Estados Unidos

Las bacterias “pesadilla” resistentes a los antibióticos aumentaron casi 70% en Estados Unidos

Los microorganismos que preocupan a los expertos requieren de potentes fármacos vía intravenosa para ser tratados

Por Daniela Mérida

Guardar
Las "bacterias pesadilla" han incrementado
Las "bacterias pesadilla" han incrementado su presencia en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones provocadas por bacterias resistentes a tratamientos, conocidas como “bacterias pesadilla”, experimentaron un aumento cercano al 70% en los Estados Unidos entre 2019 y 2023, según un informe publicado por científicos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Este incremento se atribuye principalmente a bacterias portadoras del denominado gen NDM, vinculado a altas tasas de resistencia farmacológica. Los resultados fueron difundidos el lunes en la revista Annals of Internal Medicine por los investigadores de los CDC.

Las bacterias que exhiben el gen NDM son especialmente difíciles de tratar, ya que solo existen dos antibióticos efectivos contra estas infecciones. Ambos medicamentos son costosos y requieren ser administrados por vía intravenosa. Anteriormente, los organismos con este perfil genético eran considerados poco comunes y se hallaban sobre todo en pacientes que habían recibido atención médica en el extranjero, pero en años recientes los casos dentro de los Estados Unidos aumentaron más de cinco veces.

El incremento en la frecuencia de aparición de estas bacterias representa una preocupación significativa en el ámbito de la salud pública. “El ascenso de los NDM en Estados Unidos representa un grave peligro y es motivo de mucha preocupación”, manifestó David Weiss, investigador en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory.

Incremento de la resistencia bacteriana

De 2019 a 2023 la
De 2019 a 2023 la resistencia a los antibióticos incrementó cerca del 70 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos de los CDC advierten que podría haber muchas personas portadoras de bacterias resistentes sin ser detectadas, lo que aumenta la posibilidad de propagación comunitaria. Este fenómeno podría evidenciarse en consultorios médicos de todo el país, ya que infecciones consideradas rutinarias, como las del tracto urinario, podrían tornarse difíciles de tratar, según explicó la doctora Maroya Walters, una de las autoras del informe.

La resistencia antimicrobiana se produce cuando bacterias y hongos desarrollan la capacidad de sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlos. El uso inadecuado de antibióticos, que incluye dosis incompletas o prescripciones innecesarias, ha sido identificado como uno de los factores principales en el fortalecimiento de estas bacterias.

El estudio se basó en datos recabados por 29 estados que cuentan con los protocolos necesarios para analizar y reportar bacterias resistentes a carbapenémicos, una clase de antibióticos considerados de último recurso. En 2023 se documentaron 4.341 infecciones por bacterias resistentes a carbapenémicos en estas jurisdicciones, de las cuales 1.831 correspondieron exclusivamente a la variante con gen NDM.

La tasa de infecciones por bacterias resistentes a carbapenémicos aumentó de menos de 2 por cada 100.000 habitantes en 2019 a más de 3 por cada 100.000 en 2023, lo que representa un aumento del 69%. Para los casos de NDM, la tasa pasó de aproximadamente 0,25 a 1,35 por cada 100.000 habitantes, lo que supone un crecimiento del 460%. El informe no especificó la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de estas infecciones.

Factores asociados a la pandemia

Los expertos creen que el
Los expertos creen que el uso indebido de antibióticos durante la pandemia provocó el drástico aumento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El incremento en los casos podría estar vinculado a la pandemia de COVID-19, especuló Jason Burnham, investigador de Washington University en St. Louis, quien no participó en el estudio. “Sabemos que durante la pandemia hubo un uso generalizado de antibióticos, por lo que esto probablemente se refleja en el incremento de la resistencia bacteriana”, indicó Burnham.

No obstante, los datos de los CDC no reflejan la situación completa del país. Muchos estados carecen de sistemas de análisis y reporte exhaustivos, y en los que sí se realizan, los casos detectados suelen corresponder a pacientes hospitalizados que requieren pruebas específicas. Además, varios hospitales no cuentan con la capacidad para detectar ciertos tipos de resistencia genética, lo que deja fuera de registro a numerosos casos.

Los investigadores de los CDC aclararon que su análisis no incluyó información procedente de estados con alta población como California, Florida, Nueva York y Texas, lo que, según Burnham, implica que la cifra total de infecciones en Estados Unidos está “definitivamente subestimada”. Una investigación previa publicada por los CDC en junio ya había señalado un aumento en los casos de infecciones por NDM en la ciudad de Nueva York entre 2019 y 2024.

Temas Relacionados

resistencia antimicrobianaresistencia antibióticosbacterias pesadillaCDCpandemiaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una nueva era en la gestión del agua y la energía: así funciona el primer canal cubierto con paneles solares en California

El innovador Proyecto Nexus en el Valle Central combina irrigación eficiente con generación eléctrica renovable. Cómo este avance permite soluciones sostenibles ante sequías y alta demanda energética regional

Una nueva era en la

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de la gente

Hulu Estados Unidos: Estas son

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Estas son las series de

Wall Street volvió a cerrar con pérdidas

Las bolsas europeas retrocedieron en una jornada marcada por la tensión entre el avance de las materias primas y el sector de defensa

Wall Street volvió a cerrar

Crisis de salud mental: la tasa de depresión en Estados Unidos se mantiene en máximos históricos

El fenómeno afecta a millones y pone en evidencia la necesidad de abordar los factores sociales y económicos que lo impulsan

Crisis de salud mental: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos descubren un dato sorprendente

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

Acuerdo con EEUU: la Casa Blanca le pidió a Milei que retome el control político con gobernadores y el Congreso

Caso Odebrecht: la investigación por coimas en gasoductos seguirá abierta pese a un nuevo pedido de cierre

Un incendio arrasó con una histórica casa de principios del siglo XX en Mar del Plata: investigan si fue provocado

INFOBAE AMÉRICA
Nuevos modelos de inteligencia artificial

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

El nuevo líder sirio prometió que serán llevados ante la justicia los “responsables del derramamiento de sangre inocente”

TELESHOW
Marcela Tauro recordó su experiencia

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”