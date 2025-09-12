J.D. Vance encabezó el traslado del féretro de Charlie Kirk a Arizona acompañado por familiares y allegados del activista

Oficiales llevaron el féretro de Charlie Kirk en el aeropuerto de Phoenix

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompañó este jueves el ataúd del activista Charlie Kirk a bordo del avión vicepresidencial Air Force Two, en el trayecto entre Utah y Phoenix.

El segundo del Ejecutivo estadounidense arribó horas antes a la base de la Fuerza Aérea en Utah, donde se reunió con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y familiares cercanos antes del traslado. En el avión también viajaron integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el joven activista.

El ataúd fue trasladado después de aterrizar en el aeropuerto de Phoenix, Arizona (REUTERS/Thomas Machowicz)

Según un video difundido en la red social X, el vicepresidente colocó una mano sobre el féretro y caminó junto a la escolta militar mientras los restos eran transportados a la aeronave oficial. Las imágenes mostraron a Vance caminando al lado del personal uniformado, sin dar declaraciones públicas, en el momento de la despedida.

En un mensaje emitido la noche del miércoles en la red social X, Vance destacó el papel del activista en la política nacional: “Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió el vicepresidente. A su vez, añadió que Kirk no solo ayudó a ganar en 2024, sino que ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno.

Vance, su familia y los allegados de Kirk en el arribo al aeropuerto de Phoenix (REUTERS/Thomas Machowicz)

En ese sentido, señaló la labor dentro del partido republicano del reciente asesinado en Utah: “Como era un verdadero amigo, uno podía confiar instintivamente en las personas que Charlie le presentaba. Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”.

La descripción de Vance sobre Kirk demostró la cercanía entre ambos políticos: “Él creía y amaba genuinamente a Jesucristo. Tenía una fe profunda. Solíamos discutir sobre el catolicismo y el protestantismo, y sobre quién tenía razón en cuestiones doctrinales menores. Porque amaba a Dios, quería comprenderlo”.

El Air Force Two despegó con Vance abordo y el féretro de Charlie Kirk (REUTERS/Russell Cheyne)

El crimen de Charlie Kirk

El fundador de Turning Point USA fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, al recibir un disparo en el cuello. Según las autoridades, el FBI identificó al sospechoso como un hombre joven que disparó desde un techo cercano. Hasta el momento, se recuperó un arma de fuego, munición relacionada con ideologías extremas y una pisada. El autor del ataque sigue prófugo y el motivo del crimen permanece bajo investigación.

En una conferencia de prensa este jueves por la tarde, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades estatales de Utah difundieron un video de vigilancia que muestra al principal sospechoso del asesinato del activista corriendo desde el lugar donde habría ejecutado el disparo mortal.

El FBI publicó un nuevo video del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aun prófugo

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad del estacionamiento de la universidad, se observa a un individuo vestido de negro descendiendo desde el techo de uno de los edificios del campus y alejándose del área por una vereda cercana a una autopista.

El video se proyectó durante una conferencia de prensa con la presencia del comisionado de seguridad pública del estado, Beau Mason, el director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, quienes supervisan las investigaciones minuto a minuto en curso sobre el asesinato de Charlie Kirk.

(Con información de EFE)