Ladrones con papeles falsos sustrajeron whiskey valorado en un millón de dólares en Washington

Una destilería en Washington denunció el robo de un millón de dólares en mercancía. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Un robo de grandes dimensiones afectó a la Westland Distillery, con sede en Seattle, cuando un grupo de personas sustrajo 12.000 botellas de whisky artesanal valuadas en cerca de USD 1 millón el 31 de julio en un almacén situado en Burlington, Washington. Según informó Associated Press, los responsables utilizaron un camión de carga y presentaron documentación aparentemente legítima para recoger un lote que incluía el emblemático single malt de la destilería, la nueva edición Watchpost y 3.000 botellas del limitado Garryana de 10 años.

El lote sustraído representaba casi la mitad del inventario total disponible del Garryana de una década, un producto que requirió más de diez años de elaboración. “Este es un hecho desafortunado y bastante extraordinario. Las botellas de la edición de décimo aniversario del Garryana son insustituibles”, afirmó Jason Moore, director gerente de la destilería. El Garryana de 10 años, que constituye la primera edición de este tipo para la empresa, es el resultado de técnicas de añejamiento innovadoras que han posicionado a la marca en el segmento premium del whisky estadounidense.

El hecho fue descubierto una semana después, cuando se constató que las botellas no llegaron a su destino en Nueva Jersey. Moore agregó que la operación se realizó mediante un “sofisticado esquema de transportista fraudulento”, en el que uno de los involucrados presentó papeles falsos ante un intermediario logístico contratado por la destilería.

Investigación y modus operandi

Los ladrones se colaron en la cadena de suministro con documentos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del Condado de Skagit está a cargo de la investigación y recibió un reporte oficial de la empresa de logística Mecca Worldwide Logistics el 6 de agosto. Las autoridades confirmaron a The Seattle Times que el caso sigue bajo análisis y rehusaron hacer más comentarios al tratarse de una investigación activa.

Según lo reportes, el ladrón, al volante del camión de carga, mostró la documentación exigida a los empleados del almacén antes de que éstos cargaran las 12.000 botellas. Posteriormente, se dirigió hacia la supuesta bodega final, pero nunca entregó la carga. La destilería sospecha que el responsable consiguió el permiso de recogida gracias a documentos fraudulentos presentados ante el intermediario de transporte involucrado en la cadena de suministro.

El robo de este lote plantea retos para la venta ilegal, dado lo reconocible y limitado de los productos involucrados. “Va a ser realmente difícil que quienes se llevaron esto consigan introducirlo en el mercado, porque se trata de algo tan raro que todo el mundo está al tanto”, indicó Mark Gillespie, presentador del pódcast WhiskyCast. Gillespie añadió que, aunque existen antecedentes de hurtos similares en Escocia, donde los remolques terminan en países como Rusia, el comercio ilegal dentro de Estados Unidos es complicado por el sistema de distribución de tres niveles.

Los expertos recalcan que es sumamente difícil introducir alcohol ilegal en el mercado estadounidense. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

En el caso de la botella de Garryana, su precio oficial es de USD 150, aunque en mercados secundarios puede obtener valores aún más altos debido a su carácter coleccionable. La edición 2023 fue seleccionada como la tercera mejor del mundo por la revista Whisky Advocate, y el producto suele agotarse cada año. Gillespie destacó que la presencia de la firma en el portafolio del grupo francés Rémy Cointreau le otorga respaldo suficiente para superar la pérdida económica.

Cadena productiva y singularidad del producto

Westland centra su labor en la producción de whisky single malt con técnicas orientadas a resaltar el “terroir” del Pacífico Noroeste. La destilería utiliza granos locales, turba de la península Olímpica y levaduras seleccionadas para acentuar características regionales. El Garryana se añeja en barricas hechas de roble Quercus garryana, especie endémica del noroeste de Estados Unidos, y cada edición limitada suele obtener premios internacionales y una elevada demanda.

Moore comunicó que la empresa ha implementado nuevas medidas para resguardar su cadena logística. Subrayó que el foco actual está en atender a los clientes más allá de la investigación. Paralelamente, Gillespie recomendó no adquirir whisky fuera de los canales legales y alertar a las autoridades competentes en caso de recibir ofertas sospechosas. En Estados Unidos, la reventa individual de alcohol está prohibida en la mayoría de jurisdicciones, a diferencia de Europa, donde subastas y ventas secundarias cuentan con respaldo legal.