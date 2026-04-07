Estados Unidos

Estados Unidos despliega su E-4B, el “avión del fin del mundo”, mientras Trump evalúa acciones militares contra Irán

Una aeronave conocida como “avión del juicio final” se mantuvo en operaciones este lunes en el centro del país en el contexto de nuevas tensiones entre la administración estadounidense y la República Islámica por el acuerdo propuesto

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El avión E-4B Nightwatch de Estados Unidos sobrevoló la base aérea Offutt en Nebraska en medio de la crisis con Irán. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
El avión E-4B Nightwatch de Estados Unidos sobrevoló la base aérea Offutt en Nebraska en medio de la crisis con Irán. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Uno de los E-4B Nightwatch de Estados Unidos, conocidos como aviones “del juicio final”, fue visto este lunes sobrevolando la base aérea Offutt en Nebraska, pocas horas antes del vencimiento del plazo otorgado por Donald Trump para que Irán acepte su acuerdo de paz, según informó el tabloide británico Daily Mail.

El aparato, ideado para asegurar la supervivencia del liderazgo y el mando militar estadounidense en caso de guerra nuclear, despegó de Offutt a las 10:17 (hora del este) y realizó al menos seis vueltas sobre la zona antes de regresar a la base.

La operación aérea ocurre mientras el presidente Trump fijó como plazo el martes para que Irán acepte sus términos y reabra el Estrecho de Ormuz; de lo contrario, anunció que Estados Unidos destruiría plantas eléctricas y puentes de la República Islámica. “El país entero puede ser borrado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”, declaró Trump en la Casa Blanca este lunes, de acuerdo con el Daily Mail.

El E-4B Nightwatch actúa como centro de mando aéreo para el presidente, el secretario de Defensa y el liderazgo militar, asegurando el flujo de órdenes y comunicaciones en caso de emergencia.

La flota estadounidense se compone de 4 aviones de este modelo, que mantienen vuelos regulares durante todo el año para preservar el estado de alerta militar, según el Daily Mail.

Cada aeronave está equipada para resistir explosiones nucleares, ciberataques y pulsos electromagnéticos; cuenta con blindajes térmicos y nucleares y puede albergar hasta 112 personas, con instalaciones distribuidas en tres niveles, incluyendo 18 literas, una sala de reuniones, áreas de trabajo colaborativo, un centro de mando y zonas de descanso.

Su conectividad global es posible gracias a 67 antenas y platos satelitales instalados en su cúpula, lo que le permite el contacto con cualquier punto del planeta.

Así es el E-4B Nightwatach

El E-4B integra el núcleo del Sistema Nacional de Mando Militar y está destinado a preservar la capacidad de comunicación y mando de las fuerzas armadas en escenarios de emergencia o en caso de destrucción de los centros terrestres de control.

Esto garantiza que, aun en situaciones extremas, los máximos responsables de la seguridad —incluido el presidente, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto— conserven operatividad decisional y acceso directo a todos los sistemas de defensa del país.

Además, el E-4B cumple funciones logísticas durante los viajes oficiales del secretario de Defensa y su equipo, garantizando conectividad global conforme a la normativa federal estadounidense.

Donald Trump advirtió que Irán tiene plazo hasta el martes para aceptar los términos de paz y reabrir el Estrecho de Ormuz. (REUTERS/Ken Cedeno)
Donald Trump advirtió que Irán tiene plazo hasta el martes para aceptar los términos de paz y reabrir el Estrecho de Ormuz. (REUTERS/Ken Cedeno)

El avión, desarrollado a partir del modelo Boeing 747-200, se encuentra equipado con cuatro motores turbofán General Electric CF6-50E2, que le permiten alcanzar un empuje total de 210.000 libras.

Con 70,5 metros de longitud, una envergadura de 59,7 metros y una altura de 19,3 metros, puede operar durante 12 horas sin recargar combustible y es capaz de reabastecerse en pleno vuelo, según cifras de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Su peso máximo de despegue alcanza los 360.000 kilogramos, lo que lo convierte en una plataforma idónea para operaciones prolongadas en condiciones extremas.

Desde su primer despliegue en enero de 1980, solo existen cuatro E-4B en servicio activo, todos asignados al 595th Command and Control Group en la Base Aérea Offutt de Nebraska.

El interior del aparato está dividido en seis áreas funcionales, que incluyen zona de trabajo de comando, sala de conferencias, sala de información, área operativa, zona de comunicaciones y área de descanso. La aeronave soporta hasta 112 pasajeros, entre ellos la tripulación de vuelo, personal de mando, técnicos de mantenimiento, especialistas en comunicaciones y personal de seguridad.

La flota estadounidense cuenta con solo cuatro aviones E-4B Nightwatch, que realizan vuelos de alerta durante todo el año. (REUTERS/Kevin Lamarque)
La flota estadounidense cuenta con solo cuatro aviones E-4B Nightwatch, que realizan vuelos de alerta durante todo el año. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La infraestructura del E-4B ha sido adaptada con tecnología avanzada para resistir impulsos electromagnéticos, junto con sistemas mejorados de aislamiento térmico, control acústico, aire acondicionado especializado y protección nuclear.

Su sistema eléctrico es compatible con equipos de comunicación de última generación y se le añadió capacidad satelital global para asegurar la conectividad en cualquier contingencia.

Al menos uno de los E-4B permanece en alerta permanente, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana en bases seleccionadas, según la Fuerza Aérea. Su despliegue puede ser ordenado ante amenazas nacionales, en situaciones de guerra o para atender catástrofes naturales, brindando respaldo directo tanto al presidente como al resto de la cúpula militar.

Por último, la aeronave actúa como plataforma de mando para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en crisis como huracanes o terremotos, ofreciendo infraestructura para la coordinación de los esfuerzos de auxilio y respuesta.

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