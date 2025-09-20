Estados Unidos

Muertes e infecciones por bacteria “come carne” aumentan en EEUU: más de dos decenas de personas hospitalizadas

El Departamento de Salud estatal emitió advertencias dirigidas tanto a turistas como a residentes para extremar precauciones durante la temporada de viaje

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
El brote de Vibrio vulnificus
El brote de Vibrio vulnificus en Luisiana deja cinco muertos y más de 20 hospitalizados en 2025. (Karrianne Stewart vía AP)

Las autoridades de Luisiana confirmaron cinco muertes y más de dos decenas de hospitalizaciones relacionadas con un brote de la bacteria Vibrio vulnificus en las últimas semanas, según información oficial y reportes de prensa internacional. El aumento de casos ha obligado a las autoridades sanitarias a reforzar las advertencias dirigidas a toda la población, especialmente a quienes visitan zonas costeras o consumen mariscos.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Luisiana (LDH), hasta el 16 de septiembre se registraron 26 infecciones graves por esta bacteria, más del doble de los casos y muertes del promedio anual. El brote representa un cambio respecto a años anteriores, cuando los afectados por la enfermedad eran considerablemente menos, en su mayoría adultos con condiciones de salud preexistentes. Medios como PEOPLE y la agencia estadounidense AP han replicado detalladamente las cifras y la advertencia sanitaria, respaldando la información oficial.

Los antecedentes de infecciones por Vibrio vulnificus suelen vincularse a la exposición o consumo de productos del mar crudos, sobre todo ostras, o por contacto entre agua salobre y heridas abiertas. Las autoridades estatales recordaron que este microorganismo puede encontrarse en aguas cálidas y costeras, particularmente desde fines de la primavera hasta el otoño. Las infecciones pueden avanzar rápidamente y provocar cuadros críticos.

¿Qué es la bacteria Vibrio vulnificus y por qué es peligrosa?

La Vibrio vulnificus es una bacteria presente en ambientes marinos, frecuentemente en aguas salobres o cálidas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta bacteria puede ingresar al organismo al consumir mariscos crudos, especialmente ostras, o si una herida entra en contacto con el agua contaminada. El Departamento de Salud de Luisiana precisó que el 85% de los contagiados en el actual brote sufrieron exposición mediante una herida, mientras que el resto contrajo la infección tras ingerir mariscos poco cocidos.

De acuerdo con PEOPLE, los síntomas iniciales suelen ser trastornos digestivos como “diarrea acuosa, cólicos, náusea y fiebre”, aunque en casos graves progresa hacia infecciones tisulares que requieren atención médica inmediata. El CDC ha informado que las infecciones severas pueden derivar en fascitis necrosante y provocar la amputación de extremidades en situaciones críticas.

Las autoridades sanitarias refuerzan advertencias
Las autoridades sanitarias refuerzan advertencias por el aumento de infecciones graves por la bacteria Vibrio vulnificus. (CDC)

¿Quiénes están en mayor riesgo ante la bacteria Vibrio en Luisiana?

Especialistas de los CDC y del LDH advierten que personas con enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, VIH o quienes toman inmunosupresores, presentan mayor probabilidad de enfrentar complicaciones graves. No obstante, los reportes oficiales recientes recabados por AP subrayan que “cualquier persona puede infectarse”, independientemente de sus antecedentes médicos. El LDH aclaró que, si bien la mayoría de infectados presentan comorbilidades, la magnitud del brote actual justifica reforzar las recomendaciones para la población en general.

PEOPLE señaló que el número de casos reportados en 2025 dobla el promedio de años anteriores y detalló que las medidas se enfocan tanto en turistas como en residentes habituales de zonas costeras.

¿Cuántos casos de Vibrio vulnificus se reportan en Estados Unidos actualmente?

Según el Departamento de Salud de Luisiana, el estado pasó de reportar 10 casos y una muerte en 2024 a 26 casos y cinco muertes hasta el 16 de septiembre de 2025. Estos datos fueron ratificados por AP. Todos los afectados debieron recibir hospitalización. Las autoridades advirtieron que estados vecinos también han experimentado incrementos y, por ello, extreman la vigilancia en el Golfo de México.

El consumo de mariscos crudos
El consumo de mariscos crudos y la exposición de heridas a agua salobre son los principales factores de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer para evitar infecciones por Vibrio vulnificus?

