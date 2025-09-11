Las primeras imágenes del sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk

El presunto asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Las autoridades federales de EEUU han solicitado la colaboración ciudadana para identificar a una persona de interés vinculada con el asesinato de Charlie Kirk, publicando fotografías que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos.

En el comunicado oficial, el FBI instó a quienes posean información relevante a comunicarse a través del número 1-800-LLAME AL FBI, subrayando la importancia de los aportes del público en el proceso de identificación.

Además, la agencia federal ha puesto a disposición canales para el envío de consejos sobre medios digitales, ampliando así las vías de contacto para quienes puedan contribuir con datos o material audiovisual relacionado con el incidente.

La investigación sobre el tiroteo que terminó con la vida de Charlie Kirk en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utah continúa abierta, y las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que facilite la localización de la persona cuya imagen ha sido difundida.

Más temprano, las autoridades federales confirmaron que recuperaron el arma utilizada para asesinar al activista conservador Charlie Kirk y están analizando un “buen video” del sospechoso.

Una foto divulgada por el FBI del posible asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, reveló durante una conferencia de prensa que el arma homicida es un “rifle de alto poder, de cerrojo” que fue “recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador” tras el ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que las autoridades obtuvieron “buen video” del individuo que creen es el asesino de Kirk.

“Tenemos buen video”, declaró Mason en su momento. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

Los investigadores han logrado varios “avances” en la cacería del tirador, según Mason, quien detalló los movimientos del sospechoso. El tirador llegó al campus a las 11:52 a.m. hora local, subió a un techo, se dirigió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario.

El sospechoso “parece ser de edad universitaria” y se mezcló bien en el ambiente universitario, describió Mason.

Además del rifle, las autoridades recolectaron una huella de calzado, una huella de palma e impresiones de antebrazo que serán analizadas, informó Bohls. El FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo “completamente investigadas”.

El FBI avanza en las investigaciones para dar con la captura del posible asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud durante un evento en la universidad. El activista conservador, cofundador de Turning Point USA en 2012, tenía una enorme influencia en la política estadounidense y utilizaba sus masivas audiencias en redes sociales para promover políticas antiinmigratorias, cristianismo y tenencia de armas.

El ataque ha generado temores sobre la escalada de violencia política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump denunció el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables, sugiriendo que voces de la izquierda radical habían contribuido al crimen al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.