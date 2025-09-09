Estados Unidos

Un niño de 13 años podría batir un récord mundial tras capturar un pez más grande que él mismo

El menor de New Hampshire no permitió que nadie lo ayudara a pescar el enorme ejemplar de un fletán atlántico de 80 kilogramos

Por Daniela Mérida

Un niño de 13 años
Un niño de 13 años podría batir un récord mundial de pesca. (Jill Denio via AP)

Un adolescente de Hampton, New Hampshire, capturó un fletán atlántico de 80 kilogramos (177 libras), superando ampliamente su propio peso. Jackson Denio, de 13 años, consiguió la hazaña durante una expedición de pesca en alta mar a unos 161 kilómetros (100 millas) de la costa de Nueva Inglaterra. El ejemplar fue capturado el lunes 1 de septiembre dentro de un viaje organizado por la empresa Al Gauron Deep Sea Fishing and Whale Watching y podría convertirse en un nuevo récord mundial juvenil, según Associated Press (AP).

Denio, quien mide 1,75 metros (5 pies y 9 pulgadas) y pesa alrededor de 54 kilogramos (120 libras), pescó el fletán después de sugerir a la tripulación que deseaba atrapar un tiburón. Tras recibir la recomendación de lanzar el anzuelo al fondo marino, el joven notó el peso en la caña y supo que tenía entre manos un pez importante. “Creo que grité, honestamente. No sé exactamente qué pasó, pero estaba muy emocionado”, relató Denio.

Jim Walsh, capitán del barco que comandaba el grupo, describió la escena y la reacción a bordo. Afirmó que Denio luchó durante aproximadamente 30 minutos para llevar el pez a la superficie y nunca soltó la caña ni permitió que otro pasajero interviniera. “No soltó la caña en ningún momento. No permitió que nadie más la tocara. Siguió trabajando hasta que el pez comenzó a agotarse, y finalmente lo subió a la superficie. Nos quedamos sorprendidos”, añadió Walsh.

Proceso de captura y reacción a bordo

Los testigos aseguraron que el
Los testigos aseguraron que el menor no permitió que nadie más lo ayudara a luchar contra el enorme ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido partió el domingo anterior, con cerca de 30 personas participando en la excursión nocturna. Después de alcanzar el objetivo de pescar varias especies como el abadejo, Denio expresó su deseo de enfrentarse a un ejemplar mayor. Al poco de comenzar la espera, la caña de Denio registró el tirón característico de una captura considerable.

Walsh, quien ha guiado numerosos viajes de pesca en la zona, concluyó que el bienestar del pez y la seguridad de la tripulación dependían de la destreza de Denio al manejar la caña. Los pasajeros observaron la batalla y animaron al joven durante los momentos más exigentes.

Verificación y posible récord

La International Game Fish Association
La International Game Fish Association tiene una vacante en el récord juvenil de la especie que Denio atrapó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que el pez fuera procesado, Denio y su familia documentaron el peso, tomaron imágenes y reunieron detalles sobre el equipo utilizado. Estos elementos son requeridos para solicitar un reconocimiento oficial ante la International Game Fish Association (IGFA). De acuerdo con ambas fuentes, la familia planea presentar la captura para obtener el récord mundial juvenil masculino de fletán atlántico, así como en la categoría de línea para todas las especies.

El sitio oficial de la IGFA muestra vacante el récord para la categoría juvenil masculina del fletán atlántico. Ningún representante de la organización respondió aún a las consultas de los medios sobre el procedimiento y la validez de la marca.

Denio declaró a AP que el episodio refuerza su interés en la pesca. “Me dan más ganas de seguir pescando e intentar batir el récord si puedo”, declaró el joven pescador tras la jornada que le permitió presentarse para más de un posible récord internacional.

