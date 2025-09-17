Wall Street cotiza mixto mientras aguarda la decisión de la Reserva Federal sobre una posible baja en las tasas de interés

Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane

Wall Street se encuentra a la espera de noticias de la Reserva Federal esta tarde, cuando se espera que implemente el primer recorte de tasas de interés del año.

El S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios y se acercaba a su récord establecido el lunes. El Promedio Industrial Dow Jones subió 211 puntos, o un 0,5%, a las 9:35 a.m., hora del este, y el Nasdaq Composite bajó un 0,2%.

Workday lideró el mercado con una ganancia del 6,9% después de que Elliott Investment Management anunciara que ha adquirido una participación de más de 2 mil millones de dólares y apoya a su equipo directivo. La compañía, que ayuda a sus clientes a administrar sus finanzas y recursos humanos, aumentó recientemente su programa de envío de efectivo a los inversores mediante la compra de sus acciones por hasta 4 mil millones de dólares.

Esto ayudó a compensar una caída del 1,9% de General Mills. El gigante alimentario reportó un beneficio para el último trimestre mejor de lo que esperaban los analistas, pero sus ingresos apenas alcanzaron las previsiones. También afirmó que espera que las inversiones que está realizando en marcas para impulsar el crecimiento, como el lanzamiento de Blue Buffalo en el mercado de alimentos frescos para mascotas, reduzcan sus ganancias en el próximo año fiscal.

La jornada bursátil del miércoles estuvo marcada por la caída de casi 3% en las acciones de Nvidia, luego de que el Financial Times informara que autoridades regulatorias de China habrían prohibido a empresas tecnológicas locales la adquisición de ciertos chips de la compañía estadounidense. Según el reporte, la Cyberspace Administration of China instruyó a firmas como ByteDance y Alibaba para que suspendieran tanto las pruebas como los pedidos del modelo RTX Pro 6000D.

El Financial Times, citando a fuentes con conocimiento directo de la situación, detalló que la medida afecta de manera específica a este tipo de procesadores avanzados, considerados clave en el desarrollo de inteligencia artificial. La decisión de las autoridades chinas representa un nuevo obstáculo para Nvidia en uno de los mercados más relevantes para la industria tecnológica global.

Un logotipo de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La reacción inmediata en los mercados reflejó la preocupación de los inversores ante la posibilidad de que se amplíen las restricciones a otros productos de la compañía. La caída de casi 3% en el valor de las acciones de Nvidia evidencia el impacto que pueden tener las decisiones regulatorias de China sobre el sector tecnológico internacional.

El evento principal en Wall Street, sin embargo, llegará más tarde, cuando la Fed anuncie su última decisión sobre las tasas de interés. La decisión en sí probablemente será una reflexión tardía, ya que la mayoría de los operadores y economistas esperan que reduzca su tasa de interés principal en un cuarto de punto porcentual.

Lo más importante será lo que digan los funcionarios de la Fed sobre la probabilidad de más recortes. La expectativa generalizada es que seguirá bajando las tasas durante este año y el próximo para apuntalar la desaceleración del mercado laboral.

Un sello de la Reserva Federal, durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto sobre la política de tasas de interés en la Reserva Federal, en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Ken Cedeno

Los informes sugieren que se ha vuelto más difícil para las personas encontrar trabajo, lo que podría estar obligando a la Fed a considerarlo un problema mayor para la economía que la amenaza de una mayor inflación. La Fed ha mantenido las tasas sin cambios en lo que va de año porque unas tasas más bajas pueden impulsar la inflación, y le preocupa en qué medida los aranceles del presidente Donald Trump impulsarán los precios en toda la economía. Hasta el momento, la inflación se ha negado a descender por debajo del objetivo del 2% de la Fed.

Las acciones han alcanzado récords ante las expectativas de tasas de interés más bajas. Esto, a su vez, aumenta la posibilidad de una decepción en Wall Street si el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinúa menos recortes de los esperados. Los funcionarios de la Fed también publicarán sus proyecciones sobre el rumbo que prevén para las tasas de interés y la inflación en los próximos años.

En Wall Street, RCI Hospitality Holdings cayó un 10,2% después de que el fiscal general de Nueva York acusara a ejecutivos de soborno y otros delitos por intentar evadir millones de dólares en impuestos sobre las ventas. RCI posee clubes de striptease y bares deportivos en todo el país, incluido Rick’s Cabaret.

Más tarde ese mismo día, la plataforma de venta de entradas en línea StubHub cotizará sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York por primera vez. Sus acciones cotizarán bajo el símbolo “STUB” y se venderán en su oferta pública inicial a un precio de 23,50 dólares por acción.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices se mantuvieron mixtos en Europa y Asia. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,2% desde su nivel récord tras conocerse que las exportaciones japonesas a EE. UU. cayeron un 13,8% en agosto respecto al año anterior, debido a que las exportaciones de automóviles se vieron afectadas por los aranceles de Trump.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó del 4,04% al 4,02% al cierre del martes.

(Con información de AP)