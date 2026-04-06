Estados Unidos

Sospechoso en Wisconsin agrede a un agente y es hallado con fentanilo y cocaína

Un detenido golpeó a un alguacil durante un control en el condado de Columbia, donde las autoridades encontraron sustancias ilegales, incluidas fentanilo y cocaína, tras el altercado ocurrido en el sur del estado

Guardar
Jose Fredy Rodriguez Acuna, detenido por cargos federales vinculados a drogas en Portage, fue arrestado durante un operativo vial y está bajo custodia federal tras la intervención de ICE (Daily Dodge)
Jose Fredy Rodriguez Acuna, detenido por cargos federales vinculados a drogas en Portage, fue arrestado durante un operativo vial y está bajo custodia federal tras la intervención de ICE (Daily Dodge)

Una agente de la oficina del alguacil de Columbia, en Wisconsin, fue hospitalizada tras sufrir un incidente médico provocado por la inhalación accidental de polvo de fentanilo y cocaína al inspeccionar billetes incautados a Jose Fredy Rodriguez Acuna.

El detenido, bajo arresto federal por cargos relacionados con drogas, está en custodia mientras las autoridades locales refuerzan la alerta sobre el peligro que representan estas sustancias, tanto en operaciones en campo como en el interior de centros de detención, según informó Fox News.

El incidente tuvo lugar el 31 de marzo durante el proceso de ingreso de Acuna a la cárcel, luego de ser arrestado en un control de tránsito.

De acuerdo con la oficina del alguacil citada por el medio, la agente manipulaba billetes estadounidenses confiscados al detenido cuando, al desplegar uno, liberó una sustancia pulverulenta.

El polvo se dispersó y entró en contacto directo con su rostro, provocando una reacción inmediata. La sustancia fue identificada posteriormente como una mezcla de cocaína y fentanilo, compuestos extremadamente peligrosos incluso en dosis mínimas.

Agente del alguacil en uniforme recibe aerosol nasal mientras una nube de polvo blanco se dispersa de billetes que sostiene. Colegas y equipo policial alrededor en una oficina.
Una agente del alguacil recibe un aerosol nasal Narcan de sus colegas después de ser expuesta a una sustancia en billetes, en una sala de ingreso de un centro penitenciario en Wisconsin (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención rápida del personal penitenciario, que administró Narcan —un aerosol nasal utilizado como antídoto de emergencia ante sobredosis de opioides—, resultó determinante para estabilizar a la agente.

Según el sheriff Roger Brandner, citado por Fox News, la funcionaria fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona, donde se espera una recuperación completa gracias a la pronta asistencia recibida.

La detención y los riesgos de exposición a sustancias sintéticas

Jose Fredy Rodriguez Acuna, de 25 años y residente de Portage, fue arrestado por tenencia de cocaína y narcóticos tras el operativo vial realizado en Wisconsin.

Los resultados del test inicial, difundidos por la oficina del alguacil y recogidos por Fox News, confirmaron la presencia de ambas drogas en el polvo incautado. Por estos hechos, Acuna enfrentó cargos formales y se le fijó una fianza de USD 1.000 en efectivo.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó una solicitud de retención migratoria, lo que derivó en el traspaso del detenido a custodia federal.

Tres agentes del alguacil. Dos asisten a una colega con Narcan en la nariz mientras ella está sentada frente a una mesa con dinero y polvo blanco. Un detenido observa.
En la sala de ingreso de la cárcel del condado de Columbia, Wisconsin, una agente del alguacil recibe asistencia con Narcan de sus colegas tras inhalar accidentalmente polvo blanco mientras manipulaba dinero incautado, observada por un detenido esposado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte subraya que es común que personas arrestadas por delitos asociados a estupefacientes oculten sustancias prohibidas o implementos de consumo en sus pertenencias al momento de ingresar a un centro penitenciario.

El sheriff Roger Brandner destacó: “El peligro no termina en la calle, y nuestro personal de centros penitenciarios debe estar preparado para este riesgo. Nuestro equipo identificó y respondió de forma excelente ante esta emergencia potencialmente mortal. Nos reconforta saber que la agente podrá recuperarse”.

Precauciones y protocolo ante emergencias con drogas sintéticas

El caso reitera la gravedad de la exposición accidental a fentanilo, capaz de provocar reacciones severas incluso por simple contacto o inhalación de partículas.

