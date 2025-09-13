Estados Unidos

El funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona y contará con la participación de Donald Trump

El activista conservador perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en una universidad de Utah

Por Francisco González Tomadin

El funeral de Charlie Kirk
El funeral de Charlie Kirk se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Arizona (Reuters)

La conmoción generada por el asesinato de Charlie Kirk todavía domina el debate público y político en Estados Unidos. El impacto de su muerte, ocurrida durante un acto en la Universidad Utah Valley, sigue provocando reacciones en todos los sectores y movilizaciones en distintos puntos del país.

En medio de este clima de duelo y de homenajes, familiares, dirigentes y colaboradores han definido los detalles para el último adiós al fundador de Turning Point USA: se confirmó que el funeral se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y contará con la presencia del presidente Donald Trump.

La decisión de elegir el estadio con capacidad para más de 60.000 personas surgió tras intensas deliberaciones entre la familia y la organización, que priorizaron ofrecer un ámbito que permita la mayor concurrencia posible de allegados, seguidores, dirigentes y miembros de la comunidad.

La logística necesaria para el traslado del féretro y la organización del acto involucra tanto a autoridades estatales como federales, en un despliegue pocas veces visto en la historia reciente de eventos políticos de despedida.

Según la información de Fox News, la elección del lugar no solo responde a cuestiones de espacio: Arizona tiene un significado central para el movimiento que impulsó Kirk, ya que en esta región se encuentran tanto la sede principal de Turning Point USA como buena parte de los equipos que participaron en sus proyectos de formación política.

La carrera pública de Charlie
La carrera pública de Charlie Kirk estuvo marcada por su capacidad para conectar con votantes jóvenes (Reuters)

El traslado del cuerpo desde Utah se realizó el jueves, a bordo del Air Force Two, en una operación coordinada que incluyó la participación del vicepresidente JD Vance.

La presencia de Donald Trump en el funeral fue confirmada por dirigentes de la organización y allegados a la familia. El presidente conversó con Erika Kirk, viuda del activista, y manifestó a su círculo íntimo que considera necesario acompañar el homenaje, tanto por la relación personal que mantenía con Kirk como por su influencia decisiva en la movilización del sector joven del electorado conservador.

Donald Trump asistirá al funeral
Donald Trump asistirá al funeral de Charlie Kirk en Arizona, luego de comunicarse personalmente con la esposa del activista (Reuters)

“Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré”, declaró Trump.

La campaña de la convocatoria, bajo la consigna ‘Fight for Charlie’, ya comenzó a recibir adhesiones y gestos de apoyo desde todas las regiones del país. Turning Point USA habilitó canales oficiales para organizar la logística y facilitar el acceso a quienes deseen participar en la despedida. “Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense”, difundieron en sus redes sociales.

El ataque que terminó con su vida se produjo el miércoles anterior, cuando Tyler Robinson, de 22 años, disparó con un rifle desde un edificio cercano a la casa de estudios en Utah.

El fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un debate universitario en Utah (Especial)

Este hombre fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato con agravantes, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones y obstrucción de la justicia, según detalló Fox News.

(Con información de EFE)

