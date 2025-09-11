Comenzó el juicio federal por el intento de asesinato a Donald Trump

Durante el ataque, Donald Trump no sufrió heridas ni daños personales (Reuters)

El juicio federal contra Ryan Routh, acusado de planear el asesinato del presidente Donald Trump mientras jugaba al golf en West Palm Beach, Florida, inició este jueves, tras tres días de selección de jurados, en el tribunal de Fort Pierce.

El acusado, de 59 años y residente de Hawái, asumió su propia defensa, una decisión poco habitual en casos de esta magnitud y que ha añadido incertidumbre al proceso, según informó la agencia Europa Press.

Routh enfrenta cargos federales por intento de asesinato, agresión a un oficial federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego. En caso de ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua. La acusación sostiene que Routh preparó durante semanas el atentado y eligió el club de golf frecuentado por el presidente para ejecutar su plan. La fiscalía afirmó que el esquema implicaba disparar desde la densa vegetación del campo, aprovechando la cobertura natural.

Ryan Routh enfrenta cargos federales por planear el asesinato de Donald Trump en 2024 (Reuters)

La primera sesión del juicio tuvo un episodio importante cuando la jueza Aileen Cannon, designada durante el primer mandato presidencial de Trump, interrumpió la exposición inicial de Routh. El acusado comenzó a disertar sobre historia y conflictos globales, desviándose de los hechos centrales del caso. La magistrada cerró abruptamente los alegatos de apertura y ordenó iniciar de inmediato la producción de pruebas, llamando al primer testigo de la fiscalía.

La jueza colombiana Aileen Cannon está involucrada en uno de los casos más delicados de la justicia estadounidense. FOTO: Jesús Avilés

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos detectó el cañón de un rifle en la maleza próxima al campo de golf donde se encontraba Trump. El agente identificó a Routh antes de que el presidente se encontrara dentro del alcance del arma. El acusado apuntó hacia el uniformado, quien respondió disparando; soltó el arma y huyó en automóvil, pero poco después fue localizado y arrestado.

El incidente ocurrió apenas nueve semanas después de otro atentado fallido contra el presidente durante un acto en Pensilvania. En ese hecho, Matthew Crooks, de veinte años, disparó ocho veces y una bala rozó la oreja derecha del presidente. Un asistente murió, y Crooks fue abatido por los servicios de seguridad. El motivo de ese ataque permanece sin esclarecer.

Con respecto a este último intento de magnicidio, el proceso judicial contra Routh transcurre en un contexto de máxima vigilancia y escrutinio reforzado sobre la seguridad presidencial, especialmente tras estos incidentes.

El presidente Donald Trump había reforzado su seguridad tras otro atentado durante un acto (Reuters)

La composición final del jurado se definió el miércoles anterior al inicio de los alegatos, con doce titulares y cuatro suplentes. Se prevé que el juicio dure entre dos y cuatro semanas, dependiendo del ritmo de presentación de pruebas y la dinámica que imponga el acusado en su autodefensa, circunstancia inusual en la justicia federal estadounidense.

La biografía de Routh agrega particularidades al caso. Durante años trabajó en la construcción en Carolina del Norte antes de mudarse a Hawái. Los testimonios lo describen como “líder mercenario autoproclamado”, con antecedentes en el reclutamiento irregular de combatientes en conflictos internacionales y un historial de proyectos violentos.

Si es condenado, Ryan Routh podría recibir una pena de cadena perpetua por el atentado fallido

Durante la etapa inicial de la guerra en Ucrania, Routh intentó reunir soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para integrarlos en el ejército ucraniano, iniciativa rechazada y calificada como estafa.

Ryan Routh intentó reclutar combatientes para la guerra en Ucrania presentándose como líder mercenario, según testigos (AP foto/Efrem Lukatsky)

Los antecedentes penales de Routh incluyen un arresto en 2002 en Greensboro, Carolina del Norte, tras eludir un control y parapetarse con un arma automática y un explosivo descrito como “arma de destrucción masiva”, compuesto por un artefacto con mecha de 25 centímetros.

(Con información de Europa Press)