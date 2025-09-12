Tras la prohibición de usar una lavadora rota, un hombre atacó y decapitó al gerente de un motel en Dallas

La identidad del gerente y del detenido ha sido confirmada por fuentes oficiales. (Crédito: Captura de pantalla / CBS News Texas)

Un hombre fue detenido el miércoles 10 de septiembre en Dallas tras ser acusado de asesinar y decapitar al gerente de un motel durante una confrontación por una lavadora averiada, según información expuesta en documentos judiciales y recogida por NBC News. La víctima, identificada como Chandra Nagamallaiah, de 50 años, sufrió un ataque violento con un machete que culminó con la separación de su cabeza, la cual fue posteriormente hallada en un contenedor de basura cercano al establecimiento. El principal sospechoso, Yordanis Cobos Martínez, de 37 años, fue capturado cerca del lugar, aún portando el arma homicida y varios objetos personales de Nagamallaiah.

La tragedia se desarrolló en la mañana, en un motel situado al noreste del centro de la ciudad, cuando Nagamallaiah indicó a Cobos Martínez que no debía usar una lavadora fuera de servicio. Según consta en la declaración apoyada por documentos judiciales, la comunicación se realizó a través de una mujer que traducía el mensaje, hecho que provocó la molestia del sospechoso. Tras la discusión inicial, Yordanis tomó un machete y atacó de manera reiterada al gerente, en un suceso que terminó siendo captado por las cámaras de seguridad.

Los registros judiciales revisados por NBC News señalan que, pese a los intentos de Nagamallaiah por refugiarse en la recepción, el sospechoso continuó persiguiéndolo y agrediéndolo brutalmente. La esposa y el hijo de la víctima buscaron desesperadamente frenarlo, pero fueron apartados por Cobos Martínez, quien persistió hasta que la agresión desembocó en la decapitación.

La investigación involucra testimonios de testigos y revisión de grabaciones de seguridad. (Captura de pantalla / CBS News)

Detalles del incidente: confrontación y escalada de violencia en un motel de Dallas

Las imágenes de video incluidas en el expediente captaron el momento en que Yordanis Cobos Martínez salía de la habitación junto a la mujer traductora, tomando el machete y arremetiendo de forma violenta contra el gerente del motel. La secuencia muestra cómo, tras el ataque inicial, Nagamallaiah huyó hacia la oficina principal de la recepción buscando resguardo; sin embargo, su atacante lo alcanzó y continuó con la agresión.

Los documentos especifican que el sospechoso sustrajo una tarjeta llave y un teléfono móvil de los bolsillos de la víctima, mientras proseguía cortando y apuñalando hasta lograr decapitar al gerente. Posteriormente, Cobos Martínez habría pateado la cabeza hacia el estacionamiento, la recogió y finalmente la colocó en un contenedor de basura, según relatan las autoridades citadas por NBC News.

Contexto de la detención: testigos, persecución y arresto del sospechoso

El suceso fue presenciado por varias personas, entre ellas la familia directa de la víctima, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Miembros de la policía y personal médico acudieron al lugar y observaron a Cobos Martínez huyendo. Tras una breve persecución a pie, los agentes lograron detener al sospechoso aproximadamente a una cuadra del motel.

En el momento de la aprehensión, según los documentos judiciales descritos por NBC News, Yordanis presentaba manchas de sangre sobre la ropa, tenía en su poder el machete utilizado en el crimen, así como la tarjeta de acceso y el teléfono móvil pertenecientes a Nagamallaiah. Las autoridades señalaron que el sospechoso confesó el crimen durante un interrogatorio posterior.

Investigaciones judiciales en curso por un hecho violento registrado en un motel de Dallas. (Captura de pantalla / CBS News)

Identidad y estatus migratorio del sospechoso, situación judicial tras la detención

Yordanis Cobos Martínez fue trasladado a la cárcel del condado de Dallas, donde permanece retenido sin derecho a fianza gracias a la emisión de una orden administrativa de detención migratoria. Los registros penitenciarios, de acuerdo con la información comprobada por NBC News, clasifican al acusado como inmigrante indocumentado. Hasta el cierre de la nota, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no había respondido a las solicitudes de información sobre la situación migratoria del detenido.

La documentación judicial detalla que Cobos reconoció ante los investigadores su responsabilidad en el asesinato. La investigación permanece abierta en espera de la resolución judicial del caso, que ha provocado conmoción en el entorno del motel y en la comunidad local.