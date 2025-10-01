Pese a la incertidumbre por el cierre del Gobierno en Estados Unidos, Wall Street terminó con récords

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron avances el miércoles, apoyados por el mejor desempeño del sector de salud y pese a las señales de debilidad en el mercado laboral y la persistente incertidumbre por el cierre del Gobierno federal. De acuerdo con el informe ADP, las nóminas privadas descendieron en 32.000 puestos de trabajo y la cifra de agosto fue revisada a la baja en 3.000, resultados que se ubicaron por debajo de las previsiones de los economistas.

Ante la posibilidad de que el reporte oficial de empleo de septiembre del Departamento de Trabajo se posponga si el cierre del Gobierno se prolonga hasta el viernes, los inversores centraron su atención en las cifras de ADP. En contraste con el comportamiento del empleo, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) indicó que el sector manufacturero estadounidense se acercó a la recuperación en septiembre.

El mercado inició la jornada con pérdidas, pero posteriormente los tres principales índices estadounidenses retomaron la senda positiva. Entre los 11 principales sectores industriales que conforman el S&P 500, el mayor avance correspondió al de asistencia sanitaria, impulsado por el buen desempeño de las empresas farmacéuticas. El repunte tuvo origen el martes, luego de que Pfizer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron un acuerdo para reducir los precios de los medicamentos recetados en el programa Medicaid, en comparación con otros países desarrollados, a cambio de alivio arancelario. Trump manifestó su esperanza de que más compañías farmacéuticas sigan la misma vía.

Según cifras preliminares, el S&P 500 avanzó 22,46 puntos (0,34%) hasta los 6.710,92 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 94,02 puntos (0,42%) y cerró en 22.754,03. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones se incrementó en 42,04 puntos (0,09%) y terminó la sesión en 46.439,93 puntos. El sector tecnológico del S&P 500 también aportó un impulso relevante al índice de referencia.

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de Frankfurt, Alemania, el 1 de octubre de 2025. REUTERS

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró el miércoles en máximos históricos, liderado por un fuerte avance del sector sanitario, tras un acuerdo entre Estados Unidos y Pfizer que disipó incertidumbres en el mercado. La sesión, marcada también por el inicio del cierre del Gobierno estadounidense, registró un aumento del 1,2% en el índice, constituyendo su mayor subida porcentual en un solo día desde el 23 de julio. Entre las principales bolsas europeas, el FTSE 100 de Londres tocó también máximos históricos.

El sector sanitario subió un 5,4%, la mayor alza diaria desde noviembre de 2008, bajo el impacto de la noticia de que Pfizer acordó reducir los precios de sus medicamentos recetados en el programa Medicaid de Estados Unidos a cambio de alivio arancelario. Otras compañías farmacéuticas tuvieron notables subidas: Ambu incrementó un 9,3%, Sartorius un 9,5%, Merck un 10%, Roche un 8,6% y AstraZeneca un 11,2%. Asimismo, Novartis ganó un 3,9% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobara su tratamiento oral para una enfermedad inflamatoria crónica de la piel.

Casi todos los sectores cerraron en terreno positivo, excepto el de viajes y ocio, que cayó un 0,4%. En el contexto estadounidense, el cierre de gran parte de las operaciones gubernamentales amenazó con suspender la publicación del informe de empleo de septiembre, previsto para el viernes, lo que podría incrementar la volatilidad en los mercados y afectar la capacidad de la Reserva Federal (Fed) para evaluar la evolución económica a corto plazo. Un informe sobre las nóminas privadas se situó por debajo de las expectativas, incrementando levemente la probabilidad de un recorte de tasas de interés en octubre.

En Europa, los indicadores señalaron que la actividad manufacturera de la zona euro volvió a terreno contractivo en septiembre, mientras la inflación aumentó impulsada por el encarecimiento de servicios y una menor caída de los precios energéticos. En el Reino Unido, los valores británicos de primer orden siguieron al alza inducidos por el sector sanitario, y el índice de empresas de mediana capitalización logró revertir las caídas iniciales para cerrar con un incremento del 0,2%.

(Con información de Reuters)