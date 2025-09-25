Estados Unidos

Compró un objeto coleccionable en una tienda de segunda mano por USD 75 y luego descubrió su verdadero valor

En otro caso reciente, una mujer descubrió un bolso de cuero con un anillo de 18 quilates y una gema en su interior

Edición Constellation de Starfield encontrada
Edición Constellation de Starfield encontrada por USD 75 en una tienda de segunda mano, pese a valer más de $250 en reventa. (AncientEldritch/Reddit)

Un hombre de 31 años originario de Ohio encontró en una tienda de segunda mano una de las ediciones más codiciadas de videojuegos de los últimos años por apenas 75 dólares. Al revisar una estantería de objetos valiosos en la Tienda de segunda mano Village Outlet, el joven identificó la Constellation Edition de Starfield, lanzada por Bethesda en 2023.

“El logo me llamó la atención, pero había pasado tanto tiempo desde que jugué Starfield que al principio no lo reconocí”, explicó el comprador a Newsweek. El coleccionista, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que se encontraba acompañando a su hermana menor mientras ella probaba ropa, y se topó de manera casual con la edición especial, que incluye la copia del juego, un smartwatch Chronomark y una caja de diseño robusto inspirada en el título.

Estas ediciones se produjeron en números limitados y actualmente alcanzan precios entre 250 y 300 dólares en sitios de reventa. “Cuando me di cuenta de qué era, recordé la caja de la edición de colección y busqué el valor actual. Me sorprendí bastante”, aseguró el hombre.

Además del videojuego, el paquete
Además del videojuego, el paquete incluyó el smartwatch Chronomark y una caja inspirada en el universo de Starfield. (AncientEldritch/Reddit)

Al consultar a una trabajadora del local sobre el estado del reloj, ella respondió que desconocía si funcionaba, pero aclaró que el artículo tenía un 50% de descuento ese día por ser considerado “misceláneo”. “Por 75 dólares me pareció interesante, aunque no funcionara”, agregó el comprador.

El descubrimiento fue compartido en Reddit, específicamente en la comunidad r/ThriftStoreHauls, donde la publicación ya suma más de 2.000 votos positivos. Los comentarios destacaron la magnitud del hallazgo. “Muy bueno que alguien que jugó el juego lo encontrara”, escribió un usuario. Otro aseguró: “este es un hallazgo serio”. Incluso hubo quien pidió: “si alguna vez vendes solo la caja, avísame”.

El protagonista de la historia contó que solo buscaba compartir su emoción. “Me pareció un bonito hallazgo a ese precio. Las reacciones me hicieron reír mucho, fue curioso ver la mezcla entre gente que pensaba que no valía nada y otros sorprendidos y contentos. No esperaba que fuera mi publicación número uno en Reddit”.

Las historias virales sobre tesoros encontrados en tiendas de segunda mano siguen multiplicándose. Hace pocas semanas, una mujer se declaró “verdaderamente sorprendida” al adquirir una prenda de alta moda por solo 5 dólars. En otro caso reciente, una clienta descubrió un bolso de cuero con un anillo de 18 quilates y una gema en su interior, reavivando el interés por el “thrifting” y sus sorpresas.

