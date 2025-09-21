Estados Unidos

Funeral de Charlie Kirk: como será la ceremonia para despedir al activista conservador y quiénes serán los oradores

La misma se realizará en el State Farm Stadium en Arizona y está programada para comenzar a las 11 de la mañana (hora local). El presidente Donald Trump dijo que “dirá unas palabras” y destacó que era una “gran persona”

Funeral de Charlie Kirk: como
Funeral de Charlie Kirk: como será la ceremonia para despedir al activista conservador y quiénes serán los oradores (REUTERS/Jim Urquhart)

Miles de personas se reunirán el domingo en Glendale, Arizona, para despedir al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en una ceremonia conmemorativa organizada por Turning Point USA, la organización que él mismo fundó. El evento se realizará en el State Farm Stadium y comenzará a las 11 a.m. (hora local).

El servicio contará con la presencia de líderes estadounidenses y comentaristas conservadores. El presidente Donald Trump dijo que “dirá unas palabras” durante la ceremonia y destacó que Kirk era una “gran persona”, agregando que creía que podría haber llegado a ser presidente algún día. Trump explicó: “Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”.

Además de Trump, los oradores incluirán al vicepresidente J.D. Vance y a la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dará un discurso. Erika Kirk asumió recientemente el cargo de directora ejecutiva de Turning Point USA y se ha comprometido a continuar el trabajo de su esposo, incluidos sus recorridos por los campus universitarios y su podcast.

Entre otros participantes previstos se encuentran la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, así como Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, ex presentador de Fox News y comentarista conservador.

El presidente Donald Trump
El presidente Donald Trump dijo que “dirá unas palabras” durante la ceremonia y destacó que Kirk era una “gran persona”, agregando que creía que podría haber llegado a ser presidente algún día (REUTERS/Cheney Orr)

La ceremonia contará con musicalización a cargo de artistas los cristianos Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes.

Aunque no se ha publicado un número exacto de asistentes, el State Farm Stadium puede albergar más de 63.000 personas, con capacidad adicional para 10.000 más. Trump comentó sobre la asistencia: “Vamos a tener un estadio, y apuesto que ese estadio estará bastante lleno, tal vez completamente lleno. Va a ser grande”.

Los asistentes deben registrarse a través de Turning Point USA, proporcionando nombre, correo electrónico, número de teléfono y código postal. La organización informó que serán recibidos por orden de llegada y que las puertas abrirán alrededor de las 8 a.m. (hora local).

La seguridad estará a cargo principalmente del Servicio Secreto, en coordinación con agencias estatales y locales.

Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra el estadio State Farm antes de un servicio conmemorativo en homenaje al activista de derechas Charlie Kirk, en Glendale, Arizona, Estados Unidos (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

William Mack, agente especial a cargo de la oficina de Phoenix, dijo: “Nuestros equipos ya están en Phoenix y Glendale, trabajando codo a codo con socios estatales, locales y federales. Juntos, estamos plenamente comprometidos a garantizar que estos solemnes eventos reciban la protección y el apoyo integrales que requieren”.

El servicio recibió la calificación de evento especial de nivel 1 (SEAR-1), la designación más alta de este tipo, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite coordinar recursos federales para garantizar la seguridad.

La evaluación conjunta de amenazas indicó que no hay información sobre amenazas verídicas y creíbles para el evento, aunque extremistas podrían considerarlo un objetivo debido a la presencia de altos funcionarios, activistas políticos y la atención mediática internacional.

Trump comentó sobre la
Trump comentó sobre la asistencia: “Vamos a tener un estadio, y apuesto que ese estadio estará bastante lleno, tal vez completamente lleno. Va a ser grande” (REUTERS)

El Departamento de Policía de Glendale informó que, aunque el estadio tiene experiencia en eventos grandes, la ceremonia requerirá coordinación con el Servicio Secreto y otras agencias. Moroni Mendez, portavoz de la policía local, advirtió que el tráfico en Glendale y sus alrededores se verá afectado y que algunas intersecciones estarán cerradas.

“Tendremos todas nuestras unidades disponibles. Será un día ocupado para todos, no solo para Glendale sino también para el DPS de Arizona y todas las agencias que están asistiendo”, señaló.

