Trump anunció la aplicación de aranceles del 100% a medicamentos importados a partir de octubre

Donald Trump mostrando un decreto en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de aranceles de hasta el 100% a partir del 1 de octubre sobre los medicamentos importados, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados.

La medida, comunicada este jueves a través de distintas publicaciones en su red social Truth Social, busca “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”.

Trump argumentó que los nuevos impuestos “son necesarios por seguridad nacional y otras razones”. De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo, en 2024 el país norteamericano importó casi 233.000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales.

Trump impondrá impuestos a la importación de medicamentos (REUTERS/Amit Dave)

El mandatario estadounidense subrayó que “los grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks, estarán protegidos de la avalancha de interrupciones externas”. Según Trump, los aranceles obligarán a las empresas a invertir más en la industria nacional, aunque economistas han alertado sobre el posible traslado de estos costos a los consumidores.

El líder republicano afirmó que las tarifas no regirán para compañías que construyen plantas de fabricación en territorio estadounidense, aunque no especificó cómo se aplicarán las exenciones a quienes ya cuentan con fábricas nacionales.

El anuncio generó preocupación entre diversos sectores. Pascal Chan, vicepresidente de la Cámara de Comercio Canadiense, advirtió que las medidas arancelarias “podrían perjudicar la salud de los estadounidenses con aumentos inmediatos de precios, sistemas de seguros sobrecargados, escasez hospitalaria y el riesgo real de que los pacientes racionen o renuncien a medicamentos esenciales”.

Donald Trump anunció nuevos aranceles y las tarifas se implementarán a partir de octubre (REUTERS/Kevin Lamarque)

Pese a que la inflación anual alcanzó el 2,9% en los últimos doce meses, Trump aseguró este jueves que “no hay inflación”, declaración contrapuesta a las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell: “Hemos comenzado a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación y los mayores costos representan la totalidad del aumento este año”.

“Hoy se publicaron excelentes cifras sobre la economía (3,8%) y el ÉXITO que estamos teniendo, ¡pero nuestras tasas de interés son demasiado altas! Si no fuera por Jerome “Too Late” Powell, estaríamos ahora mismo en el 2% y en proceso de equilibrar nuestro presupuesto", escribió Trump en su perfil de la red social. “La buena noticia es que estamos superando su incompetencia y pronto estaremos, como país, mejor que nunca”

La Oficina de Estadísticas Laborales reportó el recorte de 42.000 empleos en el sector manufacturero y 8.000 en la construcción desde abril.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, fue criticado por Trump en Truth Social (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Este jueves se conoció que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó una recuperación durante la primavera local, tras haber registrado una caída del 0,6% en el primer trimestre atribuida a las consecuencias de la guerra comercial, según informó el Departamento de Comercio. El dato revisado del organismo oficial sitúa el crecimiento del PIB en el segundo trimestre en 3,3%, cifra que refleja la reversión parcial del retroceso previo.

La contracción en los primeros tres meses del año, la primera en tres años para la economía estadounidense, obedeció en gran medida al aumento abrupto de importaciones.

Empresas nacionales aceleraron la compra de productos extranjeros antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles anunciados por la administración, lo que impactó la contabilidad del PIB al tratarse de un componente que se deduce en el cálculo global.

Trump busca reactivar la economía estadounidense con nuevos aranceles (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Esta tendencia cambió en el segundo trimestre: las importaciones descendieron a un ritmo del 29,3%, lo que aportó más de cinco puntos porcentuales al crecimiento entre abril y junio. A su vez, el gasto del consumidor aumentó un 2,5%, frente al 0,6% del trimestre anterior y al 1,6% estimado inicialmente por el gobierno.

Entre 2021 y 2023, la economía estadounidense generó cerca de 400.000 empleos mensuales en promedio durante la recuperación pos pandemia. En los últimos meses, la contratación se ha estabilizado debido a la incertidumbre en torno a la política comercial y a los efectos acumulados de 11 subidas de los tipos de interés implementadas por la Reserva Federal en 2022 y 2023.

(Con información de AP)