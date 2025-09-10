Las reacciones a la muerte de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, saluda a la multitud durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 19 de diciembre de 2024 (REUTERS/Cheney Orr/Foto de archivo)

Charlie Kirk, quien pasó de ser un activista conservador adolescente en el campus a un destacado podcaster, guerrero cultural y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante una de sus emblemáticas apariciones públicas en una universidad de Utah. Tenía 31 años. Su asesinato fue repudiado en Estados Unidos por todo el espectro político.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!“, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

Kirk murió haciendo lo que lo convirtió en una poderosa fuerza política: movilizar a la derecha en un campus universitario, esta vez en la Universidad del Valle de Utah. Su tiroteo se suma a la creciente cantidad de ataques contra figuras políticas, desde el asesinato de una legisladora estatal demócrata y su esposo en Minnesota hasta el tiroteo de Trump el verano pasado, que han conmocionado a la nación.

“Dale, Señor, el descanso eterno”, escribió el vicepresidente JD Vance.

Kirk personificó el conservadurismo combativo y populista que se ha apoderado del Partido Republicano en la era de Trump. En 2012, lanzó su organización, Turning Point USA, dirigida a jóvenes y aventurándose en campus universitarios de tendencia liberal, donde muchos activistas republicanos se resistían a pisar.

Donald Trump junto a Charlie Kirk

“En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”, escribió el ex presidente Joe Biden en su cuenta de X.

Aliado de Trump durante la campaña inicial del presidente en 2016, Kirk llevó a Turning Point de ser uno de los muchos grupos conservadores al centro del universo de la derecha.

El ala política de Turning Point ayudó a impulsar la campaña de Trump de 2024, intentando impulsar a los conservadores descontentos que rara vez votan. Trump ganó Arizona, el estado natal de Turning Point, por cinco puntos porcentuales tras perderlo por un estrecho margen en 2020. El grupo es conocido por sus extravagantes eventos, que a menudo incluyen luces estroboscópicas y pirotecnia. Cuenta con más de 250.000 miembros estudiantiles. El miércoles, Trump elogió a Kirk, quien comenzó como asesor no oficial durante la campaña de Trump de 2016 y más recientemente se convirtió en su confidente. “Era un muy buen amigo mío y una persona extraordinaria”, declaró Trump al New York Post.

“Estoy profundamente consternada por el tiroteo en Utah. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia”, escribió la ex vicepresidenta de EEUU Kamala Harris. Y agregó: “Que quede claro: la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que no provoque más violencia”.

El activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah . September 10, 2025. Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS

Barack Obama fue otra de las personas que condenó el asesinato del joven activista. “Aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Michelle y yo oraremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños”, escribió el ex presidente en cuenta de X.

Kirk también había sido una presencia habitual en los campus universitarios. El año pasado, en el programa de redes sociales “Surrounded”, se enfrentó a 20 estudiantes universitarios liberales para defender sus puntos de vista, incluyendo que el aborto es un asesinato y debería ser ilegal.

“Jeanette y yo estamos devastados. El compromiso de Charlie Kirk con las futuras generaciones de Estados Unidos y su sentido de patriotismo resonarán durante décadas. Que el Señor bendiga a Charlie y a su familia”, escribió el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

“Esta noche, mis pensamientos están con los seres queridos de Charlie Kirk. Es desgarrador que una joven familia haya perdido a su padre y a su esposo. Todos debemos tener la libertad de debatir abierta y libremente sin miedo; la violencia política no tiene justificación”, dijo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

La presidente de Italia, Giorgia Meloni, fue otra de las que lamentó la muerte del activista conservador.

“La noticia del asesinato de Charlie Kirk, un joven activista republicano muy seguido, es impactante. Un asesinato atroz, una profunda herida para la democracia y para quienes creen en la libertad. Mi más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos y a la comunidad conservadora estadounidense”, escribió la mandataria italiana en su cuenta de X.

Un oficial de policía se encuentra frente a una carpa con el lema 'The American Comeback Tour', acordonada después de que el activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fuera asesinado a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, EEUU, el 10 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jim Urquhart)

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió en X: “Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Amigo incondicional de Israel, luchó contra las mentiras y defendió con valentía la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no se realizará. Perdimos a un ser humano increíble. Su inmenso orgullo por Estados Unidos y su valiente convicción en la libertad de expresión dejarán una huella imborrable. Descansa en paz, Charlie Kirk”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, también repudió la muerte de Kirk, que calificó de “asesinato atroz”.

“Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

“Su asesinato es un acto monstruoso que debe ser repudiado por todos los ciudadanos del mundo. El pilar de una sociedad democrática es el derecho sagrado a la libertad de expresión y al pluralismo político”, señaló la líder opositora María Corina Machado en su cuenta de X.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresión su conmoción por la muerte del joven activista.

FOTO DE ARCHIVO: Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se pone una gorra MAGA durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, EEUU, el 19 de diciembre de 2024 (REUTERS/Cheney Orr/Foto de archivo)

“Conmocionados por el terrible asesinato de Charlie Kirk en Utah hoy. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos pequeños, quienes fueron el pilar de su vida. Que encuentren fuerza y ​​que descanse en paz", escribió Metsola en su cuenta de X.

Kirk estaba casado con la podcaster Erika Frantzve. Tienen dos hijos pequeños.

Turning Point fue fundada en un suburbio de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, activista del Tea Party, para promover en los campus universitarios la reducción de impuestos y un gobierno limitado.

Kirk abogó por un nuevo conservadurismo que defendiera la libertad de expresión, desafiando a las grandes tecnológicas y a los medios de comunicación, y centrando la atención en la clase trabajadora estadounidense más allá de la capital del país.

“Como movimiento conservador, debemos plantearnos una pregunta: ¿Vamos a volver al partido de la clase dirigente del statu quo?”, dijo en su discurso inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2020.

¿O vamos a aprender de lo que yo llamo la doctrina MAGA? La doctrina MAGA, que es una doctrina de renovación y resurgimiento estadounidense, que afirma que Estados Unidos es el país más grande de la historia del mundo.