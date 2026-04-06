Estados Unidos

El ranking North America’s 50 Best Bars 2026 reconoce a cinco establecimientos neoyorquinos

La publicación de la lista preliminar resalta la diversidad y evolución de la coctelería en la ciudad, con propuestas tradicionales y contemporáneas evaluadas por un panel de más de 300 especialistas del sector

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Múltiples personas en un bar iluminado, riendo y brindando con bebidas. Un camarero sonriente prepara cócteles en el lado derecho de la barra.
Cinco bares de Nueva York fueron seleccionados en en la lista de «North America’s 50 Best Bars 2026». (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco bares de Nueva York figuran en el ranking internacional North America’s 50 Best Bars 2026, según el portal especializado Secret NYC. La ciudad reafirma su liderazgo en coctelería norteamericana, mientras la próxima ceremonia de premiación en Vancouver anticipa una renovada competencia entre locales emblemáticos de Estados Unidos y Canadá.

Los bares seleccionados, ubicados en el centro de la ciudad, presentan una variedad de coctelerías pensadas para disfrutar, deleitar y relajarse tras una larga jornada.

Una vista interior de un concurrido bar de Nueva York con gente celebrando, confeti cayendo y un camarero sonriente preparando bebidas detrás de la barra.
Cinco bares de Nueva York figuran en el ranking internacional North America’s 50 Best Bars 2026, según el portal especializado Secret NYC(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking incluye en sus puestos del 51 al 100 bares turísticos de Tijuana y propuestas de Washington D. C., a partir de una votación de más de 300 expertos, entre barmans, educadores y periodistas del sector.

La lista completa de los 50 mejores bares de Norteamérica se publicará el 22 de abril de 2026, durante una ceremonia en Vancouver que podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de 50 Best.

La clasificación divulgada por Secret NYC y elaborada por el jurado de North America’s 50 Best Bars 2026 sitúa al país con 25 establecimientos entre los seleccionados, repartidos en 28 ciudades y sumando 14 nuevas incorporaciones.

Estos son los cinco bares que figuran en la lista de <i>North America’s 50 Best Bars 2026</i>

Katana Kitten

Entre los bares neoyorquinos elegidos se encuentra Katana Kitten, que obtuvo el puesto número 52. De acuerdo con Secret NYC, el bar se organiza en dos niveles: un nivel superior orientado a la degustación tranquila y una planta baja de ambiente más festivo.

Entre las creaciones más solicitadas figuran el Sakura Highball y el Sour Cherry Crush, que combinan ginebra japonesa, sake y cerezas ácidas junto a licores tradicionales norteamericanos. El grupo hostelero responsable del lugar inauguró recientemente Cocktail Omakase en el Lower East Side en Manhattan. Dirección: 531 Hudson St, en Manhattan.

Katana Kitten obtuvo el puesto número 52. Foto: Instagram @katanakitten_nyc
Katana Kitten obtuvo el puesto número 52. Foto: Instagram @katanakitten_nyc

Dante

Situado en Greenwich Village, en Manhattan, Dante mantiene su estatus tras haber alcanzado el primer puesto a nivel mundial en 2019. Aunque descendió posiciones en el ranking, continúa como referencia de coctelería en Nueva York, apoyado en más de un siglo de historia y un público que incluye referentes de la música, la literatura y el cine. Secret NYC resalta la atmósfera tranquila del local y la notable cantidad de clientes.

Dante mantiene su estatus tras haber alcanzado el primer puesto a nivel mundial en 2019. Foto: Instagram @dantenewyorkcity
Dante mantiene su estatus tras haber alcanzado el primer puesto a nivel mundial en 2019. Foto: Instagram @dantenewyorkcity

Seed Library – puesto número 66

La sorpresa del listado fue Seed Library, que logró su ingreso por primera vez, ubicándose en el puesto n.º 66, menos de un año después de su apertura en noviembre de 2025. La propuesta se define por el equilibrio entre una estética sencilla y un servicio minucioso, con cócteles que destacan por el uso de ingredientes fermentados.

Sus especialidades incluyen el Rhubarb Alexander, elaborado con tequila, ruibarbo y vainilla, y el Blue Hill 75, que fusiona ginebra, zanahoria morada fermentada y champán.

  • Dirección: 601 Metropolitan Ave, en Manhattan.
La sorpresa del listado fue Seed Library, que logró su ingreso por primera vez, ubicándose en el puesto n.º 66,
La sorpresa del listado fue Seed Library, que logró su ingreso por primera vez, ubicándose en el puesto n.º 66,

Portrait Bar

En esta edición, Portrait Bar ascendió al puesto n.º 22, impulsado por una carta de cócteles que equilibra reinterpretaciones modernas y clásicas. El espacio destaca por su decoración en madera oscura, obras de arte y asientos acolchados que ofrecen una experiencia más reservada.

Entre sus propuestas sobresale el Mapo District, un cóctel que mezcla soju, whisky ahumado, pepino y licor de piña y vainilla, acompañado por una oferta gastronómica de alto nivel.

  • Dirección: 438 Madison Ave, en Manhattan.
En esta edición, Portrait Bar ascendió al puesto n.º 22, impulsado por una carta de cócteles que equilibra reinterpretaciones modernas y clásicas. Foto: Instagram @theportrait.bar
En esta edición, Portrait Bar ascendió al puesto n.º 22, impulsado por una carta de cócteles que equilibra reinterpretaciones modernas y clásicas. Foto: Instagram @theportrait.bar

Shinji’s

El quinto representante neoyorquino es Shinji’s, ubicado en Flatiron, en Manhattan, y gestionado por el equipo de Noda, restaurante con estrella Michelin. La carta propone opciones técnicas y nostálgicas, como el S&P 500, que recrea los sabores de una charcutería en versión coctelera, y el Tropicana, presentado en una naranja entera congelada.

Secret NYC señala la creatividad y originalidad como características del establecimiento.

  • Dirección: 37 W 20th St, en Manhattan.

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