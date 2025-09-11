La venta del Chateau de la Roche marcó hito en el mercado inmobiliario de Nueva Jersey

Se vende mansión en Nueva Jersey

La reciente venta del Chateau de la Roche en Alpine, Nueva Jersey, ha marcado un nuevo hito en el mercado inmobiliario del estado, al convertirse en la transacción residencial más costosa de los últimos tres años y la más elevada en la exclusiva comunidad de Rio Vista desde 2022. Esta mansión, ubicada en un suburbio acomodado a solo media hora de Manhattan, se cerró por 17,7 millones de dólares, resaltando la demanda sostenida por propiedades singulares de alto perfil y reafirmando a Nueva Jersey como escenario de compras millonarias.

Una obra monumental: detalles y proceso de una construcción sin precedentes

La venta del Chateau de la Roche en Alpine marca un récord inmobiliario en Nueva Jersey con 17,7 millones de dólares (Captura de video)

Según informó Mansion Global, el Chateau de la Roche representa el culmen de una visión arquitectónica ambiciosa inspirada en los palacios europeos, pero con un carácter marcadamente estadounidense. La propiedad, que abarca más de 2387 metros cuadrados asentados en dos acres dentro del exclusivo enclave cerrado de Rio Vista, está “construida sobre roca volcánica,” referencia directa al formidable desafío que supuso preparar el terreno original.

Los actuales vendedores, David y Mindy Kwon, adquirieron el lote baldío en 2011 por 3,95 millones de dólares. A partir de ese momento, destinaron cuatro años a la edificación y supervisión del proyecto, contando con el despacho Zampolin & Associates Architects para el diseño y con Denise Albanese, agente inmobiliaria y diseñadora de interiores, para dotar a los interiores del refinamiento necesario. El resultado fue una estructura de piedra caliza, travertino y piedra artificial que, de acuerdo con los Kwon, fue bautizada como Chateau de la Roche “por la enorme roca que tuvieron que destruir para dejar lugar a los cimientos”.

Tal como indica la documentación registrada, la mansión se completó en 2017, combinando la majestuosidad del Viejo Mundo con tecnologías y comodidades contemporáneas. La propiedad ha sobresalido incluso en un mercado donde la competencia está marcada por el lujo extremo, distinguiéndose, de acuerdo con Albanese, como “la flor y nata” entre las casas de Rio Vista y una expresión de “grandeza y lujo”.

Artesanía y diseño: el alma del Chateau

La mansión, inspirada en palacios europeos, destaca por su arquitectura, lujo y comodidades únicas en el mercado (Captura de video)

Según informó The New York Post, la esencia arquitectónica del Chateau de la Roche se aprecia en los detalles de su diseño, donde lo ornamental y lo funcional convergen. En el interior, techos altos y molduras trabajadas conviven con una imponente escalera central, coronada por una lámpara de araña de cristal que sirve de punto focal. Esta área da paso a una biblioteca con paneles de madera ornamentados y chimenea, así como una sala de estar principal presidida por una gran chimenea.

Albanese reconoció que el valor de la finca no solo reside en su tamaño y ubicación, sino en el nivel de acabado: “Creo que se vendió a este precio por su calidad artesanal, sus exquisitos acabados, detalles y comodidades especiales. Es única”, declaró. Cada espacio interior fue concebido para combinar exclusividad y funcionalidad, incluyendo detalles como chimeneas a medida, escaleras nupciales y en uno de los tocadores, papel tapiz incrustado con cuentas de vidrio.

De residencia privada a ícono inmobiliario

La propiedad cuenta con siete dormitorios, 11 baños, tres piscinas, dos bares y un teatro privado (Captura de video)

La residencia, que cuenta con siete dormitorios y 11 baños, rivaliza con un resort privado gracias al catálogo de comodidades integrado durante su construcción. Entre ellas destacan dos piscinas de inmersión, piscina exterior estilo resort con spa, dos bares, sauna, baño de vapor, sala de billar, gran bodega, invernadero, sistema de aspiración central, un teatro privado con capacidad para quince personas, ascensor y un garaje para cuatro vehículos.

Cada una de estas instalaciones refleja la intención de crear un espacio apto tanto para el esparcimiento familiar como para la organización de eventos de alto perfil. Así lo sintetiza Albanese al opinar que “la grandeza general de la casa es muy impresionante, con sus altos techos y molduras detalladas en todas partes, y al mismo tiempo, la casa es cálida y acogedora”.

Historia de los propietarios y motivaciones detrás de la venta

David y Mindy Kwon, propietarios y promotores del proyecto, vendieron la mansión como parte de una estrategia patrimonial (Captura de video)

David Kwon, vicepresidente corporativo y director jurídico de ADP, junto a su esposa Mindy, forjaron el Chateau de la Roche como parte de una cartera diversa de propiedades. Según la propia Albanese, los Kwon decidieron reducir la cantidad de propiedades en su maniobra patrimonial, lo que motivó la reciente venta: “Es un poco triste ver que el castillo se va, pero ya estoy trabajando con los vendedores en su próximo proyecto inmobiliario y de diseño de interiores”. Los Kwon optaron por no hacer comentarios directos sobre la operación.

Comercialización y evolución del valor de mercado

La comercialización de la mansión incluyó ajustes de precio desde 25 millones hasta la cifra final de venta (Captura de video)

La comercialización de la propiedad fue estratégica; Denise Albanese desempeñó un doble papel como agente de ventas y diseñadora de interiores. La propiedad se listó inicialmente en 2021 con un precio de 25 millones de dólares, cifra que se ajustó a 22,49 millones en 2023 antes de cerrar finalmente en 17,7 millones este año. El comprador, cuya identidad no ha sido revelada, estuvo representado por Richard Orlando y Jason Pierce de Prominent Properties Sotheby’s International Realty, junto con Taylor Lucyk de Christie’s International Real Estate Group.

Al llegar a ese monto, la operación se ha consolidado como la venta residencial más costosa en Nueva Jersey desde 2021 y la de mayor valor en el enclave de Alpine en los últimos tres años. Los actores del mercado coinciden en que la cifra alcanzada responde a la difícil replicabilidad de una obra de tales características y los niveles de lujo presentes en cada elemento del Chateau de la Roche.