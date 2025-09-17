Kevin Sullivan, ex embajador de EEUU en Nicaragua, fue nombrado vicepresidente de la Americas Society/Council of the Americas en Washington

Imagen de archivo de Kevin Sullivan

La Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) dio a conocer este miércoles la incorporación del diplomático Kevin K. Sullivan como nuevo vicepresidente de su oficina en Washington DC. El nombramiento tiene como objetivo fortalecer la misión de la organización de impulsar la integración económica en todo el continente, aprovechando la experiencia y los vínculos de Sullivan en la capital estadounidense y en América Latina.

Según informó AS/COA a través de un comunicado, Sullivan aporta un profundo conocimiento de Washington y relaciones consolidadas con altos responsables políticos, legisladores, líderes de opinión y ejecutivos del sector privado. La organización destacó que su red de contactos en Estados Unidos, junto con su experiencia en la región latinoamericana, será determinante para dar forma al diálogo sobre políticas y promover alianzas de alto impacto.

Previo a este nombramiento, Sullivan se desempeñó como subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde participó en la elaboración de iniciativas para profundizar la integración regional.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Kevin Sullivan”, declaró Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA, en el anuncio de la organización. “La profundidad de su experiencia en Washington, junto a sus relaciones de confianza a través de varios sectores, será fundamental para ampliar nuestro impacto en este momento crítico para el hemisferio”, añadió.

Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA (Foto: Adrián Escandar)

Por su parte, Sullivan expresó su satisfacción por sumarse al equipo directivo de AS/COA. “Los conocimientos estratégicos, las relaciones y los valores que fomenta la organización son hoy más relevantes que nunca. He trabajado durante muchos años para fortalecer los lazos políticos y económicos en nuestra región, y espero aprovechar esa experiencia para ayudar a nuestros miembros a navegar en el contexto normativo actual y aprovechar las numerosas oportunidades en las Américas”, indicó el diplomático en el comunicado oficial.

Entre sus nuevas funciones, Sullivan tendrá a su cargo el diseño y la ejecución de la programación insignia de la organización, incluida la Washington Conference on the Americas, evento anual de referencia del Council of the Americas en la capital estadounidense. Además, liderará otras iniciativas estratégicas en ámbitos como la energía y el comercio.

Con una carrera diplomática que incluye el puesto de embajador de Estados Unidos en Nicaragua entre 2018 y 2023, así como diferentes asignaciones en América y otras regiones, Sullivan ha sido reconocido con galardones como el Secretary of State’s Distinguished Service Award, el Presidential Rank Award y la Legión de Honor de Francia.