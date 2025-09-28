Estados Unidos

Identificaron al sospechoso del tiroteo en una iglesia mormona en Michigan

Las autoridades confirmaron que un hombre de 40 años originario de Burton protagonizó el tiroteo y el incendio durante un servicio religioso en Grand Blanc, hecho que deja al menos dos fallecidos y ocho heridos

El templo de la Iglesia
El templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días atacada sufrió graves daños. (Julie J, @Malkowski6April/AP)

La identidad del responsable del tiroteo ocurrido el domingo 28 de septiembre por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, Michigan, fue confirmada por las autoridades: se trata de Thomas Jacob Sanford, un residente de 40 años de la ciudad de Burton, situada en el mismo estado.

Sanford irrumpió en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cerca de las 10:25 a.m., hora local, según el relato del jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, en una conferencia de prensa.

El agresor estrelló su automóvil contra el edificio antes de provocar un incendio y abrir fuego contra los asistentes a la congregación dominical. De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, al menos dos personas murieron y hay ocho más heridas, una de ellas en estado crítico y el resto hospitalizadas con pronóstico estable.

La policía identificó a Thomas
La policía identificó a Thomas Jacob Sanford, de 40 años, como el autor del tiroteo y el incendio en la iglesia de Grand Blanc, Michigan. (Policia de Grand Blanc Township)

El operativo de emergencia se desplegó con rapidez. En menos de diez minutos después de la primera llamada de auxilio, Sanford fue abatido en el estacionamiento de la iglesia tras ser confrontado por dos agentes presentes en el lugar.

Según detalló Renye, uno de los oficiales pertenecía al Departamento de Recursos Naturales y el otro formaba parte de la policía local de Grand Blanc. “El sospechoso fue neutralizado en el mismo complejo antes de que pudiera causar más daño”, puntualizó el jefe policial durante su intervención pública.

La investigación, que sigue en curso, contempla la colaboración de múltiples agencias federales, entre ellas la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Sanford irrumpió en el templo
Sanford irrumpió en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cerca de las 10:25 a.m. (Facebook: Theresa MacDonald)

Los equipos de rescate enfrentaron notables dificultades: la magnitud del fuego obligó a declarar el siniestro en quinta alarma y se reportó el posible colapso parcial del templo mientras los bomberos trataban de sofocar las llamas.

Las autoridades señalaron que el incendio habría sido intencionalmente provocado por Sanford, aunque no se descarta la posibilidad de encontrar más víctimas entre los escombros mientras avanzan las labores de remoción.

El impacto del ataque ha generado conmoción en toda la comunidad de Grand Blanc, localidad situada a menos de 15 kilómetros de Flint y con una población cercana a los 8.000 habitantes, según datos del censo local.

Unidades de emergencia y patrullas
Unidades de emergencia y patrullas rodean el estacionamiento de la iglesia después de que el atacante se estrelló contra el edificio antes de abrir fuego. (REUTERS/Rebecca Cook)

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se localiza sobre McCandlish Road, en una de las zonas residenciales del municipio, junto a otras iglesias cristianas de la región. NBC News indicó que la mañana del domingo, el área fue cercada por un amplio operativo policial, con unidades de emergencia solicitando a la población evitar la zona para no entorpecer las acciones de auxilio y rescate.

Las autoridades locales dispusieron zonas de reunificación para familiares de las víctimas y testigos, tanto en un pabellón ubicado al norte del lugar como en el Trillium Theater, también sobre McCandlish Road. Según NBC News, se observó la llegada de decenas de personas buscando información sobre el estado de sus allegados.

A partir del despliegue policial, NBC News informó sobre la presencia de agentes alrededor de la vivienda de Sanford en la localidad de Burton, mientras se realizan las diligencias para determinar sus posibles motivaciones y reconstruir el itinerario previo al ataque. Hasta el momento, la policía no ha divulgado información sobre la relación del sospechoso con la iglesia ni detalles sobre su historial.

