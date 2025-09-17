Estados Unidos

Nueva York apuesta por autocines urbanos con tecnología innovadora

La adaptación de estacionamientos en salas de proyección al aire libre, junto con la transmisión de audio por celular, ha impulsado la asistencia y dinamizado la economía local en medio de restricciones sanitarias

Por Matias D. Lauria

Vehículos estacionados frente a una
Vehículos estacionados frente a una gran pantalla en un autocine urbano, con el horizonte neoyorquino al fondo.

La proliferación de autocines temporales en los estacionamientos de Brooklyn y Queens ha transformado la experiencia cinematográfica en la ciudad, donde las pantallas inflables y los auriculares conectados al teléfono móvil se han convertido en elementos habituales de estas funciones al aire libre. Este fenómeno, que recupera una tradición del siglo pasado, responde tanto a la búsqueda de alternativas de ocio seguras como a la necesidad de reinventar el consumo cultural en entornos urbanos densamente poblados.

El resurgimiento de los autocines en estos distritos neoyorquinos no se limita a la mera nostalgia. La adaptación tecnológica ha sido clave: en lugar de los antiguos altavoces metálicos que se colgaban de la ventanilla, los asistentes ahora reciben auriculares inalámbricos o instrucciones para sintonizar el audio de la película a través de sus propios teléfonos móviles. Esta innovación permite que el sonido llegue de manera clara y personalizada, incluso en medio del bullicio característico de la ciudad.

Escena típica de autocine en
Escena típica de autocine en Queens con pantalla visible y autos formando filas al caer la noche.

La logística de estos autocines urbanos se apoya en la utilización de pantallas inflables de gran tamaño, que pueden instalarse y desmontarse con rapidez, facilitando la conversión de espacios de estacionamiento en salas de proyección improvisadas. Esta flexibilidad resulta fundamental en barrios como Brooklyn y Queens, donde el espacio disponible es limitado y la demanda de actividades culturales al aire libre ha crecido de forma notable.

El modelo de autocine temporal ha encontrado un público diverso. Familias, parejas y grupos de amigos acuden en sus vehículos para disfrutar de una cartelera que suele combinar clásicos del cine con estrenos recientes. La posibilidad de permanecer dentro del automóvil, manteniendo la distancia social, ha sido uno de los principales atractivos de esta modalidad, especialmente en contextos donde las restricciones sanitarias han limitado el acceso a los cines convencionales.

Autocine con el impresionante skyline
Autocine con el impresionante skyline de Manhattan como telón de fondo, exhibiendo películas clásicas ante coches y espectadores.

La experiencia comienza mucho antes de que se apague la luz. Los organizadores suelen habilitar el acceso varias horas antes de la proyección, permitiendo que los asistentes se acomoden, adquieran refrigerios y se preparen para la función. En muchos casos, los alimentos y bebidas se ofrecen a través de servicios de entrega directa al vehículo, evitando aglomeraciones y agilizando la atención. Esta dinámica ha impulsado la participación de pequeños emprendedores gastronómicos locales, que encuentran en los autocines una oportunidad para ampliar su clientela.

El impacto de estos eventos va más allá del entretenimiento. Los autocines temporales han revitalizado zonas urbanas que, fuera del horario comercial, permanecían inactivas. La afluencia de público genera movimiento económico en los alrededores y contribuye a la percepción de seguridad en áreas que, de otro modo, quedarían desiertas durante la noche. Además, la organización de funciones temáticas, festivales y ciclos de cine independiente ha permitido que estos espacios se conviertan en puntos de encuentro para comunidades diversas.

Ambientes evocadores de autocines retro
Ambientes evocadores de autocines retro y modernos fusionados, con coches y público disfrutando bajo las estrellas.

La programación de los autocines urbanos suele adaptarse a las características del público local. En Brooklyn, por ejemplo, es frecuente encontrar ciclos dedicados al cine de autor, documentales y producciones internacionales, mientras que en Queens predominan las películas familiares y los grandes éxitos de taquilla. Esta variedad responde a la composición demográfica de cada distrito y a las preferencias de los asistentes, que valoran la posibilidad de acceder a una oferta cultural amplia sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Uno de los desafíos logísticos más relevantes ha sido la gestión del sonido. La solución de los auriculares conectados al celular ha permitido superar las limitaciones impuestas por el entorno urbano, donde el ruido del tráfico y la proximidad de viviendas podrían interferir con la experiencia. Al ofrecer una transmisión directa del audio, los organizadores garantizan que cada espectador disfrute de la película en condiciones óptimas, sin molestar a los vecinos ni depender de sistemas de altavoces de gran potencia.

Una cálida noche en un
Una cálida noche en un autocine urbano en Brooklyn, donde los asistentes disfrutan la función desde sus vehículos.

La sostenibilidad de estos autocines temporales depende en gran medida de la colaboración entre organizadores, autoridades locales y propietarios de los estacionamientos. La obtención de permisos, la gestión del tráfico y la limpieza posterior a cada evento requieren una coordinación minuciosa. En muchos casos, los ingresos generados por la venta de entradas y la oferta gastronómica se destinan a cubrir estos costos y a financiar futuras funciones.

El interés por los autocines urbanos ha impulsado la aparición de iniciativas similares en otros barrios de Nueva York y en ciudades de todo el país. La facilidad con la que pueden instalarse las pantallas inflables y la flexibilidad del modelo han convertido a estos eventos en una opción atractiva para organizadores culturales y empresarios del sector del entretenimiento. La posibilidad de adaptar la programación a las preferencias locales y de ofrecer una experiencia segura y cómoda ha sido determinante para su éxito.

Vehículos alineados bajo un cielo
Vehículos alineados bajo un cielo crepuscular en una función cinematográfica al aire libre, capturando la nostalgia del modelo drive-in moderno.

La respuesta del público ha sido entusiasta. Las funciones suelen agotar sus localidades con antelación, y la demanda ha llevado a los organizadores a ampliar la frecuencia de los eventos y a explorar nuevas ubicaciones. La combinación de tecnología, nostalgia y adaptación a las circunstancias actuales ha consolidado a los autocines temporales como una alternativa cultural de primer orden en el panorama urbano.

En este contexto, la experiencia de asistir a un autocine en Brooklyn o Queens se ha convertido en un ritual que combina la intimidad del automóvil con la emoción colectiva del cine. La imagen de vehículos alineados frente a una pantalla inflable, con los espectadores siguiendo la película a través de sus auriculares, resume la capacidad de las ciudades para reinventar sus espacios y ofrecer nuevas formas de encuentro cultural.

