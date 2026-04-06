Sospechoso en Wisconsin agrede a un agente y es hallado con fentanilo y cocaína

Jose Fredy Rodriguez Acuna, detenido por cargos federales vinculados a drogas en Portage, fue arrestado durante un operativo vial y está bajo custodia federal tras la intervención de ICE (Daily Dodge)

Una agente de la oficina del alguacil de Columbia, en Wisconsin, fue hospitalizada tras sufrir un incidente médico provocado por la inhalación accidental de polvo de fentanilo y cocaína al inspeccionar billetes incautados a Jose Fredy Rodriguez Acuna.

El detenido, bajo arresto federal por cargos relacionados con drogas, está en custodia mientras las autoridades locales refuerzan la alerta sobre el peligro que representan estas sustancias, tanto en operaciones en campo como en el interior de centros de detención, según informó Fox News.

El incidente tuvo lugar el 31 de marzo durante el proceso de ingreso de Acuna a la cárcel, luego de ser arrestado en un control de tránsito.

De acuerdo con la oficina del alguacil citada por el medio, la agente manipulaba billetes estadounidenses confiscados al detenido cuando, al desplegar uno, liberó una sustancia pulverulenta.

El polvo se dispersó y entró en contacto directo con su rostro, provocando una reacción inmediata. La sustancia fue identificada posteriormente como una mezcla de cocaína y fentanilo, compuestos extremadamente peligrosos incluso en dosis mínimas.

Una agente del alguacil recibe un aerosol nasal Narcan de sus colegas después de ser expuesta a una sustancia en billetes, en una sala de ingreso de un centro penitenciario en Wisconsin (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención rápida del personal penitenciario, que administró Narcan —un aerosol nasal utilizado como antídoto de emergencia ante sobredosis de opioides—, resultó determinante para estabilizar a la agente.

Según el sheriff Roger Brandner, citado por Fox News, la funcionaria fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona, donde se espera una recuperación completa gracias a la pronta asistencia recibida.

La detención y los riesgos de exposición a sustancias sintéticas

Jose Fredy Rodriguez Acuna, de 25 años y residente de Portage, fue arrestado por tenencia de cocaína y narcóticos tras el operativo vial realizado en Wisconsin.

Los resultados del test inicial, difundidos por la oficina del alguacil y recogidos por Fox News, confirmaron la presencia de ambas drogas en el polvo incautado. Por estos hechos, Acuna enfrentó cargos formales y se le fijó una fianza de USD 1.000 en efectivo.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó una solicitud de retención migratoria, lo que derivó en el traspaso del detenido a custodia federal.

En la sala de ingreso de la cárcel del condado de Columbia, Wisconsin, una agente del alguacil recibe asistencia con Narcan de sus colegas tras inhalar accidentalmente polvo blanco mientras manipulaba dinero incautado, observada por un detenido esposado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte subraya que es común que personas arrestadas por delitos asociados a estupefacientes oculten sustancias prohibidas o implementos de consumo en sus pertenencias al momento de ingresar a un centro penitenciario.

El sheriff Roger Brandner destacó: “El peligro no termina en la calle, y nuestro personal de centros penitenciarios debe estar preparado para este riesgo. Nuestro equipo identificó y respondió de forma excelente ante esta emergencia potencialmente mortal. Nos reconforta saber que la agente podrá recuperarse”.

Precauciones y protocolo ante emergencias con drogas sintéticas

El caso reitera la gravedad de la exposición accidental a fentanilo, capaz de provocar reacciones severas incluso por simple contacto o inhalación de partículas.

El riesgo es permanente tanto para agentes de campo como para personal que procesa ingresos y manipula evidencia en cárceles y comisarías de Estados Unidos.

El sheriff Brandner enfatizó ante Fox News la importancia de mantener entrenamiento y medidas de protección constantes para reducir el peligro de intoxicación aguda entre quienes trabajan en la custodia y manipulación de narcóticos.

La investigación difundida por el medio detalla que la administración inmediata de Narcan —antídoto de acción rápida para revertir síntomas de intoxicación por opioides— fue crucial para el desenlace favorable en el estado de salud de la agente afectada. El protocolo de emergencia permitió su estabilización y traslado seguro al hospital.

La intervención policial culminó en la retención federal de Rodriguez Acuna y la actualización de protocolos de alerta sobre manipulación de objetos y evidencia potencialmente contaminada en centros de detención de Wisconsin.

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de reforzar las medidas preventivas y el equipamiento de los equipos de seguridad para afrontar situaciones de exposición a drogas sintéticas, cuya peligrosidad sigue en aumento en el contexto nacional.