Aumentan las solicitudes para abrir nuevas sedes de Turning Point USA tras el asesinato de Charlie Kirk

La sede de Turning Point USA en Arizona experimentó un inusual aumento en solicitudes tras el asesinato de Charlie Kirk. (REUTERS/Cheney Orr)

La organización juvenil conservadora Turning Point USA está viendo un crecimiento sin precedentes en el interés por crear nuevos capítulos estudiantiles, tras el asesinato de su fundador, Charlie Kirk, ocurrido en Utah Valley University el 10 de septiembre. Según confirmó Newsweek, la entidad ha recibido más de 32.000 solicitudes en las últimas 48 horas para abrir nuevas representaciones en colegios y universidades.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA y productor ejecutivo de The Charlie Kirk Show, comunicó en la red social X que la cifra de peticiones representa un salto considerable en comparación con la estructura actual del grupo, que opera oficialmente alrededor de 900 capítulos universitarios y 1.200 de secundaria. La organización tiene presencia en más de 3.500 campus en total.

Kolvet agregó que el interés masivo surgió tras la muerte de Kirk, situación que ha motivado una ola de compromisos entre jóvenes simpatizantes. Newsweek detalló que la oficina central de la organización recibió miles de consultas tras confirmarse el asesinato.

El impacto de la figura de Charlie Kirk ha sido determinante para la movilización de seguidores, muchos de los cuales lo consideran arquitecto clave de la victoria electoral de Donald Trump en 2024. Kirk era conocido por su activa participación en actos públicos, debates y segmentos mediáticos en los que incentivaba la participación de jóvenes en política.

Más de 32.000 jóvenes manifestaron interés en abrir nuevos capítulos de Turning Point USA en solo 48 horas, según la organización. (REUTERS/Cheney Orr)

El atentado que derivó en su muerte ocurrió durante el primer evento de su gira “The American Comeback Tour”, donde Kirk promovía el debate abierto entre asistentes. La policía detuvo al presunto responsable, quien se encuentra bajo custodia a la espera de investigaciones adicionales.

Erika Kirk sigue el legado

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, realizó sus primeras declaraciones públicas a través de las cuentas oficiales del grupo y del propio Kirk. Comunicó que su intención es continuar el legado del fundador: “a todos los jóvenes que se sintieron inspirados por la fe de mi esposo en el trabajo duro, ya saben lo que Charlie querría que hagan”, afirmó.

“Si están en la secundaria o en la universidad, busquen su capítulo local de Turning Point USA. Únanse. Manténganse involucrados. Él quiere que marquen la diferencia. Y ustedes pueden hacerlo. El movimiento no va a desaparecer. Solo crecerá más fuerte cuando se sumen.”

En su intervención dirigida a los seguidores transmitida en directo, Erika Kirk insistió en la necesidad de abrir nuevos grupos: “si no existe un capítulo, si no logran encontrar uno, entonces inícienlo. No hay excusas”, expresó en la alocución.

Utah Valley University fue el escenario donde Charlie Kirk resultó asesinado mientras participaba en su gira "The American Comeback Tour". (AP Foto/Lindsey Wasson)

De acuerdo con Kolvet, la visión de Kirk consistía en ver un capítulo de “Club America” –nombre de la rama secundaria de TPUSA– en cada centro educativo de Estados Unidos, un total estimado de 23.000 instituciones. “La visión de Charlie se hará realidad mucho más rápido de lo que él habría imaginado. Es verdaderamente increíble”, escribió el portavoz.

El presidente Donald Trump se refirió a la muerte de Kirk mediante la red Truth Social, subrayando la influencia del líder juvenil en la movilización de votantes republicanos. “El gran, y hasta legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está entre nosotros”, señaló Trump en el mensaje difundido tras conocerse el hecho.

Turning Point USA programó un acto conmemorativo para el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, abierto a seguidores y miembros de la organización. Newsweek puntualizó que también seguirán emitiendo el programa de radio y pódcast de Kirk, en cumplimiento de la promesa de su viuda de mantener vivo su legado.

El asesinato de Charlie Kirk ha desencadenado una ola de apoyo y un renovado interés por la participación juvenil en política conservadora, consolidando a Turning Point USA como uno de los movimientos estudiantiles más activos en el escenario político estadounidense reciente.