El riesgo es permanente tanto para agentes de campo como para personal que procesa ingresos y manipula evidencia en cárceles y comisarías de Estados Unidos.

El sheriff Brandner enfatizó ante Fox News la importancia de mantener entrenamiento y medidas de protección constantes para reducir el peligro de intoxicación aguda entre quienes trabajan en la custodia y manipulación de narcóticos.

La investigación difundida por el medio detalla que la administración inmediata de Narcan —antídoto de acción rápida para revertir síntomas de intoxicación por opioides— fue crucial para el desenlace favorable en el estado de salud de la agente afectada. El protocolo de emergencia permitió su estabilización y traslado seguro al hospital.

La intervención policial culminó en la retención federal de Rodriguez Acuna y la actualización de protocolos de alerta sobre manipulación de objetos y evidencia potencialmente contaminada en centros de detención de Wisconsin.

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de reforzar las medidas preventivas y el equipamiento de los equipos de seguridad para afrontar situaciones de exposición a drogas sintéticas, cuya peligrosidad sigue en aumento en el contexto nacional.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasFentaniloWisconsinDrogas SintéticasSeguridad Penitenciaria

Últimas Noticias

Trump prepara una profunda ofensiva para derrotar a Irán en Ormuz, pese a los misiles y las tropas desplegadas por la Guardia Revolucionaria

El Pentágono diseñó un movimiento militar destinado a desbloquear el Estrecho, pero será una operación compleja por el sistema de defensa iraní que incluye minas de profundidad, lanchas ultra rápidas y satélites controlados por China y Rusia

Trump prepara una profunda ofensiva para derrotar a Irán en Ormuz, pese a los misiles y las tropas desplegadas por la Guardia Revolucionaria

La tasa de desempleo en Estados Unidos cae al 4,3% tras un repunte salarial inesperado

Un aumento en las contrataciones en el sector salud y el cierre de huelgas contribuyeron a reducir el desempleo, mientras empresas muestran cautela ante la incertidumbre geopolítica y el alza de los precios energéticos

La tasa de desempleo en Estados Unidos cae al 4,3% tras un repunte salarial inesperado

Cómo los jugadores de la MLS ganan protagonismo en la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial

Las recientes actuaciones de futbolistas como Diego Luna, Max Arfsten y Matt Turner aumentan la presión en el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino, que sigue evaluando el desempeño para definir la nómina rumbo a la Copa del Mundo

Cómo los jugadores de la MLS ganan protagonismo en la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial

Wall Street cerró al alza y el petróleo subió antes del fin del plazo que Donald Trump impuso a Irán

Los principales índices de Wall Street finalizaron la jornada con ganancias moderadas, en medio de un escenario marcado por la subida del crudo, tensiones en Oriente Medio y un repunte en las acciones bancarias y tecnológicas

Wall Street cerró al alza y el petróleo subió antes del fin del plazo que Donald Trump impuso a Irán

Las Vegas se transforma en polo residencial: auge inmobiliario y retos de sostenibilidad

El dinamismo inmobiliario y la llegada de nuevos residentes posicionan a Las Vegas como un emergente centro urbano, donde la creciente demanda abre interrogantes sobre el futuro equilibrio entre desarrollo, accesibilidad y planificación

Las Vegas se transforma en polo residencial: auge inmobiliario y retos de sostenibilidad

TECNO

Por qué mi celular se podría quedar sin WhatsApp desde el próximo 15 de abril

Por qué mi celular se podría quedar sin WhatsApp desde el próximo 15 de abril

¿Quieres saber tu coeficiente intelectual? Así puedes medirlo fácil y rápido en Internet

WhatsApp prueba la mejor función para eliminar el ruido en llamadas de voz y video

Windows 10 se queda sin soporte: esto es lo que debes hacer hoy

Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo en lo que puedes triunfar”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo

Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para cuidar el cerebro

“Marshals” rindió homenaje a Cole Brings Plenty, fallecido actor de “Yellowstone”

MUNDO

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

Cada año se pierden alimentos suficientes para dar 25 vueltas al mundo, alerta la ONU

Qatar confronta a Irán por los ataques al Golfo y exige una salida diplomática al conflicto

El líder supremo de Irán dijo que la muerte de su jefe de inteligencia no frenará la ofensiva en Medio Oriente

Wall Street cerró al alza y el petróleo subió antes del fin del plazo que Donald Trump impuso a Irán