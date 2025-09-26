Una reconocida aerolínea deberá pagar más de USD 11 millones a un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo

El tribunal federal de California ordenó a American Airlines pagar más de 11 millones de dólares a Jesús Plasencia tras un derrame cerebral sufrido en un vuelo Miami-Madrid. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Un tribunal federal de California ordenó a American Airlines a pagar una indemnización superior a 11 millones de dólares a Jesús Plasencia, un pasajero estadounidense que sufrió un grave derrame cerebral durante un vuelo entre Miami y Madrid en noviembre de 2021. La decisión fue emitida tras un proceso judicial en el que se concluyó que la aerolínea incumplió con los protocolos médicos, situación que condujo a consecuencias irreversibles para la salud del afectado.

La sentencia, a la que tuvo acceso The Independent, se sustentó en la evidencia aportada durante el juicio, en la que se señaló que miembros de la tripulación y el piloto de American Airlines no respondieron de forma adecuada a los síntomas previos de Jesús Plasencia, de 67 años, ante la advertencia de su esposa cuando el avión se encontraba en tierra en Miami. De acuerdo con la información judicial recogida, la falta de acción impidió que el pasajero recibiera la atención médica oportuna antes del despegue del vuelo AA68 hacia la capital española.

El caso ha generado interés internacional debido a la relevancia de los procedimientos médicos en vuelos comerciales y la aplicación del Convenio de Montreal, un acuerdo internacional que regula las responsabilidades de las aerolíneas en trayectos internacionales. Según informa Univision, esta legislación sirvió de fundamento para el dictamen del jurado, que atribuyó a la aerolínea la responsabilidad principal en los hechos denunciados.

¿Cómo ocurrieron los hechos previos al despegue?

Según el expediente judicial, Jesús Plasencia experimentó una alteración del habla y del control motriz en el momento en que el avión aún se encontraba en la puerta de embarque en el aeropuerto internacional de Miami. Su esposa, Marcela Tavantzis, alertó a un asistente de vuelo y solicitó que se activaran los protocolos médicos. De acuerdo con los documentos mencionados por Univision, el piloto fue informado pero restó importancia al incidente y autorizó el despegue sin consultar a profesionales médicos, ni en tierra ni dentro de la terminal aérea.

The Independent destaca que las normas internas de American Airlines establecen el deber de contactar a expertos médicos ante síntomas como los detectados en Jesús Plasencia**. El procedimiento contempla la posibilidad de desembarcar al pasajero por motivos de seguridad sanitaria.

La aerolínea fue hallada responsable por no cumplir los protocolos médicos, lo que agravó la salud del pasajero y derivó en una discapacidad irreversible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrió durante el vuelo AA68?

Después de despegar rumbo a Madrid, y cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, Jesús Plasencia sufrió un accidente cerebrovascular severo. Pese a la gravedad del cuadro clínico, la tripulación de cabina no notificó de inmediato al piloto ni consideró desviar el vuelo para realizar un aterrizaje de emergencia, afirman los documentos revisados por The Independent. Uno de los elementos clave en el fallo del tribunal fue la ausencia de equipamiento básico, como un tensiómetro (esfigmomanómetro), para la evaluación y atención primaria del pasajero afectado.

Varias personas con experiencia médica presentes en el vuelo intentaron brindar ayuda, pero informaron que la falta de dispositivos limitó las posibilidades de intervención.

¿Cómo se desarrolló la atención tras el aterrizaje?

La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas después de casi ocho horas de vuelo. Jesús Plasencia fue trasladado por una ambulancia a un hospital local, donde permaneció en estado crítico durante al menos tres semanas, según relataron los informes recogidos por The Independent. Posteriormente fue repatriado a Estados Unidos en una ambulancia aérea.

El proceso judicial expuso que, desde aquella fecha, el afectado no puede hablar, escribir ni realizar actividades básicas sin asistencia. Según declaraciones recogidas en la documentación del caso por Univision, la familia explicó que utiliza la compensación económica para adaptar la vivienda y costear los cuidados médicos permanentes derivados de la discapacidad irreversible.

El fallo se basó en la aplicación del Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad de las aerolíneas en vuelos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué determinó el jurado sobre la responsabilidad?

El veredicto fue dictado por un jurado federal en la corte de San José, California. El fallo atribuyó responsabilidad principal a American Airlines por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Montreal. Inicialmente, el monto de la compensación ascendía a 13,28 millones de dólares. El tribunal consideró que Jesús Plasencia tenía un 27,5% de responsabilidad, por lo que el pago se redujo a 9,6 millones de dólares; con el agregado de intereses y otros ajustes, el monto final supera los 11 millones, según explicaron en Univision.

La familia inició acciones legales contra la aerolínea en octubre de 2023, fundamentando su reclamo en la negligencia ante los síntomas evidentes que prefiguraban una emergencia médica. El jurado concluyó que existió una violación clara de los estándares internacionales, según declaraciones recogidas por los abogados de la familia en The Independent.

¿Cuál fue la posición de American Airlines y qué dice la normativa internacional?

American Airlines indicó a medios estadounidenses, incluidos The Independent, que no comparte el criterio del jurado y que evalúa posibles opciones legales, lo que podría incluir la presentación de una apelación.

Según la abogada de la familia, Hannah Crowe, consultada por The Independent, el Convenio de Montreal otorga protección y derechos adicionales a los pasajeros de vuelos internacionales. El tratado obliga a las aerolíneas a tomar todas las medidas necesarias para evitar daños a sus pasajeros, imposición que, en este caso, no fue respetada según el dictamen judicial.

En una declaración transmitida por The Independent, la defensa subrayó: “El jurado determinó que American Airlines violó la ley y agradecemos su veredicto”.

La tripulación y el piloto no respondieron adecuadamente a las advertencias de la esposa del pasajero antes del despegue en Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implicaciones tiene este fallo para pasajeros y aerolíneas?

De acuerdo con los informes, la compensación permitirá que la familia adapte su hogar y cubra los altos costos asociados a la atención médica y la rehabilitación intensiva de Jesús Plasencia. El caso sienta un precedente relevante para la industria aérea y deja en evidencia la importancia de observar los protocolos médicos establecidos en vuelos internacionales, según han argumentado los abogados y especialistas citados por los medios involucrados.

Para los pasajeros, la decisión refuerza la vigencia de los derechos contemplados en tratados internacionales como el Convenio de Montreal y podría influir en la forma en que las aerolíneas implementan protocolos de emergencia médica en trayectos transatlánticos. El caso continúa a la espera de una definición final si la empresa opta por apelar el fallo, mientras la familia del afectado enfatiza el uso de la indemnización para mantener su calidad de vida tras el incidente, según lo consignado por Univision.