Trump aseguró que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania y dijo que la paz en Gaza está “cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con la prensa en la Casa Blanca este 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves en el Despacho Oval que no permitirá que Israel lleve adelante la anexión de Cisjordania, una medida que ha sido propuesta por figuras de extrema derecha dentro del gabinete israelí. La declaración de Trump se produce mientras persisten las tensiones diplomáticas tras el reconocimiento del Estado Palestino por parte de varios países occidentales, lo que ha provocado amenazas de anexión territorial desde sectores del Gobierno israelí.

“No permitiré que Israel anexe Cisjordania”, aseguró Trump a periodistas presentes en la Casa Blanca, y añadió: “Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”. Esta declaración respondió a preguntas sobre si, durante la reciente Asamblea General de la ONU, había prometido a líderes árabes impedir cualquier acción anexionista.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reiterado su oposición a la creación de un Estado palestino y ha lidiado con la presión de diversas voces en su gabinete, que han propuesto la anexión de Cisjordania como respuesta al reconocimiento del Estado palestino por países como el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia.

En sus declaraciones a los corresponsales, Trump confirmó que advirtió a Netanyahu de no avanzar en ese sentido: “No voy a permitirlo”.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Trump expresó optimismo acerca de la posibilidad de cerrar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, aseguró el presidente estadounidense, anticipando la posibilidad de un avance diplomático en la región. Se espera que Netanyahu visite la Casa Blanca el próximo lunes, según fuentes del gobierno israelí.

La situación se desarrolla en un contexto de creciente presión internacional contra Israel a raíz de su ofensiva militar en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su esposa en el aeropuerto Ben Gurión antes de partir hacia Estados Unidos el 25 de septiembre de 2025 (Foto: EP)

En sus declaraciones, Trump reiteró que está en contacto con líderes de la región para buscar una solución que incluya la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas de forma simultánea, manifestando: “Mucha gente está muriendo, pero queremos a los rehenes de vuelta. No los queremos de vuelta uno esta semana, otro en dos meses, tres más tarde. Los queremos de vuelta de una sola vez”.

El presidente estadounidense también se refirió a una “gran” reunión mantenida con líderes árabes e islámicos durante la Asamblea General de la ONU, en la que se discutieron posibles salidas al conflicto y el diseño de un plan postconflicto para Gaza. “Mantuvimos una reunión muy positiva con los representantes de los países más poderosos de Oriente Medio, y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo”, explicó.

A pesar de que diez países, entre ellos Alemania, han tomado diferentes posiciones sobre el conflicto —con algunos reconociendo al Estado palestino y otros deteniendo exportaciones militares a Israel—, Estados Unidos e Israel han rechazado hasta ahora tales reconocimientos. La Unión Europea evalúa posibles aranceles y sanciones contra Israel, y se multiplican los llamados a boicotear actividades deportivas y culturales relacionadas con el Estado israelí, mientras el rechazo a turistas israelíes crece en algunas regiones.

Las declaraciones de Trump sobre Cisjordania marcan un giro en la política estadounidense respecto a la región, al poner límites explícitos al principal aliado de Washington en Oriente Medio, en un momento de máxima tensión diplomática y con expectativas de posibles avances hacia un alto el fuego en Gaza.

(Con información de AFP, AP y EFE)