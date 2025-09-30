Estudiante de Florida fue arrestado tras consultar a ChatGPT “cómo matar a mi amigo en clase”

La Oficina del Sheriff del condado de Volusia intervino tras la consulta hecha por el menor a una plataforma de IA. (Oficina del Sheriff del condado de Volusia)

Un estudiante de 13 años de la Southwestern Middle School, en Florida, fue arrestado después de que las autoridades detectaron un mensaje en el que consultaba a ChatGPT sobre cómo matar a su amigo en clase, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Volusia.

El incidente, dado a conocer por las autoridades de Volusia a través de su cuenta el Facebook el pasado 27 de septiembre, generó una respuesta inmediata de parte del personal escolar y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff de Volusia, el equipo de seguridad recibió una alarma del sistema de monitoreo escolar llamado Gaggle, encargado de supervisar conductas y mensajes preocupantes en plataformas digitales.

El mensaje ‘cómo matar a mi amigo en clase’ fue detectado por el sistema de seguridad digital en la Southwestern Middle School. (Oficina del Sheriff del condado de Volusia)

La alerta se activó cuando el estudiante, identificado como Ian Franco, escribió de manera textual: “How to kill my friend in the middle of class” (“Cómo matar a mi amigo en medio de la clase”, en español).

La reacción de las autoridades fue inmediata. De acuerdo con el parte oficial, tanto la administración escolar como los agentes asignados al campus intervinieron sin demora ante la posible amenaza. Cuando fue confrontado por los agentes que llegaron al lugar, el menor aseguró que “solo estaba bromeando” y que la consulta dirigida a ChatGPT formaba parte de una broma hacia un compañero que le estaba molestando.

El reporte divulgado por la Oficina del Sheriff en redes sociales remarcó: “padres, por favor, hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error”, en alusión a la gravedad de realizar ese tipo de publicaciones, pese a que se pretenda restarles importancia.

Además, el comunicado advierte que este tipo de actos, aunque se afirme que se trataron de bromas, involucran directamente a las fuerzas del orden y pueden causar situaciones críticas en la comunidad escolar.

Una alerta automática activó a la policía tras una búsqueda sospechosa en ChatGPT hecha por un alumno de 13 años en Florida. (Oficina del Sheriff del condado de Volusia)

Telemundo 51 también recogió declaraciones oficiales sobre el impacto de este tipo de situaciones: la administración del centro activó el protocolo de emergencia ante la posibilidad de que se tratara de una amenaza real. Las autoridades escolares y policiales confirmaron que se tomaron todas las medidas previstas para salvaguardar la seguridad en el campus.

La influencia de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, en interacciones cotidianas entre menores ha sido objeto de debate entre especialistas, quienes destacan la necesidad de educar sobre los riesgos y el uso responsable de estas tecnologías.

Organismos como la Oficina del Sheriff instan a los padres a mantener una supervisión activa del uso que sus hijos hacen de las plataformas digitales, subrayando que “este tipo de bromas pueden derivar en consecuencias legales graves para los menores”.

El joven quedó detenido y ahora enfrenta cargos legales derivados de la situación, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff del condado de Volusia.