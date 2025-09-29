Estados Unidos

La Casa Blanca busca evitar el cierre del gobierno en una reunión clave con los líderes del Congreso de Estados Unidos

El presidente Donald Trump sostendrá un encuentro con representantes demócratas y republicanos. El estancamiento político y las consecuencias para empleados y programas federales mantienen la incertidumbre

Guardar
El líder de la minoría
El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (d) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries estuvieron en la Casa Blanca durante el fin de semana (AP/ARCHIVO)

La Casa Blanca recibirá este lunes a los líderes del Congreso en un intento de última hora por evitar el cierre del gobierno, previsto para la medianoche del martes. El presidente Donald Trump se reunirá con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. El encuentro se produce en un clima de estancamiento: la administración republicana ha adelantado que no planea negociar. “El presidente quiere mantener al gobierno abierto, pero está dando a los demócratas una última oportunidad para ser razonables”, afirmó la vocera Karoline Leavitt, según Associated Press (AP). Trump, sin embargo, ha declarado días atrás que espera un cierre: “Si tiene que cerrarse, se cerrará. Ellos son los que están apagando el gobierno”.

Mientras tanto, varios departamentos ya han publicado sus planes de contingencia. El Departamento de Defensa mantendrá a cerca de 224.000 de sus más de 741.000 empleados civiles para tareas relacionadas con la protección de personas y bienes, junto con casi 2,1 millones de militares. Según información revisada por CNN, continuarán actividades que respalden operaciones militares contra al Qaeda y el Estado Islámico, pero se cancelarán visitas de dignatarios extranjeros, salvo que sean esenciales para la seguridad nacional o relaciones exteriores.

El presidente Donald Trump sostendrá
El presidente Donald Trump sostendrá un encuentro con representantes demócratas y republicanos (REUTERS/ARCHIVO)

En el caso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solo 14.000 de casi 272.000 empleados serían suspendidos temporalmente si no se acuerda el presupuesto. La gran mayoría de los efectivos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Servicio Secreto, Ciudadanía e Inmigración y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) seguirán operando. El departamento indicó que mantendrá las funciones clave, como la vigilancia fronteriza, el control de drogas, la atención a emergencias y la gestión de fondos para desastres.

El Departamento de Educación prevé que solo una fracción reducida de su personal continuará trabajando. Casi 1.500 de los 1.700 empleados de la agencia y cerca de 650 de 750 trabajadores de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes serían incluidos en el cese temporal, de acuerdo con el plan consultado por CNN. Los trabajadores esenciales se centrarán en funciones obligatorias por ley, aunque los programas de ayudas federales estudiantiles y becas Pell mantendrían su operatividad.

El Senado necesita apoyo demócrata
El Senado necesita apoyo demócrata para aprobar la ley de financiación temporal propuesta por los republicanos (STEPHEN SHAVER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

En el ámbito político, las posiciones se mantienen firmes. Los republicanos han aprobado en la Cámara un proyecto de ley que financiaría al gobierno durante siete semanas, pero la medida necesitaría el respaldo de al menos ocho demócratas en el Senado para superar el umbral de 60 votos, dada la oposición del republicano Rand Paul. Los demócratas, por su parte, insisten en aprovechar la negociación para exigir la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que subsidian el seguro médico para millones de personas y vencen a fin de año. Aunque algunos republicanos no descartan renovar estos créditos, reclaman reformas para abordar “desperdicio, fraude y abuso”.

Schumer, entrevistado en NBC’s Meet the Press, remarcó la necesidad de una “negociación seria” y manifestó que las amenazas de despidos federales no modificarán las exigencias de su bloque. Durante una situación similar en marzo, él y otros nueve demócratas votaron para permitir el avance de una ley propuesta por los republicanos y enfrentaron críticas internas.

El diálogo entre Trump y los demócratas ha sido escaso y tenso en el segundo mandato del presidente. En agosto, una negociación para acelerar las confirmaciones de funcionarios terminó abruptamente y Trump canceló la última reunión prevista la semana pasada, según información de AP. La cita de este lunes representa el último esfuerzo para evitar un cierre que afectaría a empleados federales y la economía nacional.

Temas Relacionados

Cierre de gobierno Donald Trump Congreso Casa Blanca Chuck Schumer Estados Unidos Washington Política Departamento de Defensa Ley de Cuidado de Salud AsequibleÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Thomas Sanford, el autor del tiroteo en la iglesia mormona de Michigan, fue veterano del Ejército

Las autoridades brindaron detalles sobre el hombre que mató a cuatro personas en Grand Blanc antes de ser abatido por policías

Thomas Sanford, el autor del

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

El mandatario estadounidense dijo que estaba “muy confiado” en alcanzar un acuerdo al recibir al primer ministro israelí en la Casa Blanca. Qué diferencias persisten y qué condiciones querrán imponer de cada lado

Comenzó la reunión entre Donald

Trump dijo que impondrá aranceles del 100% a las películas extranjeras

El mandatario aseveró que la industria local ha sido perjudicada por la competencia internacional

Trump dijo que impondrá aranceles

El acusado de matar a Charlie Kirk enfrenta una audiencia clave en Utah

Tyler Robinson y su abogado decidirán si renuncian a la audiencia preliminar donde se determinaría si hay pruebas suficientes para ir a juicio. La fiscalía lo acusó de homicidio agravado y planea solicitar la pena de muerte

El acusado de matar a

Las últimas previsiones para Los Ángeles: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
La confianza en el Gobierno

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Triple femicidio narco: el misterio del auto de apoyo y el bache temporal que incrimina a su dueño

“Los basurales son el cáncer de nuestro planeta, pero el problema también puede ser una solución”, aseguró el ambientalista Iván Espeche

El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en crisis: cuáles son y qué pasará con ellas

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que misiles

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

TELESHOW
Entre abrazos y recuerdos familiares:

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”