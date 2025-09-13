Estados Unidos

Nació un bebé de 6 kilos en un hospital de Florida y marcó un récord que sorprendió a todo el personal médico

El nacimiento de Annan estableció un hito en el Hospital St. Joseph’s South, generando asombro por su tamaño inusual y la reacción de toda la comunidad médica

Por Nazareno Rosen

Guardar
El Hospital St. Joseph’s South
El Hospital St. Joseph’s South de Florida registra el nacimiento del bebé más grande en su historia, con 6 kilos de peso (St. Joseph's Hospital-South, Riverview, Florida)

El pasado 3 de septiembre, el Hospital St. Joseph’s South en Riverview, Florida, fue escenario de un hecho sin precedentes: el nacimiento del bebé más grande en los 10 años de historia del centro. Daniella Hines, de 40 años, dio la bienvenida al pequeño Annan con un peso que impresionó tanto a médicos como a enfermeras.

Según datos reportados por PEOPLE, el recién nacido pesó 6 kilogramos, cifra que casi duplica el promedio estadounidense para un bebé al nacer, que ronda los 3 kilos de acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Rochester.

El nacimiento de Annan no solo constituyó un acontecimiento extraordinario por el propio tamaño del bebé, sino también por las reacciones que provocó dentro del hospital. Desde el primer momento, Hines supo que este parto sería diferente: “Recuerdo que pensé: ‘¿Qué me están sacando? ¿Qué está pasando?’. Sentía muchísima presión”, relató la madre al medio Today.

El asombro no se limitó a la familia, ya que la llegada de Annan pronto se convirtió en el tema central de la sala de maternidad. “¡Era la comidilla de la sala de maternidad!”, confirmó la propia Daniella Hines.

El equipo médico del St. Joseph’s South no tardó en constatar la singularidad del nacimiento. La noticia se propagó rápidamente entre el personal, que no disimuló su asombro al comprobar las dimensiones del pequeño Annan. Los familiares presentes y el personal del hospital no tardaron en reunirse, curiosos por ver al recién nacido. “Era como una pequeña celebridad”, explicó Hines, destacando la cantidad de médicos y enfermeras que acudieron a conocer al bebé.

El tamaño de Annan duplica
El tamaño de Annan duplica el promedio estadounidense y sorprende a médicos, enfermeras y familiares (St. Joseph's Hospital-South, Riverview, Florida)

No era la primera vez que Daniella Hines experimentaba un parto fuera de lo común. Al recordar el nacimiento de su hijo mayor, Andre Jr., también evoca cifras impresionantes para los estándares típicos: nació pesando aproximadamente 5,76 kilogramos, una cantidad sumamente inusual, aunque no tan significativa como la de Annan.

No obstante, la madre señala algunas diferencias notables en sus sensaciones durante ambos alumbramientos, subrayando que el nacimiento de Annan fue aún más impactante para ella.

El entorno familiar de Daniella Hines ayuda a explicar en parte el tamaño del bebé. Tanto ella como su esposo, Andre Sr., superan el 1,80 metro de estatura, un atributo que consideran relevante. “Creo que la altura nuestra jugó un papel en el tamaño de nuestro hijo”, sostiene la mujer, mostrando así una posible razón genética detrás del sorpresivo peso de Annan.

Junto al peso y tamaño fuera de lo común del nuevo miembro de la familia, lo que más ha llamado la atención es el carácter apacible del recién nacido. Pese a lo espectacular del acontecimiento, Hines narró que el pequeño Annan es un bebé tranquilo y fácil de cuidar.

“Es un bebé muy tranquilo”, compartió la madre con Today. Solo hay un momento en el que muestra algo de inquietud: “El único momento en el que puede ponerse un poco nervioso es cuando tiene hambre”.

El nacimiento de Annan se
El nacimiento de Annan se convierte en un hito memorable para el hospital y la familia Hines (St. Joseph's Hospital-South, Riverview, Florida)

La experiencia de dar a luz a un bebé de tales dimensiones generó en Daniella Hines sentimientos que van desde el asombro hasta la gratitud. En sus primeras impresiones tras el parto, la madre confesó que le costó reconocer la magnitud del suceso: “Era tan grande. Pensé: ‘¿De quién es este bebé? ¿Salió de mí?’”, mencionó a Today. La extrañeza inicial dio paso a la incredulidad colectiva, ya que, en palabras de Hines, “no todos los días se ve nacer a un bebé de casi 7 kilos”.

Estas vivencias personales se suman a la satisfacción y alegría que experimenta por haber agrandado su familia. Hines se declaró sorprendida y contenta por la llegada de Annan, más allá de las expectativas iniciales. “No esperábamos una bendición tan grande”, señaló la madre, y añadió con entusiasmo: “¡Pero hay más cosas que amar!”.

Más allá de ser una anécdota digna de récord, el nacimiento de Annan se ha convertido en una memoria que acompañará a la familia durante años. La propia Daniella imagina el futuro de su hijo con orgullo, deseosa de mostrarle la notoriedad que alcanzó junto a su familia por este hecho único: “No puedo esperar a mostrárselo cuando sea mayor: ‘¡Mira, saliste en las noticias!’”.

Así, la llegada de Annan no solo representó un hito para el hospital de Florida, sino que también dejó una huella imborrable en su familia y en todos aquellos que fueron testigos de un nacimiento tan insólito.

Temas Relacionados

FloridaHospitalNacimientoBebéEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las desgarradoras imágenes del último adiós de la viuda de Charlie Kirk a su esposo

Erika compartió en sus redes sociales fotos y un video durante el velorio del activista conservador

Las desgarradoras imágenes del último

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de este 13 de septiembre

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

A qué hora juegan los

Paso a paso, así fue la llegada al campus del asesino de Charlie Kirk y su posterior escape

Gracias a una reconstrucción en 3D, se determinó cómo Tyler Robinson consiguió evadir los protocolos de seguridad y permanecer durante cuatro horas en la Universidad del Valle de Utah, poco antes de abrir fuego contra el activista conservador

Paso a paso, así fue

Estas son las reglas que todo residente permanente en EEUU debe cumplir para no perder la Green Card

Las autoridades migratorias recuerdan que la residencia legal es un privilegio sujeto a estrictas responsabilidades, como declarar impuestos, portar la tarjeta de identificación y reportar cambios de domicilio dentro de los plazos establecidos

Estas son las reglas que

La próxima ola de calor en EEUU podría romper récords de la década de 1930

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional advierten que el centro del país registrará valores térmicos inusuales para septiembre, con máximas que superarían los 37 °C y riesgo de afectar la salud pública y el suministro de energía

La próxima ola de calor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Jorge Brito relató cuáles fueron los dos “momentos trascendentales” en el crecimiento del Banco Macro

Según el Financial Times, Javier Milei enfrenta “la crisis más grande” de su presidencia

Elisa Carrió lanzó un spot en apoyo a un candidato porteño: “Tengo novio”

Un chico había ido armado hace un mes a otra escuela de la misma ciudad de Mendoza donde se atrincheró la alumna de 14 años

INFOBAE AMÉRICA
Dan Brown: “La tecnología es

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

Científicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de presenciar la explosión de un agujero negro en la próxima década

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

TELESHOW
El video íntimo de Trueno

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración