración ante el tribunal, Roske pidió disculpas tanto al juez afectado como a su familia. “Me han retratado como un monstruo, y este trágico error me acompañará por el resto de mi vida”, expresó, reconociendo el daño causado y su arrepentimiento, de acuerdo a CNN y WUSA9. Sus abogados argumentaron que la acusada padecía trastornos de salud mental e importantes crisis en torno a su identidad de género al momento de los hechos. Según informaron, su motivación principal fue el enfado tras la filtración de un borrador judicial que preanunciaba el fallo para derogar Roe v. Wade, la sentencia que reconocía el derecho al aborto en Estados Unidos. También se sentía alterada por la masacre escolar de Uvalde, Texas, y temía que Kavanaugh impulsara medidas para flexibilizar el acceso a armas, según la declaración jurada del FBI divulgada por AP.

El Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, había solicitado como mínimo 30 años de prisión y planteó que la conducta de Roske encajaba en la “definición clásica de terrorismo”. Bondi expresó, citada en un comunicado: “El intento de asesinato del juez Kavanaugh fue un ataque repugnante contra todo nuestro sistema judicial por parte de una persona profundamente perturbada”. También adelantó que el organismo apelará la sentencia al considerarla insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

En su alegato, la Fiscalía subrayó que, a través de mensajes cifrados en plataformas digitales, Roske escribió en mayo de 2022: “Apunto a tres”, sugiriendo que planeaba atentar contra más de un miembro de la Corte Suprema. Buscó por internet los domicilios de varios jueces y técnicas para irrumpir en viviendas y perpetrar homicidios en silencio. Para la acusación, el objetivo de alterar el equilibrio del tribunal a través de acciones violentas constituye “una forma aberrante de terrorismo que atenta directamente contra la Constitución de los Estados Unidos”.

El juez Brett M. Kavanaugh posó para una foto de grupo en la Corte Suprema de EEUU en Washington DC el 7 de octubre de 2022 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por su parte, la defensa resaltó que la entrega voluntaria, la cooperación con la investigación y la ausencia de daños efectivos asentaban una diferencia fundamental respecto a otros delitos de violencia política. En una carta remitida al tribunal, Roske expresó: “Me alegro mucho de no haber continuado. Siento haber contribuido a una tendencia de violencia política en la sociedad estadounidense. Ahora puedo comprender lo destructivas y equivocadas que son esas acciones y me avergüenza no haberlo visto antes”.

El caso se produjo en un contexto de creciente tensión política y judicial en Estados Unidos. Datos del Servicio de Alguaciles señalan que las amenazas y comunicaciones inapropiadas contra jueces federales y empleados de la justicia se cuadruplicaron entre 2015 y 2021, pasando de 926 a 4.511 incidentes. La sentencia a Roske también coincide con un periodo en que la violencia política ha regresado al debate público estadounidense, tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

El juez Brett Kavanaugh, de 58 años, forma parte de la Corte Suprema desde 2018 y su confirmación generó división política ante denuncias previas de conducta sexual inapropiada, así como por su rol en decisiones sobre derechos reproductivos, tenencia de armas y migración.

(Con información de AFP, AP y EFE)