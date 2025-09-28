Estados Unidos

Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan: reportan varios heridos por los disparos

Las autoridades de Grand Blanc informaron que el tirador fue abatido y que los cuerpos de emergencia intentan contener las llamas

Por Daniela Mérida

Tiroteo en EEUU

Un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, fue escenario de un tiroteo y un incendio la mañana del domingo, dejando múltiples víctimas y generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Las autoridades confirmaron que el atacante fue abatido y ya no representa una amenaza, mientras que el edificio religioso se encuentra gravemente afectado por el fuego.

Los hechos han causado alarma en la comunidad local, ubicada a unos 13 kilómetros de la ciudad de Flint y a unos 80 kilómetros al norte de Detroit, en un área con aproximadamente 8.000 habitantes. Los equipos de emergencia pidieron evitar la zona para facilitar el trabajo de bomberos y personal sanitario, quienes respondieron a una situación crítica por la magnitud del incendio y la escasez de recursos locales.

Varios reportes señalaron que algunas víctimas permanecían atrapadas dentro del edificio mientras las llamas se propagaban. El incendio alcanzó la quinta alarma y se reportó un posible colapso parcial de la estructura. Aunque no se detalló el número exacto ni la gravedad de los heridos por parte de las autoridades, Fox 2 Detroit indicó que fuentes policiales les informaron sobre al menos seis personas baleadas.

Detalles del incidente y la respuesta de emergencia

El ataque ocurrió en la iglesia ubicada en McCandlish Road, estructura rodeada por un césped y un estacionamiento amplio, próxima a zonas residenciales y otra iglesia cristiana. Videos publicados en redes sociales mostraron grandes columnas de humo mientras los servicios de emergencia luchaban por controlar el incendio.

El departamento de policía solicitó colaboración para mantener despejada el área y permitir la operación de los equipos de rescate. La iglesia realizaba actividades habituales de culto dominical en el rango horario de las 10:00 a.m. a la 1:00 p.m. Se desconocen detalles sobre la cantidad de asistentes al momento del incidente y la identidad del agresor, de quien solo se informó oficialmente que había sido abatido.

Personalidades políticas como el representante John James difundieron mensajes en redes sociales expresando solidaridad con las víctimas y sus familiares. Las autoridades habilitaron centros de reunificación en el pabellón al norte y en el teatro Trillium en Holly y McCandlish, cerca del lugar de los hechos.

La iglesia mormona en Grand
La iglesia mormona en Grand Blanc antes del tiroteo y el incendio. (Google Maps)

Russell M. Nelson, líder de la iglesia mormona, murió a los 101 años

El tiroteo ocurrió apenas un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, quien hasta el sábado presidió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nelson, que murió a los 101 años en Salt Lake City, fue el presidente de mayor edad y lideró un período de reformas en la organización religiosa. Antes de dirigir la institución, Nelson tuvo una carrera destacada como cirujano; formó parte del equipo que desarrolló la primera máquina de corazón-pulmón y realizó la primera intervención de este tipo en Utah a los 31 años.

Nelson asumió la presidencia a los 93 años, en 2018, y ordenó dejar de utilizar el término “mormón” para referirse a la iglesia, enfatizando el uso del nombre completo de la fe. Durante su liderazgo, promovió la expansión global de la organización con la construcción de nuevos templos y aplicó varios cambios estructurales, como acortar los servicios dominicales y desvincular a la iglesia de los Boy Scouts of America.

Activó iniciativas hacia la diversidad interna, seleccionando a los primeros líderes no blancos y colaborando con entidades como la N.A.A.C.P., a quien se realizaron donaciones millonarias. Su gestión incluyó modificaciones en las políticas internas respecto a miembros L.G.B.T.Q. y la modernización de parte de los ritos y actividades. A nivel personal, Nelson se casó con Dantzel White, con quien tuvo diez hijos, y posteriormente con Wendy L. Watson. Ascendió por distintos cargos eclesiásticos, y en 1985 se incorporó al Quórum de los Doce Apóstoles, el máximo órgano directivo junto a la presidencia.

