Estados Unidos

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el proceso involucra a todos los países de la región y que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas siguen de cerca las discusiones

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Base Conjunta Andrews en Maryland este 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las negociaciones sobre la situación en Gaza con países de Medio Oriente son de una intensidad significativa y que tanto Israel como el grupo terrorista palestino Hamas están al tanto de los avances, según declaraciones que realizó en la plataforma Truth Social.

El líder de la Casa Blanca indicó que las conversaciones continuarán el tiempo que sea necesario para alcanzar un acuerdo satisfactorio, en el marco de la ofensiva israelí contra Hamas en la Franja de Gaza.

Durante los últimos días, Trump se reunió con líderes y funcionarios de varias naciones de mayoría musulmana para debatir el conflicto en Gaza. Según explicó el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el mandatario presentó a esos dirigentes una propuesta de paz de 21 puntos para la región.

“Las negociaciones han sido intensas durante cuatro días y seguirán tanto tiempo como sea necesario para lograr un acuerdo plenamente exitoso. Todos los países de la región están involucrados”, escribió Trump. El mandatario subrayó que Hamas está “muy al tanto” de las discusiones y que Israel ha sido informado “en todos los niveles”, aunque no ofreció más detalles y calificó el proceso como “inspirado y productivo”.

Donald Trump encabezó el martes
Donald Trump encabezó el martes una reunión multilateral en Nueva York con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdullah de Jordania, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan (REUTERS/Al Drago)

El jefe de Estado había prometido una pronta resolución de la guerra, pero ochos meses después del inicio de su mandato, el conflicto persiste. Trump asumió en un contexto de alto el fuego de dos meses entre Israel y Hamas que culminó cuando se reanudaron los bombardeos israelíes el 18 de marzo. Funcionarios estadounidenses manifestaron esta semana que se espera un avance importante en Gaza.

Por otra parte, Trump declaró este viernes ante la prensa en la Casa Blanca su confianza en que pronto se alcanzará un pacto para poner fin a la guerra en Gaza. “Parece que tenemos un acuerdo; será uno que permitirá recuperar a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, manifestó.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan comunicó que durante su visita a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, alcanzó un “entendimiento” con Trump sobre un alto el fuego en Gaza, tras una reunión bilateral en la Casa Blanca.

Trump recibió al presidente de
Trump recibió al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

En una comparecencia a bordo del avión presidencial de regreso a Turquía, el mandatario resaltó su apoyo a la visión de Trump para una paz global. Explicó que ambos están “a favor de detener cuanto antes el derramamiento de sangre” y expresó su esperanza de que “pronto se produzca algún cambio” en el conflicto israelí-palestino.

Erdogan mencionó que los dos presidentes compartieron la necesidad de un cese permanente del fuego y trabajaron en la definición de estrategias para lograr primero una interrupción de los ataques y, posteriormente, una paz duradera. El mandatario afirmó haber logrado un consenso con Trump al respecto, de acuerdo con informaciones publicadas por el diario Hurriyet.

El mandatario turco recordó la buena relación que ha mantenido con Trump desde su primer mandato y confió en la posibilidad de alcanzar resoluciones positivas en el marco de la cooperación entre ambos países, basada en el respeto mutuo y la comunicación clara. No obstante, reconoció que persisten dificultades para resolver cuestiones complejas y advirtió que los avances no dependen de una sola reunión, aunque el reciente encuentro permitirá avances futuros en varios ámbitos.

(Con información de AFP, EP y Reuters)

