Estados Unidos postergó la publicación de los datos de empleo debido a la parálisis presupuestaria

Imagen de un operario de una fábrica automotriz (Europa Press/Archivo)

Estados Unidos suspendió este viernes la publicación de un informe clave sobre el empleo, a raíz de la parálisis presupuestaria que afecta al gobierno desde el miércoles.

El portal del servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde debía aparecer el informe no fue actualizado a las 08:30 locales (12:30 GMT). Un mensaje explica que esto se debe a “la suspensión de los servicios del gobierno federal”.

El reporte mensual del Buró de Estadísticas Laborales es clave para conocer la marcha de la economía estadounidense y tiene un importante peso en las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria.

El Gobierno Federal permanece cerrado desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo en el Senado para aprobar un presupuesto que mantenga abierta la Administración. Demócratas y republicanos permanecen divididos a cuenta del gasto en sanidad para poder elaborar un nuevo presupuesto que levante el cierre Federal.

A su vez, el Gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con ampliar los despidos de funcionarios públicos aprovechando el cierre si los demócratas no conceden los siete votos que necesita la propuesta republicana para prosperar en la Cámara Alta.

La fachada del edificio de la Reserva Federal (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

¿Qué servicios se suspenden y cuáles siguen funcionando?

El 1 de octubre de 2025, el Gobierno federal de Estados Unidos inició la suspensión de servicios en distintas agencias y programas debido a la falta de acuerdo político para aprobar el presupuesto que garantizara el funcionamiento del Estado durante el nuevo año fiscal, según documentación oficial de la Oficina de Personal de Administración (OPM) y reportes de USA TODAY. Más de 1,6 millones de empleados públicos se ven directamente involucrados bajo distintas modalidades: trabajadores enviados a licencia sin sueldo y personal considerado esencial que cumple funciones sin remuneración inmediata.

La paralización, también denominada “shutdown”, obliga a suspender la mayoría de los servicios y pagos de actividades no esenciales, mientras sectores críticos como control aéreo, correo y seguridad prosiguen bajo protocolos de contingencia y sin nuevas asignaciones presupuestarias, de acuerdo con las directrices de la OPM y la información suministrada por la Federal Aviation Administration (FAA) y USPS. Las entidades afectadas y el tiempo que durará la interrupción dependen de la resolución legislativa en el Congreso de Estados Unidos, mientras se mantienen normativas extraordinarias regidas por la Government Employee Fair Treatment Act of 2019.

Empleados federales y pagos

De acuerdo con la OPM y datos oficiales citados por TIME, aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a casa sin goce de sueldo, mientras 700.000 más permanecen en funciones consideradas críticas, sin recibir salario de inmediato. La Government Employee Fair Treatment Act of 2019 obliga a reintegrar retroactivamente el salario a todos los afectados, aunque el pago no se realiza hasta que se reanude el financiamiento.

Según GovExec, “ambos grupos, los exceptuados y los cesados, verán sus sueldos compensados cuando se restaure la financiación federal” e indica que la cobertura médica y aportes de jubilación siguen en vigencia, aunque los descuentos se aplicarán después.

Smithsonian, museos y parques nacionales

El Smithsonian Institution informó que utilizará fondos propios remanentes para mantener abiertos sus museos y el Zoológico Nacional de Washington, D.C. al menos hasta el 6 de octubre. Explicaron públicamente: “Continuaremos abiertos hasta agotar los recursos institucionales disponibles”. Si el shutdown se prolonga, la operación se reducirá o suspenderá, según las actualizaciones anunciadas en la página oficial del ente. Parques nacionales permanecen habitualmente accesibles, pero sin guardaparques ni asistencias, limitando la experiencia y la seguridad, según la NPS.

Vista del Capitolio en Washington, el martes 30 de septiembre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Servicio Postal de Estados Unidos

El USPS confirmó en un comunicado que sus servicios operan normalmente durante un shutdown. “Somos una entidad independiente que se financia principalmente mediante la venta de productos y servicios”, señaló USPS en una declaración oficial (“Postal Service not affected by a government shutdown”). Las entregas de correo y el funcionamiento de las sucursales no experimentan modificaciones bajo este escenario.

Transporte aéreo y controles de seguridad

La FAA y Airlines for America (A4A) advirtieron que los controladores aéreos y el personal de la TSA laboran sin pago inmediato, lo que puede traducirse en retrasos, menor eficiencia y reducción de operativos si el shutdown se extiende por más días. De acuerdo con Reuters, la paralización afecta la capacitación de nuevos controles y detiene programas de modernización de infraestructuras.

“La seguridad se mantiene, pero pueden incrementarse las demoras y las interrupciones en horarios”, declaró A4A en un comunicado institucional, solicitando una pronta resolución legislativa para evitar afectaciones continuadas en terminales.

Otros servicios afectados

El shutdown suspende datos oficiales y reportes económicos nacionales, como los informes de empleo y desempleo, herramienta clave para entes como la Reserva Federal. Programas sociales como el WIC dependen de remanentes y su viabilidad más allá de los primeros días se encuentra en revisión, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Reacciones y lineamientos oficiales

Los organismos federales instan a la población y a los empleados a consultar actualizaciones en portales oficiales y canales institucionales. Los procesos administrativos, como solicitud de visas y emisión de pasaportes, experimentan retrasos y cancelaciones, según la información publicada por la OPM y USA TODAY.

La reactivación plena del gobierno federal está supeditada a la resolución parlamentaria. Las asociaciones de trabajadores y portavoces institucionales solicitan respuestas rápidas para restablecer los servicios y funciones regulares, mientras continúan los comunicados de contingencia.