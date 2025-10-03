Estados Unidos

La actividad del sector servicios de Estados Unidos se estancó en septiembre

Un reporte del Instituto de Gerencia y Abastecimiento reveló que el sector servicios estadounidense frenó su avance en septiembre, con menores pedidos y empleo débil, mientras persiste la incertidumbre en el mercado laboral nacional

Por Lucia Mutikani

La actividad del sector servicios
La actividad del sector servicios estadounidense se estancó en septiembre (Europa Press)

La actividad del sector servicios estadounidense se estancó en septiembre en medio de una fuerte ralentización de los nuevos pedidos, mientras que la debilidad del empleo se sumó a la creciente evidencia de la atonía del mercado laboral debido a la disminución de la demanda y la oferta de trabajadores.

La encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) del viernes podría cobrar mayor relevancia después del cierre del Gobierno estadounidense, que retrasó la publicación del informe mensual de empleo de septiembre.

El ISM dijo que su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector no manufacturero cayó a 50 el mes pasado, el nivel de equilibrio, desde el 52,0 de agosto. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que el PMI de servicios bajaría a 51,7 puntos. El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

Los aranceles a las importaciones han erosionado la confianza empresarial, limitando la actividad en los sectores de servicios y manufacturas. La medición de la encuesta de los nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios cayó a 50,4 desde 56,0 en agosto.

La cartera de pedidos sigue siendo débil

El sector servicios representa más
El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

Tanto los pedidos pendientes como los pedidos de exportación se mantuvieron moderados. Aunque el indicador del empleo en el sector servicios subió hasta 47,2 desde 46,5 en agosto, fue el cuarto mes consecutivo en que se mantuvo en territorio de contracción. Esto coincide con otros datos que sugieren un estancamiento del mercado laboral.

La demanda de mano de obra ha disminuido. Los economistas lo achacan al lastre de la incertidumbre derivada de los aranceles, así como al auge de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, las redadas de inmigración han reducido la oferta de mano de obra, creando una dinámica que ha dejado el mercado laboral paralizado.

Los datos de la Reserva Federal de Chicago del jueves, que combinan cifras privadas y públicas disponibles, estimaron que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3% en septiembre. El Gobierno informó el martes que en agosto hubo 0,98 ofertas de empleo por tiempo indefinido por cada desempleado, frente a 1,0 en julio.

Los economistas esperan que el débil mercado laboral impulse a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés este mes. El banco central estadounidense reanudó su relajación de la política monetaria de en septiembre, recortando su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, al rango de entre 4,00%-4,25%, para ayudar al mercado laboral.

Dado que aún no se han dejado sentir todos los efectos inflacionarios de los aranceles, no está garantizado un recorte de las tasas. El índice ISM de precios pagados por las empresas subió a 69,4 desde 69,2 en agosto.

La inflación de los servicios ha aumentado en los últimos meses, impulsada por la subida de las tarifas aéreas, los restaurantes y las habitaciones de hotel y motel.

(Reuters)

