Estados Unidos

Aumentan las solicitudes para abrir nuevas sedes de Turning Point USA tras el asesinato de Charlie Kirk

La entidad ha recibido más de 32.000 solicitudes en las últimas 48 horas para abrir nuevas representaciones en colegios y universidades de Estados Unidos

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La sede de Turning Point
La sede de Turning Point USA en Arizona experimentó un inusual aumento en solicitudes tras el asesinato de Charlie Kirk. (REUTERS/Cheney Orr)

La organización juvenil conservadora Turning Point USA está viendo un crecimiento sin precedentes en el interés por crear nuevos capítulos estudiantiles, tras el asesinato de su fundador, Charlie Kirk, ocurrido en Utah Valley University el 10 de septiembre. Según confirmó Newsweek, la entidad ha recibido más de 32.000 solicitudes en las últimas 48 horas para abrir nuevas representaciones en colegios y universidades.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA y productor ejecutivo de The Charlie Kirk Show, comunicó en la red social X que la cifra de peticiones representa un salto considerable en comparación con la estructura actual del grupo, que opera oficialmente alrededor de 900 capítulos universitarios y 1.200 de secundaria. La organización tiene presencia en más de 3.500 campus en total.

Kolvet agregó que el interés masivo surgió tras la muerte de Kirk, situación que ha motivado una ola de compromisos entre jóvenes simpatizantes. Newsweek detalló que la oficina central de la organización recibió miles de consultas tras confirmarse el asesinato.

El impacto de la figura de Charlie Kirk ha sido determinante para la movilización de seguidores, muchos de los cuales lo consideran arquitecto clave de la victoria electoral de Donald Trump en 2024. Kirk era conocido por su activa participación en actos públicos, debates y segmentos mediáticos en los que incentivaba la participación de jóvenes en política.

Más de 32.000 jóvenes manifestaron
Más de 32.000 jóvenes manifestaron interés en abrir nuevos capítulos de Turning Point USA en solo 48 horas, según la organización. (REUTERS/Cheney Orr)

El atentado que derivó en su muerte ocurrió durante el primer evento de su gira “The American Comeback Tour”, donde Kirk promovía el debate abierto entre asistentes. La policía detuvo al presunto responsable, quien se encuentra bajo custodia a la espera de investigaciones adicionales.

Erika Kirk sigue el legado

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, realizó sus primeras declaraciones públicas a través de las cuentas oficiales del grupo y del propio Kirk. Comunicó que su intención es continuar el legado del fundador: “a todos los jóvenes que se sintieron inspirados por la fe de mi esposo en el trabajo duro, ya saben lo que Charlie querría que hagan”, afirmó.

“Si están en la secundaria o en la universidad, busquen su capítulo local de Turning Point USA. Únanse. Manténganse involucrados. Él quiere que marquen la diferencia. Y ustedes pueden hacerlo. El movimiento no va a desaparecer. Solo crecerá más fuerte cuando se sumen.”

En su intervención dirigida a los seguidores transmitida en directo, Erika Kirk insistió en la necesidad de abrir nuevos grupos: “si no existe un capítulo, si no logran encontrar uno, entonces inícienlo. No hay excusas”, expresó en la alocución.

Utah Valley University fue el
Utah Valley University fue el escenario donde Charlie Kirk resultó asesinado mientras participaba en su gira "The American Comeback Tour". (AP Foto/Lindsey Wasson)

De acuerdo con Kolvet, la visión de Kirk consistía en ver un capítulo de “Club America” –nombre de la rama secundaria de TPUSA– en cada centro educativo de Estados Unidos, un total estimado de 23.000 instituciones. “La visión de Charlie se hará realidad mucho más rápido de lo que él habría imaginado. Es verdaderamente increíble”, escribió el portavoz.

El presidente Donald Trump se refirió a la muerte de Kirk mediante la red Truth Social, subrayando la influencia del líder juvenil en la movilización de votantes republicanos. “El gran, y hasta legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está entre nosotros”, señaló Trump en el mensaje difundido tras conocerse el hecho.

Turning Point USA programó un acto conmemorativo para el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, abierto a seguidores y miembros de la organización. Newsweek puntualizó que también seguirán emitiendo el programa de radio y pódcast de Kirk, en cumplimiento de la promesa de su viuda de mantener vivo su legado.

El asesinato de Charlie Kirk ha desencadenado una ola de apoyo y un renovado interés por la participación juvenil en política conservadora, consolidando a Turning Point USA como uno de los movimientos estudiantiles más activos en el escenario político estadounidense reciente.

Temas Relacionados

Charlie KirkAsesinatoUtah Valley UniversityTurning Point USAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Arrestan a hombre en Kentucky que elaboró una lista de tareas para deshacerse del cadáver de su pareja

En la escena del crimen, las autoridades también incautaron varias armas y hallaron los cadáveres de dos perros, por lo que el detenido también enfrenta cargos por crueldad animal

Arrestan a hombre en Kentucky

El top de las mejores series de Netflix en Estados Unidos

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estas personajes

El top de las mejores

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series de Paramount+ Estados

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Qué serie o película ver

Wall Street volvió a terminar con ganancias y máximos históricos

Las acciones europeas cerraron este lunes cerca de máximos de tres semanas

Wall Street volvió a terminar
ÚLTIMAS NOTICIAS
La deuda pública aumentó más

La deuda pública aumentó más de USD 7.000 millones en agosto por la volatilidad del dólar y la emisión de bonos

Quién era Germán Torres: su legado en la gastronomía y las recetas que marcaron un antes y un después

El kirchnerismo, el PRO y la UCR acordaron avanzar en la investigación por el fentanilo adulterado

Prisión perpetua para la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Quién es la primera mujer latinoamericana en liderar la vicepresidencia regional del Banco Mundial

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”