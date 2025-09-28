Trump condenó el tiroteo en una iglesia de Michigan: “Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”

Trump condenó el ataque contra una iglesia mormona en Michigan (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos” después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan, en el norte del país, que dejó al menos un muerto y nueve heridos.

“El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Este domingo, varias personas fueron baleadas en una iglesia mormona en Michigan y el tirador fue abatido.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales. La iglesia estaba en llamas.

Tiroteo en Michigan

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.

El jefe policial del condado Genesee, Chris Swanson, declaró que el área había sido evacuada y que las autoridades locales y federales estaban allí.

“Toda la iglesia está en llamas”, señaló Swanson. “Esta es una situación que sigue evolucionando”.

Sostuvo que las autoridades darían más detalles más tarde.

El tirador fue abatido por las fuerzas de seguridad (REUTERS/Rebecca Cook)

“Hay muchas cosas que están sucediendo que no podemos comunicar simplemente por el trabajo que necesita hacerse”, explicó Swanson.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

El agresor estrelló su vehículo contra la iglesia (X: @NatsariNazarite)

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8.000 personas está justo afuera de Flint.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

Personal de emergencia trabaja en el lugar de un tiroteo ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según la policía, en Grand Blanc, Michigan, EE. UU., el 28 de septiembre de 2025 (REUTERS/Rebecca Cook)

Líder de la iglesia mormona murió a los 101 años

El tiroteo ocurrió apenas un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, quien hasta el sábado presidió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nelson, que murió a los 101 años en Salt Lake City, fue el presidente de mayor edad y lideró un período de reformas en la organización religiosa. Antes de dirigir la institución, Nelson tuvo una carrera destacada como cirujano; formó parte del equipo que desarrolló la primera máquina de corazón-pulmón y realizó la primera intervención de este tipo en Utah a los 31 años.

Nelson asumió la presidencia a los 93 años, en 2018, y ordenó dejar de utilizar el término “mormón” para referirse a la iglesia, enfatizando el uso del nombre completo de la fe. Durante su liderazgo, promovió la expansión global de la organización con la construcción de nuevos templos y aplicó varios cambios estructurales, como acortar los servicios dominicales y desvincular a la iglesia de los Boy Scouts of America.

Activó iniciativas hacia la diversidad interna, seleccionando a los primeros líderes no blancos y colaborando con entidades como la N.A.A.C.P., a quien se realizaron donaciones millonarias. Su gestión incluyó modificaciones en las políticas internas respecto a miembros L.G.B.T.Q. y la modernización de parte de los ritos y actividades. A nivel personal, Nelson se casó con Dantzel White, con quien tuvo diez hijos, y posteriormente con Wendy L. Watson. Ascendió por distintos cargos eclesiásticos, y en 1985 se incorporó al Quórum de los Doce Apóstoles, el máximo órgano directivo junto a la presidencia.