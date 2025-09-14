Estados Unidos

Una madre fue arrestada luego de que sus cuatro hijas pequeñas se quedaran solas en casa y murieran en un incendio

La mujer de Carolina del Norte enfrenta cargos por homicidio involuntario y abuso infantil debido a la falta de responsabilidad sobre las menores

Por Daniela Mérida

Cuatro niñas pequeñas murieron en
Cuatro niñas pequeñas murieron en un incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una madre de 28 años enfrenta cargos tras el incendio que provocó la muerte de sus cuatro hijas menores en una vivienda de Columbus County, Carolina del Norte, la madrugada del 30 de agosto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 a.m., cuando la policía recibió una llamada reportando que la casa estaba en llamas con las niñas en su interior. Al llegar al lugar nueve minutos después, los servicios de emergencia encontraron la residencia completamente envuelta en fuego, lo que les impidió el acceso seguro, según información del Columbus County Sheriff’s Office (CCSO).

De acuerdo con informes de WWAY 3 y CCN, Reagan Noelle Powers dejó solas en la casa a sus hijas Kalani (7 años), Kendall (6 años), Josephina (4 años) y Sophia Melvin (2 años), bajo el cuidado de una hermana de 11 años. Tanto esta menor como otra niña lograron escapar, pero las cuatro menores fallecieron a causa del incendio. Las autoridades señalaron que Powers no se encontraba presente y que la omisión de su deber fue un factor determinante.

Powers fue acusada de varios
Powers fue acusada de varios cargos de homicidio involuntario y abuso infantil. (Columbus County Sheriff's Office)

Las causas exactas del incendio no se han esclarecido oficialmente. Las agencias encargadas, incluidas la Oficina del Sheriff, la Oficina del Jefe de Bomberos de Columbus, la División de Investigación del Estado (SBI) y la Oficina Estatal del Jefe de Bomberos, mantienen abierta la investigación y no se ha encontrado evidencia que indique un origen intencional.

Cargos y proceso judicial

Powers fue detenida el 10 de septiembre y acusada formalmente de cuatro cargos de homicidio involuntario y cuatro cargos de abuso infantil negligente con resultado de lesiones graves. El juez que llevó la audiencia inicial informó que la acusada enfrenta un máximo de 59 meses de prisión por cada cargo de homicidio involuntario y hasta 88 meses por cada cargo de abuso infantil. La fianza se estableció en USD 400.000, monto que Powers cubrió posteriormente, quedando en libertad bajo fianza el mismo día de su detención.

Powers enfrentará su proceso bajo
Powers enfrentará su proceso bajo fianza luego de haber pagado una fianza de 400.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre de las niñas, Patrick Ellis, expresó mediante un comunicado su pesar: “Mi corazón está destrozado más allá de las palabras por la pérdida de mis hijas”. El martes 9 de septiembre se organizó un acto conmemorativo en Worthington Funeral Home en Chadbourn, donde se congregaron más de 100 personas para rendir homenaje a las víctimas. La ceremonia de despedida se realizó el 13 de septiembre a las 14:00 horas en Worley Mortuary, en Fairmont.

Según el CCSO y el Fire Marshal de Columbus, la casa se encontraba completamente consumida por las llamas a la llegada de los primeros equipos, que solo pudieron confirmar la tragedia tras controlar el fuego. Las autoridades continúan recogiendo pruebas y entrevistando testigos, mientras se espera que la investigación determine algún factor adicional relevante detrás del incidente.

