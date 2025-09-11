Estados Unidos

Las primeras imágenes del sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk

El FBI ha puesto a disposición canales para poder ubicar a la persona de las fotos, quien podría ser el asesino del influencer conservador

Guardar
El presunto asesino de Charlie
El presunto asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Las autoridades federales de EEUU han solicitado la colaboración ciudadana para identificar a una persona de interés vinculada con el asesinato de Charlie Kirk, publicando fotografías que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos.

En el comunicado oficial, el FBI instó a quienes posean información relevante a comunicarse a través del número 1-800-LLAME AL FBI, subrayando la importancia de los aportes del público en el proceso de identificación.

Además, la agencia federal ha puesto a disposición canales para el envío de consejos sobre medios digitales, ampliando así las vías de contacto para quienes puedan contribuir con datos o material audiovisual relacionado con el incidente.

La investigación sobre el tiroteo que terminó con la vida de Charlie Kirk en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utah continúa abierta, y las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que facilite la localización de la persona cuya imagen ha sido difundida.

Más temprano, las autoridades federales confirmaron que recuperaron el arma utilizada para asesinar al activista conservador Charlie Kirk y están analizando un “buen video” del sospechoso.

Una foto divulgada por el
Una foto divulgada por el FBI del posible asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, reveló durante una conferencia de prensa que el arma homicida es un “rifle de alto poder, de cerrojo” que fue “recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador” tras el ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que las autoridades obtuvieron “buen video” del individuo que creen es el asesino de Kirk.

“Tenemos buen video”, declaró Mason en su momento. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

Los investigadores han logrado varios “avances” en la cacería del tirador, según Mason, quien detalló los movimientos del sospechoso. El tirador llegó al campus a las 11:52 a.m. hora local, subió a un techo, se dirigió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario.

El sospechoso “parece ser de edad universitaria” y se mezcló bien en el ambiente universitario, describió Mason.

Además del rifle, las autoridades recolectaron una huella de calzado, una huella de palma e impresiones de antebrazo que serán analizadas, informó Bohls. El FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo “completamente investigadas”.

El FBI avanza en las
El FBI avanza en las investigaciones para dar con la captura del posible asesino de Charlie Kirk (@FBISaltLakeCity)

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud durante un evento en la universidad. El activista conservador, cofundador de Turning Point USA en 2012, tenía una enorme influencia en la política estadounidense y utilizaba sus masivas audiencias en redes sociales para promover políticas antiinmigratorias, cristianismo y tenencia de armas.

El ataque ha generado temores sobre la escalada de violencia política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump denunció el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables, sugiriendo que voces de la izquierda radical habían contribuido al crimen al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.

Temas Relacionados

EEUUCharlie KirkFBI

Últimas Noticias

Un perro policía murió en Hawái tras ser olvidado en un coche patrulla a altas temperaturas

Las autoridades abrieron una investigación para determinar a los responsables de la muerte del agente canino de seis años y medio

Un perro policía murió en

“El Conjuro: Últimos Ritos” rompe récords como la película de terror más taquillera con 194 millones en su estreno mundial

El largometraje dirigido por Michael Chaves consiguió la mejor apertura de la saga en 66 territorios y superó las marcas históricas que antes pertenecían a It

“El Conjuro: Últimos Ritos” rompe

A qué hora juegan los Mets de Juan Soto: todos los partidos de este 11 de septiembre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

A qué hora juegan los

Aseguran que el asesino de Charlie Kirk escribió frases en las municiones que utilizó durante el crimen

Fuentes de la investigación citadas por diversos medios de Estados Unidos agregaron detalles al avance oficial de la pesquisa, que estudia el rifle homicida y los videos en los que quedó registrado el presunto autor

Aseguran que el asesino de

Uber planea que sus usuarios puedan solicitar viajes en helicóptero a través de su aplicación en 2026

La empresa de servicio de taxis mantendrá una alianza con Joby Aviation para brindar esta modalidad en las ciudades más pobladas del mundo

Uber planea que sus usuarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misiones: el hijo de un

Misiones: el hijo de un asesor del exgobernador acordó la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual y trata de menores

Mercado automotor en alerta: qué pasará con los precios de los 0 km ante la suba del dólar

Se produjo un incendio en el edificio Libertad de la Armada y volcó una ambulancia cuando se sumaba al operativo

Hipertiroidismo vs hipotiroidismo: cuáles son los síntomas y cómo diferenciarlas

Tras el hallazgo de pistas de vida antigua en Marte: cómo volverán las muestras a la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: con una ausencia, los

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

TELESHOW
Sofía Gala contó cómo se

Sofía Gala contó cómo se prepara para interpretar a Moria Casán en la ficción: “Es algo surrealista”

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”

De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan

Jimena Buttigliengo festejó el cumpleaños de sus hijos luego de las denuncias cruzadas con su exmarido

El viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia: guirnalda con flores, atardeceres y nueva chance al amor