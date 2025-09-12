Estados Unidos

J.D. Vance encabezó el traslado del féretro de Charlie Kirk a Arizona acompañado por familiares y allegados del activista

El vicepresidente de Estados Unidos acompañó solemnemente los restos del fundador de Turning Point USA colocando una mano sobre el ataúd mientras caminaba junto a la escolta militar hacia el Air Force Two

Guardar
Oficiales llevaron el féretro de Charlie Kirk en el aeropuerto de Phoenix

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompañó este jueves el ataúd del activista Charlie Kirk a bordo del avión vicepresidencial Air Force Two, en el trayecto entre Utah y Phoenix.

El segundo del Ejecutivo estadounidense arribó horas antes a la base de la Fuerza Aérea en Utah, donde se reunió con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y familiares cercanos antes del traslado. En el avión también viajaron integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el joven activista.

El ataúd fue trasladado después
El ataúd fue trasladado después de aterrizar en el aeropuerto de Phoenix, Arizona (REUTERS/Thomas Machowicz)

Según un video difundido en la red social X, el vicepresidente colocó una mano sobre el féretro y caminó junto a la escolta militar mientras los restos eran transportados a la aeronave oficial. Las imágenes mostraron a Vance caminando al lado del personal uniformado, sin dar declaraciones públicas, en el momento de la despedida.

En un mensaje emitido la noche del miércoles en la red social X, Vance destacó el papel del activista en la política nacional: “Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió el vicepresidente. A su vez, añadió que Kirk no solo ayudó a ganar en 2024, sino que ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno.

Vance, su familia y los
Vance, su familia y los allegados de Kirk en el arribo al aeropuerto de Phoenix (REUTERS/Thomas Machowicz)

En ese sentido, señaló la labor dentro del partido republicano del reciente asesinado en Utah: “Como era un verdadero amigo, uno podía confiar instintivamente en las personas que Charlie le presentaba. Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”.

La descripción de Vance sobre Kirk demostró la cercanía entre ambos políticos: “Él creía y amaba genuinamente a Jesucristo. Tenía una fe profunda. Solíamos discutir sobre el catolicismo y el protestantismo, y sobre quién tenía razón en cuestiones doctrinales menores. Porque amaba a Dios, quería comprenderlo”.

El Air Force Two despegó
El Air Force Two despegó con Vance abordo y el féretro de Charlie Kirk (REUTERS/Russell Cheyne)

El crimen de Charlie Kirk

El fundador de Turning Point USA fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, al recibir un disparo en el cuello. Según las autoridades, el FBI identificó al sospechoso como un hombre joven que disparó desde un techo cercano. Hasta el momento, se recuperó un arma de fuego, munición relacionada con ideologías extremas y una pisada. El autor del ataque sigue prófugo y el motivo del crimen permanece bajo investigación.

En una conferencia de prensa este jueves por la tarde, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades estatales de Utah difundieron un video de vigilancia que muestra al principal sospechoso del asesinato del activista corriendo desde el lugar donde habría ejecutado el disparo mortal.

El FBI publicó un nuevo video del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aun prófugo

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad del estacionamiento de la universidad, se observa a un individuo vestido de negro descendiendo desde el techo de uno de los edificios del campus y alejándose del área por una vereda cercana a una autopista.

El video se proyectó durante una conferencia de prensa con la presencia del comisionado de seguridad pública del estado, Beau Mason, el director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, quienes supervisan las investigaciones minuto a minuto en curso sobre el asesinato de Charlie Kirk.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

J.D. VanceEstados UnidosCharlie KirkAir Force TwoUtahPhoenixÚltimas Noticias AméricaArizona

Últimas Noticias

El precio del café en Estados Unidos alcanza máximos históricos por escasez global y nuevos aranceles

La combinación de cosechas insuficientes en países líderes y recientes medidas comerciales estadounidenses incrementa las tensiones en las cadenas de suministro, provocando efectos visibles tanto en supermercados como en la economía de los hogares consumidores

El precio del café en

¿Por qué el cambio climático podría aumentar nuestro consumo de azúcar?

Investigadores descubrieron que, a medida que aumenta la temperatura, también lo hace el consumo de bebidas azucaradas y postres helados

¿Por qué el cambio climático

Niño de Los Ángeles muere por rara complicación del sarampión años después de superar la infección

Caso reportado en California destaca los riesgos que enfrentan quienes aún no han recibido inmunización y reaviva el debate sobre la importancia de alcanzar altos niveles de cobertura vacunal para proteger a los sectores más vulnerables

Niño de Los Ángeles muere

“Golden” de HUNTR/X, sigue a la cabeza del ranking: las canciones más sonadas en Spotify Estados Unidos

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

“Golden” de HUNTR/X, sigue a

Esto es lo que cuesta al mes mantener una casa en Estados Unidos

Los nuevos datos federales revelan un aumento sin precedentes en los pagos mensuales por propiedad. El fenómeno golpea con más fuerza en ciudades como Washington D.C. y San Francisco

Esto es lo que cuesta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hogares en armonía: claves del

Hogares en armonía: claves del feng shui para potenciar el bienestar a través de la decoración y el orden

Rogelio Frigerio viajó con un funcionario de Luis Caputo a Brasil en busca de fondos del BID para obras públicas

Ceguera por rellenos faciales: cuáles son las causas de esta complicación grave y poco frecuente en medicina estética

Chubut: dos partidos libertarios se disputan el uso del color violeta en la boleta única para octubre

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Cuba admitió

El régimen de Cuba admitió la grave crisis eléctrica que afecta a la isla tras el quinto apagón nacional en menos de un año

Qué leer el fin de semana: cuatro ensayos, del colapso de la democracia al boom de la pornografía

“Olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”: quince frases de Maquiavelo perfectamente aplicables hoy

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”