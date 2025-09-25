Estados Unidos

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Miami este 25 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este jueves, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Miami.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 22%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca es en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Dallas:

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Houston este 25 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Apple pidió a la UE derogar la ley de competencia digital al advertir que expone a los usuarios a riesgos de seguridad

La compañía sostiene que la obligación de adaptar sus productos a nuevas reglas ha retrasado el lanzamiento de funciones y dificultado la interoperabilidad dentro del mercado europeo

Apple pidió a la UE
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cobrarán las niñeras en

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

Desbarataron una banda de piratas del asfalto en Merlo que había robado leche en polvo lista para exportar

Pidieron cuatro años de prisión para el falso abogado que engañó a las familias de dos detenidos en Neuquén

Los 7 beneficios del té de jengibre para la salud, comprobados por la ciencia

Una adolescente denunció que estuvo secuestrada por años en Santa Fe y fue explotada sexualmente

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia francesa condenó al

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un “ataque híbrido”

Perdió a su hijo en el concierto de Green Day y lo encontró sobre el escenario, junto a Billie Joe Armstrong

Netanyahu afirmó que denunciará ante la ONU la “capitulación vergonzosa” de los países que reconocen al Estado palestino

El régimen de Corea del Norte dispone de hasta dos toneladas de uranio enriquecido para fabricar múltiples armas atómicas

TELESHOW
Dani “La Chepi”: “Pensé que

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados