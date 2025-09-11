Estados Unidos

Comenzó el juicio federal por el intento de asesinato a Donald Trump

Ryan Routh enfrenta graves acusaciones tras ser descubierto con un rifle en las inmediaciones del campo donde el presidente practicaba golf en West Palm Beach

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Durante el ataque, Donald Trump
Durante el ataque, Donald Trump no sufrió heridas ni daños personales (Reuters)

El juicio federal contra Ryan Routh, acusado de planear el asesinato del presidente Donald Trump mientras jugaba al golf en West Palm Beach, Florida, inició este jueves, tras tres días de selección de jurados, en el tribunal de Fort Pierce.

El acusado, de 59 años y residente de Hawái, asumió su propia defensa, una decisión poco habitual en casos de esta magnitud y que ha añadido incertidumbre al proceso, según informó la agencia Europa Press.

Routh enfrenta cargos federales por intento de asesinato, agresión a un oficial federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego. En caso de ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua. La acusación sostiene que Routh preparó durante semanas el atentado y eligió el club de golf frecuentado por el presidente para ejecutar su plan. La fiscalía afirmó que el esquema implicaba disparar desde la densa vegetación del campo, aprovechando la cobertura natural.

Ryan Routh enfrenta cargos federales
Ryan Routh enfrenta cargos federales por planear el asesinato de Donald Trump en 2024 (Reuters)

La primera sesión del juicio tuvo un episodio importante cuando la jueza Aileen Cannon, designada durante el primer mandato presidencial de Trump, interrumpió la exposición inicial de Routh. El acusado comenzó a disertar sobre historia y conflictos globales, desviándose de los hechos centrales del caso. La magistrada cerró abruptamente los alegatos de apertura y ordenó iniciar de inmediato la producción de pruebas, llamando al primer testigo de la fiscalía.

La jueza colombiana Aileen Cannon
La jueza colombiana Aileen Cannon está involucrada en uno de los casos más delicados de la justicia estadounidense. FOTO: Jesús Avilés

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos detectó el cañón de un rifle en la maleza próxima al campo de golf donde se encontraba Trump. El agente identificó a Routh antes de que el presidente se encontrara dentro del alcance del arma. El acusado apuntó hacia el uniformado, quien respondió disparando; soltó el arma y huyó en automóvil, pero poco después fue localizado y arrestado.

El incidente ocurrió apenas nueve semanas después de otro atentado fallido contra el presidente durante un acto en Pensilvania. En ese hecho, Matthew Crooks, de veinte años, disparó ocho veces y una bala rozó la oreja derecha del presidente. Un asistente murió, y Crooks fue abatido por los servicios de seguridad. El motivo de ese ataque permanece sin esclarecer.

Con respecto a este último intento de magnicidio, el proceso judicial contra Routh transcurre en un contexto de máxima vigilancia y escrutinio reforzado sobre la seguridad presidencial, especialmente tras estos incidentes.

El presidente Donald Trump había
El presidente Donald Trump había reforzado su seguridad tras otro atentado durante un acto (Reuters)

La composición final del jurado se definió el miércoles anterior al inicio de los alegatos, con doce titulares y cuatro suplentes. Se prevé que el juicio dure entre dos y cuatro semanas, dependiendo del ritmo de presentación de pruebas y la dinámica que imponga el acusado en su autodefensa, circunstancia inusual en la justicia federal estadounidense.

La biografía de Routh agrega particularidades al caso. Durante años trabajó en la construcción en Carolina del Norte antes de mudarse a Hawái. Los testimonios lo describen como “líder mercenario autoproclamado”, con antecedentes en el reclutamiento irregular de combatientes en conflictos internacionales y un historial de proyectos violentos.

Si es condenado, Ryan Routh podría recibir una pena de cadena perpetua por el atentado fallido

Durante la etapa inicial de la guerra en Ucrania, Routh intentó reunir soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para integrarlos en el ejército ucraniano, iniciativa rechazada y calificada como estafa.

Ryan Routh intentó reclutar combatientes
Ryan Routh intentó reclutar combatientes para la guerra en Ucrania presentándose como líder mercenario, según testigos (AP foto/Efrem Lukatsky)

Los antecedentes penales de Routh incluyen un arresto en 2002 en Greensboro, Carolina del Norte, tras eludir un control y parapetarse con un arma automática y un explosivo descrito como “arma de destrucción masiva”, compuesto por un artefacto con mecha de 25 centímetros.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Donald TrumpRyan RouthEstados UnidosFloridaJuicio

Últimas Noticias

Un día de playa con su familia casi la mata: la historia de una madre que sobrevivió a una bacteria devoradora de carne

Las autoridades han advertido sobre el incremento de estos peligrosos microorganismos en varios de los destinos más populares del país

Un día de playa con

Condenaron a la esposa del ex senador Bob Menéndez a 4 años y medio de prisión por participar en sobornos

La Fiscalía había solicitado una pena mínima de siete años de cárcel

Condenaron a la esposa del

La inflación y el mercado laboral ponen a la Reserva Federal y a los estadounidenses en una situación difícil

El índice de precios al consumidor aumentó por tercer mes consecutivo debido al alza de gasolina, alimentos y billetes de avión, ubicándose por encima del objetivo de la Reserva Federal y anticipando decisiones claves en política monetaria

La inflación y el mercado

Turismo en crisis: EEUU pierde 12.500 millones por la caída de visitantes extranjeros en 2025

La reducción en la llegada de viajeros internacionales afecta directamente a hoteles, aerolíneas y pequeños comercios, con pérdidas laborales y menor ocupación en destinos clave

Turismo en crisis: EEUU pierde

Florida libera de impuestos la compra de pistolas, rifles y municiones: así funciona la polémica medida de DeSantis

La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y también incluye equipos de campamento, pesca y caza con topes de precio definidos por el Departamento de Ingresos estatal

Florida libera de impuestos la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Récord absoluto para el oro:

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

INFOBAE AMÉRICA
Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco