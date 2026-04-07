Descuentos históricos en vuelos: una aerolínea lanza oferta temporal

Etihad Airways reduce hasta un 50% el precio de los vuelos de larga distancia para recuperar la demanda internacional afectada por el conflicto en Oriente Medio. (Adobe Stock)

La aerolínea Etihad Airways, con sede en Abu Dabi, anunció una reducción de hasta un 50% en las tarifas de vuelos de larga distancia durante los meses de mayo y junio. La decisión se produce en un contexto de escasez de combustible para aviones y alzas generalizadas de precios en el sector aéreo, acentuadas por el conflicto en Oriente Medio.

El objetivo de la medida es recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis, cuando los aviones volaban “al 100% de capacidad en todas las cabinas”.

La aerolínea de Abu Dabi ofrece billetes económicos desde Londres a Sídney por £688, muy por debajo de los £1.850 de British Airways. (REUTERS/Simon Dawson/File Photo)

La maniobra está dirigida tanto a pasajeros habituales como a quienes nunca han viajado en rutas premium, en un contexto de demanda reducida por la guerra y la suba de los combustibles.

Los destinos incluidos en esta campaña abarcan el Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Bangkok, las Maldivas y Tokio, áreas que registraron una disminución en el tráfico aéreo internacional a raíz del actual conflicto regional y el encarecimiento del combustible.

Así estará precio de los vuelos

El diario estadounidense New York Post aseguró que British Airways ofrece en las mismas fechas un billete económico desde Londres a Sídney por £1.850 (USD 2.450,44), mientras que Etihad Airways, en la misma ruta y fechas, comercializa la tarifa en £688 (USD 911,30) por persona en clase económica, e incluso la tarifa de negocio se reduce a £2.465 (USD 3.265,04) frente a las £10.435 (USD 13.821,78) de su competidor.

Cuáles son las aerolíneas que flexibilizaron los vuelos

La medida se desmarca de la tendencia vigente en la industria, donde el alza en los costes del combustible llevó a Scandinavian Airlines (SAS) a cancelar 1.000 vuelos en abril, según destaca el diario estadounidense New York Post.

Otras aerolíneas del Golfo como Emirates, Saudia, Gulf Air y Air Arabia han optado por flexibilizar las políticas de cambio de pasajes, pero sin reducir las tarifas aéreas. Un alto ejecutivo de Etihad Airways señaló a The Times: “En cuanto la demanda de viajes se reactive, queremos volver a volar los aviones completamente llenos, como antes del conflicto. Estos precios lo harán posible”.

La reducción implementada por Etihad Airways se mantendrá vigente sólo durante un periodo específico, y ya se observa en su sitio web que los precios volverán a aumentar a partir de julio.

Los nuevos precios promocionales de Etihad Airways se aplican entre mayo y junio, superando incluso las ofertas de la pandemia de COVID-19. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Estrategias de aerolíneas y reacción del mercado

El especialista en aviación Henry Harteveldt, de la consultora especializada en aviación Atmosphere Research Group, aseguró que la iniciativa de Etihad Airways “no es inusual” en períodos de crisis profunda para el sector aéreo.

En ese sentido Harteveldt, explicó: “Después del 11-S, las aerolíneas estadounidenses ofrecieron descuentos sustanciales para tentar a los pasajeros a regresar. Lo llamo ‘el precio del coraje’”.

Directivos de Emirates, Gulf Air, Saudia y Air Arabia han implementado políticas más flexibles para modificaciones y cancelaciones, pero ninguna iguala la escala de la rebaja de Etihad Airways. El momento elegido para estos descuentos coincide con la temporada alta para los destinos vacacionales de Asia y Oceanía, sobre una demanda que ha caído fruto de la guerra y el alza de los combustibles.

Las tarifas rebajadas de la aerolínea de Abu Dabi superan incluso las ofrecidas durante la pandemia, según comparó The Times, y constituyen la estrategia más importante entre las grandes operadoras internacionales para sostener los vuelos intercontinentales en medio de una crisis energética y geopolítica persistente.