Estados Unidos

Donald Trump y Elon Musk se reencontraron en el funeral de Charlie Kirk, se estrecharon la mano y mantuvieron una charla

El presidente y el empresario se estrecharon la mano ante 70.000 seguidores en Arizona, tres meses después de sus enfrentamientos públicos en redes sociales

Guardar
Donald Trump y Elon Musk se dieron la mano en el funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública.

Durante la transmisión del evento, que se celebra en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Kirk, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

Musk fue un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y, tras los comicios, fue designado responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público.

Sin embargo, abandonó el cargo tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal del presidente.

Las tensiones entre ambos escalaron en junio con intercambios agresivos en redes sociales.

En un momento dado Musk publicó en X un mensaje en el que aseguraba que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que debía ser sometido a juicio, aunque poco después eliminó la publicación.

Trump cerrará hoy el acto de homenaje a Kirk, quien murió tras recibir un disparo mientras ofrecía una charla en la Universidad Utah Valley.

Trump y Musk en el
Trump y Musk en el funeral de Charlie Kirk

Al encuentro asistieron también destacados líderes republicanos que pronunciaron discursos de alabanza para el activista, entre ellos el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, o el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La designación del homenaje a Charlie Kirk en Glendale como evento con la clasificación de seguridad más elevada por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reflejó la magnitud de las preocupaciones de las autoridades, quienes señalaron amenazas de credibilidad indeterminada hacia los asistentes.

Ante esta situación, el funeral de Kirk reunió a líderes políticos, funcionarios gubernamentales y seguidores en un ambiente tenso, marcado por el refuerzo de medidas de protección en la ciudad. Según reportó la agencia EFE, el evento fue convocado para honrar la vida y legado del fundador de Turning Point, organización juvenil conservadora dedicada a la promoción de principios y libertad de expresión.

Los asistentes escuchan mientras Erika
Los asistentes escuchan mientras Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, habla en el escenario durante un servicio conmemorativo por el comentarista conservador asesinado Charlie Kirk en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, EEUU, el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

El fallecimiento de Charlie Kirk el 10 de septiembre, tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad Utah Valley, elevó la preocupación nacional sobre la protección de figuras públicas y la vigencia de la libertad de expresión en actos presenciales. Según detalló EFE, el episodio originó nuevas discusiones en torno a la seguridad en actos políticos y la evaluación de amenazas potenciales, mientras los organizadores del evento y las fuerzas de seguridad monitorearon el clima enrarecido por estos temas.

A partir del anuncio del funeral, el DHS y los cuerpos de seguridad estatales intensificaron la presencia de personal y la colaboración interinstitucional en Glendale. El medio ABC tuvo acceso a un boletín policial en el que las autoridades admitían estar “rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida” dirigidas a quienes planeaban asistir al memorial. Aunque los oficiales no confirmaron la autenticidad o el origen de estas amenazas, optaron por elevar los estándares de seguridad en respuesta a los riesgos.

Temas Relacionados

Donald TrumpElon MuskCharlie Kirk

Últimas Noticias

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 22 de septiembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del clima en Seattle:

Nueva York recortará la cobertura de salud a 450.000 personas: ¿quiénes serán los más afectados?

Las autoridades prevén que quienes pierdan el beneficio deberán acudir a seguros privados subsidiados

Nueva York recortará la cobertura

La tormenta tropical Gabrielle se fortalece en el Atlántico: hay alerta para la costa este de EEUU y Canadá

Expertos vigilan el avance del ciclón que podría convertirse en huracán categoría 2, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes, con resacas peligrosas previstas para los próximos días

La tormenta tropical Gabrielle se

Qué es la visa H-1B, cómo se obtiene y por qué es clave para el mercado laboral de Estados Unidos

El pasado viernes 19 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que impone una tarifa de 100,000 dólares para los nuevos solicitantes de este documento

Qué es la visa H-1B,

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video Estados Unidos hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series mas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron muerto al jubilado que

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

Científicos piden medidas urgentes para reducir la exposición infantil al plástico: el impacto en la salud

Clausuraron un consultorio odontológico que también atendía a delincuentes heridos de bala en el Barrio 31

Según un informe privado, el consumo masivo repuntó 4% interanual en agosto

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Así quedó la casa de

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”