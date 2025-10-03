Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El presidente estadounidense Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que considera que el grupo terrorista Hamas está listo para alcanzar una paz duradera en Gaza y solicitó a Israel que detenga los bombardeos sobre el enclave palestino.

“Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, señaló Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social.

Esta declaración llegó después de que Hamas publicara un comunicado anunciando que está dispuesto a liberar a todos los rehenes bajo una fórmula de intercambio por presos palestinos incluida en el plan de paz de 20 puntos propuesto por el mandatario estadounidense y respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El grupo terrorista palestino manifestó su disposición a negociar los detalles del acuerdo y a entregar el poder en Gaza a una administración de tecnócratas palestinos. Además, subrayó que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe ser definida por los propios palestinos y dentro de un proceso en el que Hamás desea participar de manera activa y responsable.

El plan de paz propuesto esta semana por Trump establece un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. La iniciativa ha sido respaldada por potencias internacionales, entre ellas varios países árabes y musulmanes.

Partidarios y familiares de los rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas participaron en una manifestación para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 13 de septiembre de 2025 (REUTERS/Nir Elias)

A pesar del anuncio inicial, un alto responsable de Hamas, Mahmud Mardaui, aclaró en declaraciones a la Agence France-Presse (AFP) que la propuesta estadounidense “es imprecisa, ambigua y carece de claridad”, por lo que requiere negociaciones adicionales y mediación internacional.

“Sin términos claros, criterios y transparencia, necesitamos aclaración y confirmación mediante un acuerdo negociado”, indicó Mardaui, quien añadió que Hamas está a la espera de detalles sobre cómo se desarrollarán los próximos pasos.

El comunicado de Hamas no menciona ningún compromiso explícito con el desarme del grupo ni con el exilio de sus combatientes, dos condiciones destacadas en el plan de Trump y que históricamente la organización ha rechazado. El grupo reiteró su disposición al diálogo para abordar los aspectos no definidos y enfatizó que la cuestión del futuro de Gaza debe resolverse en un marco de consenso palestino.

Tanto Trump como la Casa Blanca compartieron la declaración de Hamas en redes sociales, un hecho poco habitual para una administración estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este viernes que el presidente haría declaraciones sobre la respuesta del grupo terrorista y difundió una imagen del mandatario en el Despacho Oval.

Trump había dado plazo a Hamas hasta el domingo por la noche para responder al plan, advirtiendo que, de no aceptar, el grupo podría afrontar “todo el infierno”. El plan prevé la creación de una autoridad de transición en Gaza bajo supervisión directa del presidente estadounidense y aspira a servir como una hoja de ruta para una solución política a largo plazo.

La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las negociaciones y a la posibilidad de que el acuerdo avance pese a los principales puntos de desacuerdo aún presentes, especialmente en lo relativo a la desmilitarización y la futura administración del enclave.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró este viernes la disposición de Hamas a liberar a los rehenes e instó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para poner fin a la guerra en Gaza. Según expresó su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres se mostró “alentado” por la respuesta del grupo terrorista y por su voluntad de entablar negociaciones.

(Con información de AFP y EFE)