El Departamento de Salud de Luisiana recomendó evitar la exposición de heridas abiertas a agua salada o salobre. Se aconseja usar vendajes impermeables para cubrir cualquier corte, raspadura, tatuaje reciente o piercing si existe posibilidad de contacto con agua costera o con mariscos crudos. Las autoridades sanitarias agregan que es fundamental lavar la piel con agua y jabón tras potenciales exposiciones y cocinar completamente todos los productos del mar, especialmente ostras.

El personal del CDC recalcó: “El consumo de mariscos crudos representa un riesgo innecesario de infección”, apelando tanto a consumidores locales como a turistas.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

Los síntomas leves incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómito, pero la infección puede avanzar rápidamente y, en casos severos, causar infecciones en la sangre o en los tejidos blandos. Según PEOPLE, estos cuadros agravan la posibilidad de cuadros clínicos severos, como fascitis necrosante, con riesgo de amputación de extremidades. El Departamento de Salud de Luisiana aconsejó buscar atención médica inmediata ante la presencia de dolor, hinchazón, enrojecimiento o llagas tras contacto con agua de mar o consumo de mariscos crudos.

El Departamento de Salud de
El Departamento de Salud de Luisiana reporta 26 casos graves, más del doble del promedio anual. (CDC)

¿Qué acciones se están implementando ante el brote de Vibrio vulnificus en Luisiana?

El incremento de casos motivó que las autoridades reforzaran protocolos de vigilancia epidemiológica, exigieran la notificación obligatoria de casos sospechosos y promovieran campañas públicas sobre riesgos y prevención. Según el LDH, se continúa informando a comunidades y profesionales de salud acerca de medidas actualizadas y criterios de detección temprana.

Instituciones como TIME y AP informaron que la vigilancia se incrementó en toda la zona del Golfo ante el riesgo de expansión interestatal, mientras el CDC y los departamentos de salud locales monitorean la evolución del brote.

¿Qué impacto tiene el brote de Vibrio vulnificus para turistas y residentes en la Costa del Golfo?

El brote de Vibrio vulnificus en Luisiana generó una alerta pública para turistas y residentes en la Costa del Golfo, quienes deben estar atentos tanto a la ingesta de mariscos como a la exposición de heridas en ambientes acuáticos costeros. Las autoridades educativas y sanitarias mantienen la difusión de advertencias y recomendaciones, remarcando que la prevención y vigilancia permiten reducir la posibilidad de contagio en lo que resta de la temporada.

Temas Relacionados

Vibrio vulnificusLuisianaCDCBrote bacterianoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 20 de septiembre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

A qué hora juegan Vladimir

EEUU alertó que Al Qaeda representa una “amenaza persistente” tras sus últimos llamados a perpetrar atentados terroristas

El Centro Nacional Antiterrorista identificó un aumento en los mensajes del grupo extremista, que busca inspirar ataques contra funcionarios, infraestructuras y civiles norteamericanos mediante publicaciones digitales y estrategias de reclutamiento

EEUU alertó que Al Qaeda

EEUU da un giro histórico: la vacuna COVID-19 deja de ser obligatoria para todos

La agencia de salud estadounidense modificó su postura y ahora la vacunación anual contra COVID-19 será opcional, con cobertura asegurada por seguros públicos y privados hasta 2026

EEUU da un giro histórico:

EEUU impone tarifa récord de USD 100.000 para nuevas visas H-1B: así afectará a trabajadores y empresas

La medida entrará en vigor el 21 de septiembre de 2025 y obligará a los patrocinadores a desembolsar una suma sin precedentes para cada profesional extranjero

EEUU impone tarifa récord de

Pronóstico del clima en Los Ángeles este sábado: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Pettovello

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello llamó a votar por LLA y terminar “con este loop infinito”

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que conquista el mundo, se presenta por primera vez en Argentina

Maratón de Buenos Aires 2025: mañana la Ciudad recibirá a más de 15.000 corredores de todo el mundo

Los desencantados y la oportunidad que deja el peronismo: la apuesta de la avenida del medio en CABA y PBA

Cayó la “Familia Amarilla”, una banda narco de La Matanza: cómo era su estructura piramidal para distribuir droga

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

Ortega y Murillo intensifican la purga en el sandinismo: ex guerrilleros aliados ahora son perseguidos por el régimen nicaragüense

Un trabajador murió al caerle encima el BMW M1 Art Car de Andy Warhol durante su descarga en Washington D.C.

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

TELESHOW
Juana Viale enfrenta el máximo

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”