Estados Unidos

Penn Station de Nueva York cerrará parcialmente antes de los partidos del Mundial y podría dejar varados a miles de viajeros

Las autoridades anunciaron el cierre temporal de la principal estación ferroviaria en Manhattan por obras de seguridad previas a la Copa del Mundo, generando preocupación entre los usuarios habituales por el impacto en los desplazamientos diarios

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La Penn Station de Nueva York restringirá el acceso a pasajeros de NJ Transit durante los partidos del Mundial, salvo para quienes presenten boletos de entrada (REUTERS/Jeenah Moon)
La Penn Station de Nueva York restringirá el acceso a pasajeros de NJ Transit durante los partidos del Mundial, salvo para quienes presenten boletos de entrada (REUTERS/Jeenah Moon)

Partes de la Penn Station de Nueva York restringirán el acceso a los usuarios de NJ Transit durante los días de los partidos del Mundial 2026 de este verano, salvo para quienes cuenten con boletos para asistir a los encuentros.

La medida, informada este lunes por NorthJersey.com, supone un cambio en la movilidad de miles de pasajeros habituales, ya que afecta a los trenes con destino a Nueva Jersey desde la terminal de Midtown durante un periodo de cuatro horas previas a cada partido.

La decisión impactará directamente en los accesos de la Estación Penn ubicados en las calles 32 y 33 sobre la Séptima Avenida.

Según NorthJersey.com, solo los asistentes a los partidos programados en el MetLife Stadium de East Rutherford podrán utilizar esos accesos para abordar trenes rumbo al evento.

El esquema especial se implementará para ocho partidos del Mundial, incluidos cuatro en días laborables, cuando la afluencia de pasajeros alcanza sus picos más altos.

La organización del Mundial prevé reforzar la señalización e incrementar el personal en Penn Station para orientar a los pasajeros durante las jornadas más concurridas (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
La organización del Mundial prevé reforzar la señalización e incrementar el personal en Penn Station para orientar a los pasajeros durante las jornadas más concurridas (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Nueva York-Nueva Jersey será sede de estos encuentros, lo que genera expectativas y ajustes previos a la cita deportiva global.

Detalles de la restricción y reacciones de los usuarios

La restricción obedece a la necesidad de controlar el flujo de asistentes al Mundial y garantizar la seguridad en el transporte regional.

Representantes del comité organizador de la sede Nueva York-Nueva Jersey dijeron a The New York Post: “Estamos trabajando estrechamente con FIFA y socios de transporte regionales para definir el esquema de movilidad para el torneo”, indicando que habrá una confirmación oficial de los detalles cuando avance la coordinación logística.

Las críticas entre los usuarios habituales de NJ Transit no se hicieron esperar. Ameerah Ali, residente de Nueva Jersey de 26 años, manifestó: “Eso es absurdo, realmente absurdo. No deben hacerlo”.

Por su parte, Kassem Kamara, enfermero de 31 años que viaja a diario desde Nueva Jersey, ironizó: “Estos trenes tienen demoras todos los días, así que da igual: con o sin Mundial, es lo mismo”.

El MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026 (REUTERS/Brian Snyder)
Ocho partidos del Mundial en el MetLife Stadium de East Rutherford obligarán a cambios en la movilidad habitual hacia Nueva Jersey (REUTERS/Brian Snyder)

Portavoces de Amtrak y Long Island Rail Road señalaron que quienes utilicen sus servicios serán redirigidos a otros accesos de Penn Station durante los días de partidos.

Además, un vocero de la MTA explicó a The New York Post que ni el vestíbulo de Long Island Rail Road ni las estaciones de metro se verán afectados, lo que minimizará el impacto sobre los usuarios de otras líneas dentro del complejo.

Impacto en la movilidad y perspectivas para el Mundial

El cierre temporal de accesos en Penn Station busca priorizar la movilidad de los asistentes al Mundial de fútbol, un evento que atraerá a decenas de miles de personas al área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Según la organización, la afluencia de público en los días de partidos podría duplicar o incluso triplicar el volumen habitual de pasajeros en los servicios de NJ Transit.

La terminal de Midtown es uno de los principales nodos ferroviarios de Estados Unidos, con un flujo diario que supera los 600.000 pasajeros, de los cuales una parte importante corresponde a viajeros de Nueva Jersey.

La normativa afectará trenes que salen hacia Nueva Jersey desde Midtown, en un periodo de cuatro horas antes de cada partido del Mundial de fútbol (REUTERS/Jeenah Moon)
La normativa afectará trenes que salen hacia Nueva Jersey desde Midtown, en un periodo de cuatro horas antes de cada partido del Mundial de fútbol (REUTERS/Jeenah Moon)

Las autoridades y organismos de transporte deben adoptar medidas excepcionales frente al desafío logístico que representa el Mundial, a fin de evitar congestiones que puedan comprometer la seguridad y la experiencia de quienes asisten al evento.

El operativo aún está en fase de discusión entre la organización local, FIFA y las agencias de transporte. Se espera que la restricción venga acompañada de información accesible y alternativas de acceso para los usuarios habituales.

Además, está prevista la instalación de señalización temporal y un refuerzo del personal de orientación durante los días de partidos para facilitar el tránsito de pasajeros y evitar aglomeraciones en las zonas restringidas.

Alternativas y próximos pasos

Las autoridades recomiendan a los usuarios de NJ Transit planificar con antelación y consultar las actualizaciones que se publicarán en los sitios oficiales de la agencia y del Mundial.

Aquellos que no cuenten con boletos para los partidos deberán optar por accesos alternativos o rutas diferentes durante las horas afectadas por la restricción.

El acceso exclusivo para asistentes se implementará en las entradas de la Penn Station situadas en las calles 32 y 33 sobre la Séptima Avenida (REUTERS/Jeenah Moon)
El acceso exclusivo para asistentes se implementará en las entradas de la Penn Station situadas en las calles 32 y 33 sobre la Séptima Avenida (REUTERS/Jeenah Moon)

El comité organizador reitera que la prioridad es la seguridad, la eficiencia en el traslado de los aficionados y la operatividad del sistema ferroviario en fechas de alta demanda.

En las próximas semanas, se divulgará un plan definitivo con los horarios, accesos habilitados y opciones de movilidad disponibles para todos los pasajeros durante el torneo.

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